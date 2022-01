McLaren 720S hơn 25 tỷ của rich kid Đà Nẵng "làm dâu" Hải Phòng

Trong số hơn 8 chiếc McLaren 720S Spider mui trần đang lăn bánh tại dải đất hình chữ S này chỉ có 2 chiếc được cho ra đầu số 43A. Trong đó, một xe đã được chủ nhân bán lại và giới mê xe không rõ chiếc McLaren 720S Spider này hiện đang cư trú ở đâu. Khá may mắn là một video mới đây xuất hiện trên mạng xã hội Tik Tok đã cho biết tung tích của McLaren 720S Spider màu vàng mang biển số 43A này. Đoạn video do một thợ chụp ảnh cưới quay lại cho thấy, chiếc siêu xe mui trần McLaren 720S Spider đeo biển số của Đà Nẵng xuất hiện tại thành phố Hải Phòng. Hiện chưa rõ xe định cư tại đây luôn hay được chủ nhân mang đi chơi. Thông tin chúng tôi có được, chiếc siêu xe mui trần McLaren 720S Spider này từng là quà tặng sinh nhật của một "rich kid" ở Đà Nẵng nhưng sau đó đã được bán lại cho 1 người chơi xe ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng nay lại xuất hiện ở Hải Phòng. Chiếc xe McLaren 720S Spider đầu tiên về nước vào tháng 11 năm 2019 và người sở hữu là 1 doanh nhân kín tiếng ở Đà Nẵng. Khá thú vị là chiếc xe McLaren 720S Spider thứ 2 về dải đất hình chữ S sau đó cũng được 1 đại gia chơi lan đột biến ở Đà Nẵng mua về để làm quà tặng sinh nhật cho con trai. Giá xe McLaren 720S Spider tại Việt Nam phải trên 25 tỷ đồng, hiện tại một số xe McLaren 720S Spider đã qua sử dụng có giá cũng mềm hơn nhưng không dưới 20 tỷ đồng. So với bản Coupe, McLaren 720S Spider thuận tiện hơn do có mui xếp cứng dễ dàng biến thành xe mui trần chỉ thông qua nút bấm mở mui trong khoang lái. Thời gian mở mui của McLaren 720S Spider dưới 10 giây, cũng là siêu xe mui trần mở mui nhanh nhất thế giới. McLaren 720S Spider từng của thiếu gia ở Đà Nẵng được trang bị khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 769 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động tuần tự 7 cấp, nhờ đó, phiên bản mui trần của McLaren 720S có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,9 giây. Siêu xe mui trần McLaren 720S Spider cũng chỉ cần thời gian 7,9 giây để tăng tốc từ 0-200 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 341 km/h tương tự như bản Coupe. Tuy nhiên, khi biến thành chiếc siêu xe mui trần, McLaren 720S Spider chỉ có thể đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Video: McLaren 720S Spider của thiếu gia Đà Nẵng tại Hải Phòng.

