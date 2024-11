Lynk & Co Z02 điện từ 479 triệu đồng sắp bán tại Việt Nam?

Chiếc crossover chạy điện nhanh Lynk & Co Z02 2025 mới, nhắm đến thị trường châu Âu, đã bắt đầu được bán trước tại Trung Quốc. Nó sẽ gia nhập thị trường trong nước dưới tên gọi Z20 với mức giá khởi điểm là 146.000 nhân dân tệ (20.200 đô la), từ 479 triệu đồng. Lynk & Co được Geely và Volvo thành lập vào năm 2017 với tư cách là một thương hiệu bán cao cấp nhắm đến những người mua trẻ tuổi. Ban đầu, công ty tập trung vào sản xuất xe chạy bằng xăng và xe hybrid cắm điện. Năm 2024, Lynk & Co gia nhập phân khúc BEV với xe ôtô điện Z10. Công ty bắt đầu cạnh tranh với thương hiệu Zeekr thuộc sở hữu của Geely, cũng sản xuất xe điện. Gần đây, Zeekr đã xác nhận sẽ mua lại phần lớn cổ phần của Lynk & Co để điều chỉnh chiến lược phát triển của công ty này và ngăn chặn sự cạnh tranh nội bộ. Tuy nhiên, Lynk & Co đã bắt đầu bán trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác của mẫu xe Zeekr. Đó là mẫu xe crossover fastback hấp dẫn Lynk & Co Z02 chạy điện nhắm vào thị trường nước ngoài. Tại Trung Quốc, tên gọi của Lynk & Co Z02 là Z20. Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ được bán trên thị trường toàn cầu với tên gọi Z02. Chiếc SUV fastback Lynk & Co Z02 này tự hào có kiểu dáng bên ngoài tối giản với phần đầu xe đóng, đèn chạy nổi bật và tay nắm cửa phẳng. Ở phía sau, Lynk & Co Z02 sử dụng một dải đèn hậu đơn cũng đóng vai trò như một cánh gió đuôi vịt. Nhờ đường viền hông xe thấp, chiếc crossover này có vẻ ngoài năng động. Nó trông đặc biệt hấp dẫn với màu thân xe hồng. Ở đây, chúng ta phải nhấn mạnh kiểu dáng của Lynk & Co Z02 gần giống với Zeekr X do Geely hậu thuẫn. Hai mẫu xe này có chung kiến trúc mô-đun SEA. Nội thất của Lynk & Co Z02 cũng gần giống với Zeekr X. Xe có màn hình cảm ứng lớn, cụm đồng hồ LCD mỏng và vô lăng hai chấu với cần số gắn phía sau. Mẫu xe mới nhất của Lynk & Co có màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió và ngăn chứa đồ lớn ở đường hầm trung tâm. Về kích thước, Lynk & Co Z02 cũng ngang bằng với Zeekr X. Mẫu xe mới ra mắt có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4460/1845/1573 mm với chiều dài cơ sở là 2755. Lynk & Co Z20 chỉ có sẵn với hệ truyền động RWD. Xe có động cơ điện 250 kW (335 mã lực) được cung cấp năng lượng bởi pin LFP 62 kWh. Phạm vi hoạt động của xe đạt 530 km CLTC. Lynk & Co Z02 có thể sạc từ 10 đến 80% trong 15 phút, nhờ công nghệ 4.5C. Điều này có nghĩa là công suất sạc của Lynk & Co Z02 gấp 4,5 lần dung lượng pin (lên đến 280 kW DC). Lynk & Co Z02 đã có thể đặt hàng trước tại Trung Quốc với ba phiên bản. Chiếc crossover fastback cơ bản có giá 146.000 nhân dân tệ (20.200 USD). Phiên bản trang bị thứ hai có giá 156.000 nhân dân tệ (21.550 USD). Và phiên bản trang bị cao cấp nhất có giá 161.000 nhân dân tệ (22.250 USD). Để so sánh, chiếc crossover Zeekr X đã đề cập có giá 149.000 – 199.000 nhân dân tệ (20.600 – 27.500 USD) tại Trung Quốc. Điều thú vị là Lynk & Co Z02 cũng ngang bằng với Zeekr X về mặt cấu hình. Chiếc xe Lynk & Co cung cấp 14 loa Harman Kardon, ghế trước không trọng lực, tủ lạnh, hệ thống camera quan sát xung quanh và hệ thống L2 AD. Vì vậy, chắc chắn nó sẽ cạnh tranh với mẫu xe mang thương hiệu Zeekr. Đáng chú ý là doanh số bán hàng hiện tại của Zeekr X không cao. Theo dữ liệu của EV DataTracker, hãng đã bán được 7.762 chiếc trong mười tháng đầu năm 2024. Lynk & Co Z02 sẽ sớm bắt đầu bán tại Trung Quốc. Sau khi ra mắt trong nước, nó sẽ sớm thâm nhập vào thị trường nước ngoài, rất có thể là vào Việt Nam từ năm sau. Video: Giới thiệu SUV điện Lynk & Co Z02 2025.

