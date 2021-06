Mercedes-AMG G63 đặc biệt từ Brabus, chào bán 15,6 tỷ đồng

Khó có thể kể hết tất cả phiên bản nâng cấp mà Brabus từng tạo ra dựa trên Mercedes-AMG G63 hạng sang. Tuy nhiên không thể phủ nhận mỗi phiên bản được xuất xưởng đều đi kèm với một dấu ấn riêng của nó. Đơn cử như phiên bản Brabus 900 Rocket Edition vừa được ra mắt gần đây. Chỉ có 25 chiếc xuất xưởng trên thế giới với giá bán mỗi chiếc là 571.270 Euro (khoảng 15,6 tỷ đồng). Cung cấp sức mạnh cho Brabus 900 Rocket Edition là động cơ V8 tăng áp kép do AMG chế tạo, nhưng dung tích xy lanh được đẩy từ 4,0 lít lên 4,5 lít, sản sinh công suất lên đến 900 mã lực và momen xoắn cực đại 1.250 Nm. Nhờ đó, chiếc SUV nặng hơn 2,5 tấn có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 3,7 giây - ngang ngửa với các mẫu siêu xe hiện đại. Để đảm bảo an toàn và bảo vệ lốp xe, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 280km/h. Để đạt được sức mạnh đáng kinh ngạc này, Mercedes-AMG G63 độ Brabus được nới rộng đường kính xy lanh thêm 84mm đồng thời lắp đặt các pít tông rèn mới, lớn hơn. Trục khuỷu có độ cân bằng chính xác hơn được thay mới để giảm rung động, trong khi thanh truyền hiệu suất cao giúp tăng hành trình pít tông lên chính xác 100mm. Bơm nhiên liệu áp suất cao được trang bị. Cuối cùng, hai bộ tăng áp khổng lồ của Barbus với các ổ chặn được gia cố giúp tăng áp suất thêm 1,4 bar. Đúng như tên gọi, phiên bản đặc biệt của Mercedes-AMG G63 được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng là những chiếc tên lửa. Điểm nhấn của 900 Rocket Edition là bộ bodykit Widestar của hãng độ. Chất liệu sợi carbon siêu nhẹ được áp dụng cho hầu hết các chi tiết trên xe từ lưới tản nhiệt, nắp capo, khe gió tích hợp đèn LED phía trước và hàng loạt các chi tiết nhỏ khác. Nhờ đó, bản độ Brabus rộng hơn 100mm so với G63 tiêu chuẩn, và độc đáo hơn nhờ bộ mâm 24 inch Brabus Monoblock Z Platinum Edition hàng thửa, đi cùng bộ lốp 295 / 30ZR24 phía trước và 355 / 25ZR24 phía sau. Khách hàng có thể tùy chọn giữa lốp Continental, Pirelli hoặc Yokohama. Hệ thống ống xả hiệu suất cao bằng thép không gỉ hoàn toàn mới với downpipes 76mm lớn hơn có sẵn cho xe. Ống xả thoát ra ở mỗi bên với đèn LED tích hợp, phát sáng mỗi khi người lái thốc ga. Một hệ thống chiếu sáng cũng được tích hợp trên bệ bước chân giúp khách hàng ra vào xe dễ dàng hơn vào ban đêm. Bên cạnh đó, Mercedes-AMG G63 Brabus 900 Rocket Edition trang bị hệ thống treo coilover bằng nhôm Ride Control của Brabus, cho phép siêu SUV có thể hạ thấp tới 45 mm. Giảm xóc có thể được điều chỉnh bằng công tắc Drive Select trên xe. Với số tiền khủng mà khách hàng cần bỏ ra, họ hoàn toàn có thể tùy chỉnh chiếc “tên lửa” theo sở thích của mình. Màu sơn xám đặc biệt Stealth Grey trong hình là một gợi ý đến từ hãng độ. Khách hàng được phép tùy chỉnh nội thất - da chần bông sang trọng cho ghế ngồi, các chi tiết trang trí và bệ gác chân. Tùy chọn màu nội/ngoại thất tương phản cũng là một gợi ý thú vị cho khách hàng. Quan sát kỹ hơn, chúng ta thấy 900 Rocket Edition trang bị bàn đạp và chốt cửa bằng nhôm Bệ bước chân bằng thép không gỉ với logo Brabus phát sáng. Đồ hồ tốc độ mới có thể quay vòng lên đến 300 km/h. Ghế sau được tách riêng với chức năng sưởi và thông gió đi kèm bệ điều khiển trung tâm Brabus với màn hình cảm ứng 4,3 inch, cho phép người ngồi sau truy cập hệ thống giải trí và điều hòa trên xe và đèn đọc sách. Cuối cùng, một bàn ăn có thể được thu gọn cùng hai khay giữ đồ uống lạnh hoặc giữ ấm , đi kèm một ngăn làm lạnh đặc biệt dành cho hàng ghế sau. 10 chiếc Mercedes-AMG G63 phiên bản 900 Rocket Edition đầu tiên dự kiến giao đến tay khách hàng vào cuối năm nay, trong khi 15 chiếc còn lại sẽ phải chờ đến cuối năm 2022. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG G63 Brabus 900 Rocket Edition.

