"Đập thùng" Mercedes-AMG G63 hơn 11 tỷ màu hiếm về Việt Nam

Chưa khi nào dòng xe Mercedes-Benz G-Class tại Việt Nam lại được ưa chuộng nhiều đến vậy khi hãng xe sang đến từ Đức cho ra mắt G-Class W463, thế hệ thứ hai mang tên gọi Mercedes-AMG G63 hoàn toàn mới nhưng kiểu dáng thì vẫn giữ nguyên so với mẫu xe đầu tiên ra mắt cách đây 42 năm về trước. Bằng chứng là chỉ tính riêng tại dải đất hình chữ S đã có hơn 100 chiếc xe SUV Mercedes-AMG G63 đời mới được mang về nước chỉ trong vòng chưa đầy 2,5 năm theo diện nhập khẩu chính hãng lẫn tư nhân. Điều này thể hiện sức hút của dòng xe Mercedes-AMG G63. Hiện các công ty nhập khẩu tư nhân vẫn chăm chỉ nhập Mercedes-AMG G63 về nước để phục vụ các đại gia Việt, trong đó, gần đây nhất là màn khui công 1 chiếc xe Mercedes-AMG G63 mang màu China Blue thứ 2 tại dải đất hình chữ S cùng với Mercedes-AMG G63 màu xanh quân đội rất đẹp mắt. Số lượng dòng xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 mang ngoại thất màu xanh Jade Green không quá 8 chiếc tại Việt Nam. Đây là bộ áo được đánh giá rất chất khi khoác lên mình mẫu xe được mệnh danh là "ông vua địa hình". Bên trong khoang lái chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 sở hữu ghế ngồi bọc da màu trắng cùng các đường chỉ may màu quả trám đẹp mắt, các chi tiết bằng kim loại sáng bóng hay cả sợi carbon... Vô lăng của xe thiết kế dạng 4 chấu kim loại mạ crome, bọc da cao cấp. Màn hình hiển thị thông tin dạng số hoá cho chất luợng hiển thị tối ưu. Logo AMG gắn ở dưới vô lăng. Xe còn được trang bị màn hình đôi Widescreen Cockpit 12.3 inch, lỗ thông gió điều hoà kiểu tuabin, hệ thống đèn viền nội thất 64 tùy chọn màu sắc. Mercedes-AMG G63 thế hệ mới sở hữu khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới nhất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 585 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp. Mức giá xe Mercedes-AMG G63 2021 chính hãng đang được bán ra tại Việt Nam là 10,95 tỷ đồng, trong khi đó, giá xe Mercedes-AMG G63 thuộc diện không chính hãng dao động trên 11,8 tỷ đồng. Video: Mercedes-AMG G63 ngoại thất màu xanh lá Jade Green đẹp mắt.

