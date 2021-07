Mercedes-AMG G63 mới về Việt Nam khác biệt gì xe của Cường Đô la

Dòng xe Mercedes-AMG G63 thế hệ mới đã có hơn 100 chiếc được mang về nước nhưng hiện chỉ có 2 xe mang cùng bộ áo China Blue, 1 trong những bộ áo có thời gian tùy chọn rất ngắn để các khách hàng mua xe Mercedes-AMG G63 được sở hữu. Hai chiếc xe Mercedes-AMG G63 màu China Blue tại thị trường Việt Nam đều có lý lịch khá khác nhau. Đầu tiên chính là việc chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 của Cường Đô la mua tặng Đàm Thu Trang theo diện đặt hàng chính hãng, còn chiếc xe Mercedes-AMG G63 màu China Blue thứ 2 về nước lại được nhập không chính hãng. Chính vì điều này đã dẫn đến sự khác biệt rất lớn của 2 mẫu xe này ở chi tiết ống xả kép hông xe phía bên phải. Cụ thể, do yêu cầu từ phía Cục Đăng kiểm Việt Nam nhằm để đảm bảo an toàn cho những người chạy xe máy, ống xả kép phía bên phải của những chiếc xe Mercedes-AMG G63 chính hãng bắt buộc phải hướng thẳng xuống đất thay vì nằm ngang hướng ra bên ngoài như dòng xe nhập không chính hãng. Ống xả hướng còn lại vẫn được đưa ra bên ngoài. Chưa dừng lại đó, cấu hình của 2 chiếc xe Mercedes-AMG G63 mang bộ áo China Blue hàng hiếm tại Việt Nam còn có nhiều tùy chọn khác biệt, chẳng hạn SUV hạng sang của Cường Đô la mua tặng vợ được lựa chọn bộ mâm AMG 20 inch, 10 chấu đơn được hoàn thành với tông màu sáng, đây là dạng la-zăng tiêu chuẩn, không mất phí. Trong khi đó, chiếc xe Mercedes-AMG G63 China Blue được nhập khẩu không chính hãng lại sở hữu bộ mâm đắt tiền cũng có kích thước 20 inch nhưng loại mâm là đa chấu kép sơn đen mờ kết hợp cùng phanh đỏ với chi phí đã là 4.950 đô la ở nước ngoài. Đây cũng là la-zăng đắt nhất của dòng xe Mercedes-AMG G63. Một điểm khen trong thẩm mỹ của Cường Đô la khi đặt hàng chính hãng mua xe Mercedes-AMG G63 tặng cho vợ chính là tùy chọn thêm đen với cản va trước sơn đen đối lập hẳn màu China Blue của ngoại thất hay nóc xe cũng sơn tông màu tối. Hai chi tiết này của chiếc xe được nhập khẩu không chính hãng sơn đồng màu với ngoại thất. Bên trong khoang lái của cặp đôi Mercedes-AMG G63 sơn màu China Blue có nội thất phối màu giống nhau với kiểu chọn màu kem làm bộ áo chính bên cạnh các chi tiết sơn đen và kim loại đáng bóng. Cả 2 chiếc xe Mercedes-AMG G63 màu xanh China Blue vẫn sử dụng khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa 585 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp giúp xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG G63 China Blue của Cường Đô la mua tăng vợ thuộc diện chính hãng, xe đang được bán ra tại Việt Nam khoảng hơn 10 tỷ đồng. Trong khi đó phiên bản xe Mercedes-AMG G63 China Blue nhập khẩu tư nhân hiện có giá lên tới từ hơn 11 tỷ đồng. Video: Cường Đô la mua Mercedes-AMG G63 China Blue tặng vợ.

