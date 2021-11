Mercedes-AMG G63 2021 nội thất "độc lạ" về Việt Nam, bán 12 tỷ đồng

Tổng thể Mercedes-AMG G63 2021 mới mang hình dáng vuông vắn truyền thống. Cụm đèn pha LED có tính năng tự động chiếu theo góc cua, giảm cường độ sáng cho xe đi ngược chiều. Bộ vành đa chấu 20 inch nổi bật với cùm phanh đỏ. Các thanh kim loại mang tính biểu tượng ở nóc xe, cột A và sườn xe được sơn đen tương phản Mercedes-AMG G63 2021 nhập khẩu có chiều dài 4.874 mm với chiều cao 1.965 mm, chiều dài cơ sở 2.890 mm. Khách hàng có tới 5 tuỳ chọn vành khác nhau. Hệ thống treo tự động thích ứng với từng điều kiện mặt đường do AMG phát triển. G63 2021 có tới 8 chế độ lái, gồm 5 chế độ lái đường bằng (Individual, Comfort, Slippery, Sport, Sport+) và 3 chế độ lái off-road (Sand, Rock, Trail). Dưới nắp capo là động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.4L cho công suất tối đa 557 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Mẫu SUV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 220 km/h thông qua hộp số tự động 9 cấp. Ngoài ra, xe có khả năng tự động ngắt 4 xi-lanh nhằm tiết kiệm nghiên liệu. Theo AMG, hệ thống này hoạt động trong dải vòng tua từ 1.000 đến 3.250 vòng/phút ở chế độ lái Comfort. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố là 13 lit/100 km. Hệ dẫn động bốn bánh AMG Performance 4Matic được AMG điều chỉnh lại lực phân bổ lực kéo thiên về phía sau với tỉ lệ trước/sau từ 40 đến 60% thay vì 50:50 như ở bản trước. Điều này giúp chiếc xe hình hộp có khả năng tăng tốc tốt hơn. Hệ thống treo trước dạng độc lập, xương đòn kép và phía sau là hệ thống treo đa liên kết. Bình xăng 100 lít. Lốp dự phòng treo sau với phần bọc lốp sơn hai màu đen, trắng. Khoảng sáng gầm 242 mm với khả năng lội nước lên tới 700 mm. Khoang lái có tông màu đen chủ đạo, riêng các ghế ngồi có màu nâu. Mẫu xe được nhập về có trang bị tuỳ chọn màn hình đôi cho hàng ghế thứ hai. Vô lăng D-cut được bọc da Nappa. Mẫu SUV vẫn có phần tay nắm truyền thống cho bên ghế phụ cho hành khách làm điểm tựa khi đi offroad. Hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí cùng đầy đủ các tiện nghi hiện đại như sưởi, làm mát, massage. Hệ thống giải trí MBUX tích hợp Android Auto, Apple Car Play và định vị bản đồ. Có 2 cổng sạc USB và đầu đọc thẻ SD. Nhà sản xuất đưa ra gói cung cấp kết nối giữa xe và các thiết bị di động, chủ xe có thể đề nổ từ xa. Dàn âm thanh của thương hiệu Burnmester rất ấn tượng với 15 loa kèm loa trầm. Điều hoà 3 vùng độc lập, camera 360 độ và đồng hồ cơ. G63 2021 được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) nhưng không có chức năng Stop & Go (tự động dừng hoặc tăng tốc theo xe phía trước). Các hệ thống an toàn tiêu chuẩn gồm hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe theo hàng dọc. G63 có 10 túi khí... Mức giá xe Mercedes-AMG G63 2021 nội thất "độc lạ" mới về Việt Nam này đang được chào bán 12 tỷ đồng. Video: Gặp Chủ Tịch Sơn Tùng MTP cầm lái Mercedes Benz G63 AMG.

