Cận cảnh xe sang giá rẻ Mercedes-Benz C 180 tại Việt Nam

Mẫu xe sang Mercedes-Benz C 180 sở hữu trang bị, công nghệ an toàn tương tự C 200: Ngoài sự thay đổi về động cơ và thiết kế mâm xe/đèn viền nội thất, gần như tất cả tính năng & trang bị của phiên bản C 180 được giữ nguyên so với C 200 trước đây. C 180 hướng đến khách hàng lần đầu sở hữu ô tô hoặc nâng cấp từ các mẫu sedan phổ thông, chủ yếu sử dụng trong đô thị. C 180 được trang bị động cơ I4 1.5L tăng áp cuộn kép thế hệ mới (M264), có thể sản sinh sức kéo 250 Nm ngay từ vòng tua 1.500 vòng/phút và công suất cực đại 156 mã lực. C 180 tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 8,6 giây, nhanh hơn nhiều mẫu xe phổ thông sử dụng động cơ nạp khí tự nhiên dung tích 2.5 lít.Mercedes-Benz C 180 2020 mới nhẹ hơn C 200 trước đây 65 kg, tương đương với việc chở ít hơn một người lớn. C 180 vẫn sở hữu hệ dẫn đồng cầu sau và hộp số 9G-TRONIC. Nhờ vào trọng lượng nhẹ, tăng áp cuộn kép và hệ dẫn động hiệu quả, C 180 mang đến khả năng vận hành linh hoạt và nhạy bén cho người cầm lái. Ở ngoại thất, C 180 vẫn mang cụm đèn LED toàn phần thiết kế xếp lớp 2 tầng, 4 khoang với các tinh thể liền kề, tạo ra hiệu ứng 3D đẹp mắt. Sự khác biệt duy nhất là ở thiết kế mâm xe, vẫn là loại 17-inch 5 chấu kép 2 tông màu nhưng đồ họa trên C 180 thể thao hơn. C 180 vẫn sở hữu những tính năng đáng giá như hệ thống treo tự thích ứng AGILITY CONTROL, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC, 5 chế độ lái DYNAMIC SELECT, kết nối Apple Car Play/Android Auto. Về tính năng an toàn, C 180 được trang bị 7 túi khí, cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST; hệ thống ESP Curve Dynamic Assist giúp ổn định thân xe khi vào cua; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; lốp xe run-flat.Giá xe Mercedes-Benz C 180 có giá 1,399 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Với cộng đồng chủ sở hữu đông đảo, độ tin cậy đã được khẳng định và giá trị thương hiệu của Mercedes-Benz, C 180 sẽ là một chiếc sedan hấp dẫn với khách hàng Việt. C 200 Exclusive với sự nâng cấp đáng kể sức mạnh cũng trở thành một chiếc xe toàn diện hơn, nhất là khi giá bán gần như không đổi – 1,729 tỷ đồng. C 180 & C 200 Exclusive 2020 được bảo hành chính hãng 3 năm (có thể mở rộng thành 5 năm) tại hệ thống đại lý & xưởng dịch vụ ủy quyền lớn nhất trên thị trường xe sang - với 16 chi nhánh. Video: Chi tiết xe sang giá rẻ Mercedes-Benz C 180 tại Việt Nam.

