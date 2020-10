Mercedes-AMG CLS 63 hàng hiếm, hơn 7 tỷ dạo phố Sài thành

Được sinh ra để cạnh tranh với hai đối thủ đồng hương là Audi A7 Sportback và BMW M6, mẫu xe sang Mercedes-AMG CLS 63 mang trên mình "trái tim" bi-turbo V8 5.5L sản sinh công suất 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, giúp xe chỉ cần 4,4 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi cán tốc độ tối đa 250 km/h. Bên cạnh khối động cơ ngang siêu xe tại thời điểm xe mới ra mắt, Mercedes-AMG CLS 63 đời 2012 còn gây ấn tượng bởi diện mạo hầm hố với logo ngôi sao 3 cánh nằm giữa lưới tản nhiệt, hốc hút gió kéo dài 2 bên sườn xe, ống xả kép 2 bên, cụm đèn pha với 71 bóng LED và dải LED phía dưới, bộ la-zăng AMG hợp kim 5 chấu 19 inch, hệ thống phanh đục lỗ do AMG phát triển, cản sau mạnh mẽ, bộ khuếch tán sau cũng cá tính hơn. Mặt khác, dù đã 10 năm tuổi, nhưng nội thất của CLS 63 AMG vẫn khá sang trọng và đẳng cấp ngay cả khi so với tiêu chuẩn của xe hơi ngày nay. Cabin xe có nhiều chi tiết ốp gỗ đắt tiền cùng ghế thể thao AMG bọc da Nappa, vô lăng chấu kiểu xe đua với các phím điều khiển đa chức năng, hệ thống âm thanh Harman Kardon® Logic 7, hệ thống đa phương tiện COMMAND, chức năng LINGUATRONIC điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng... Các công nghệ an toàn đáng chú ý gồm 8 túi khí, hệ thống tự động bảo vệ Pre-safe, ổn định thân xe ESP, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống trượt, Parking Assist hỗ trợ đỗ xe vào khoảng trống, hệ thống hỗ trợ tầm nhìn ban đêm (Night View Assist Plus)… Mercedes-AMG CLS 63 còn được trang bị đáng kể các công nghệ an toàn hiện đại như hệ thống tự động bảo vệ Pre-safe, ổn định thân xe, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống trượt, hỗ trợ đỗ xe vào khoảng trống, camera hỗ trợ quan sát ban đêm và 8 túi khí.Giá xe Mercedes-AMG CLS 63 tại Việt Nam chưa từng được tiết lộ nhưng theo giới thạo tin, chiếc xe sedan lai coupe hạng sang đầu tiên nhà Mercedes có giá không dưới 7 tỷ đồng. Vide: Ngắm những chiếc sedan lai coupe Mercedes-Benz CLS 63 AMG.

