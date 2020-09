Xem dân chơi Sài thành “lột xác” Porsche Panamera 4S tiền tỷ

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe sang Porsche Panamera là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ những khách hàng trong nước mặc dù sở hữu giá bán tiêu chuẩn ở mức hơn 5 tỷ Đồng. Tương tự chiếc 911, Panamera có khá nhiều các phiên bản, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng. Chính vì lí do đó nên số lượng những chiếc Panamera xuất hiện trên đường phố Việt Nam ngày càng trở nên nhiều hơn, kéo theo nhu cầu nâng cấp chiếc xe này. Chiếc Porsche Panamera 4S độ này thuộc sở hữu của một người chơi xe tại Sài Gòn là một ví dụ điển hình, nguyên bản xe được chủ nhân lựa chọn lớp sơn ngoại thất mang tông màu đỏ khá nổi bật. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, chủ xe đã liên tục có những sự thay đổi về diện mạo cho mẫu sedan của mình thông qua phương pháp dán decal. Bên cạnh việc đổi màu xe thông thường, khách hàng còn có thể tự mình thiết kế những “bộ cánh” theo ý muốn nhằm thể hiện cá tính bản thân. Quá trình “lột xác” cho chiếc Panamera 4S này được diễn ra tại garage GTA Wrapping&Tuning – một địa chỉ dán decal cũng như độ xe có tiếng tại Sài Gòn. Bộ áo mới trên xe sử dụng tông màu trắng làm chủ đạo, kết hợp với những họa tiết bắt mắt trên khắp thân xe. Theo chia sẻ từ đại diện của garage GTA, toàn bộ quá trình đổi màu cho chiếc Porsche Panamera 4S sẽ mất khoảng 48 tiếng, lớp áo mới sử dụng vật liệu decal ánh kim mang lại hiệu ứng đổi màu theo góc nhìn đầy ấn tượng. Với diện mạo hoàn toàn mới, những đường nét thiết kế thể thao trên xe được nhấn mạnh hơn, nắp ca-pô có sự xuất hiện của những họa tiết độc đáo, đường sọc kép màu xanh kéo dài từ cản trước đến phần đuôi xe. Ở góc nhìn ngang, gương chiếu hậu được dán màu xanh dương, thân xe chia làm hai tông màu xanh-trắng đầy tinh tế. Cánh gió phía sau xe được trang trí với những đường nét phá cách.Porsche Panamera thế hệ mới được đánh giá là bước nhảy vọt của Porsche về mặt thiết kế, so với thế hệ tiền nhiệm, kích thước của xe có đôi chút nhỉnh hơn, phần đầu xe hướng về phía trước mang đến cái nhìn nhanh nhẹn. Cản trước với 3 hốc gió riêng biệt giảm thiểu tối đa sức cản gió, kết hợp cùng hệ thống đèn pha LED Matrix 4 điểm hỗ trợ tầm nhìn ban đêm tiên tiến. Mẫu sedan hạng sang gây ấn tượng với thiết kế liền mạch mang hơi thở của chiếc 911 lừng danh. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.049 x 1.937 x 1.423 mm và trục cơ sở dài 2.950 mm, giúp mang đến không gian rộng rãi cho người dùng. Bộ mâm 5 chấu kép sơn đen bóng gây ấn tượng nhờ thiết kế mạnh mẽ, hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao với khả năng hãm phanh ấn tượng, giúp người lái có thể tự tin “khai thác” tối đa sức mạnh từ khối động cơ V6 tăng áp kép. Ẩn phía sau bộ mâm là cùm phanh được sơn vàng làm điểm nhấn, đi kèm với đĩa phanh lớn, xe đã được dán viền chỉ đỏ cho mâm xe để tạo cái nhìn thể thao hơn. Đuôi xe với cột C có thiết kế choải xuống đặc trưng của dòng xe Panamera, xe còn được trang bị cánh gió cỡ lớn ở phía sau giúp gia tăng độ bám đường, đặc biệt khi xe vận hành ở tốc độ cao. Cánh gió này có thể được điều chỉnh thông qua một nút bấm bên trong khoang lái. Đèn hậu tích hợp công nghệ LED với đèn cảnh báo 4 điểm, cụm đèn hậu được nối liền với nhau thông qua một dải LED vắt ngang nắp cốp. Hệ thống ống xả nguyên bản trên xe đã được chủ nhân độ lại nhằm đem đến âm thanh phấn khích hơn. Chiếc Panamera 4S này còn sở hữu khoang nội thất mang tông màu đỏ rượu vang khá quyến rũ, kết hợp ton-sur-ton với lớp sơn nguyên bản. Khoang lái của xe được chủ nhân trang bị tùy chọn ốp sợi carbon nhằm đem lại cái nhìn thể thao hơn, cụ thể, các chi tiết như : táp-pi cửa, vô-lăng, bảng táp-lô,… đều được ốp sợi carbon đắt giá. Vô-lăng 3 chấu trên xe được tích hợp lẫy chuyển số và núm xoay chuyển chế độ lái, đi cùng với đó là hàng loạt các nút chức năng hỗ trợ người lái. Phía sau là cụm đồng hồ tốc độ được bố trí ấn tượng, bảng điều khiển trung tâm bao gồm một màn hình cảm ứng điều khiển các chức năng vận hành cũng như giải trí trên xe. Porsche Panamera 4S sử dụng khối động cơ V6 tăng áp kép, có dung tích 2.9 lít, sản sinh công suất tối đa 440 mã lực tại dải vòng tua 5.650-6.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 550 Nm tại dải vòng tua máy 1.750 – 5.500 vòng/phút. Giá xe Porsche Panamera được phân phối chính hãng tại Việt Nam hiện đang có mức 5,31 tỷ Đồng (giá bán chưa bao gồm tùy chọn), trong khi đó phiên bản 4S có mức giá 7,44 tỷ Đồng (chưa bao gồm các tùy chọn kèm theo). Video: Chi tiết Porsche Panamera GTS hơn 10 tỷ tại Việt Nam.

