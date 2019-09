Mazda3 tại Việt Nam giảm 70 triệu để dọn hàng tồn

Cụ thể, khách hàng mua xe ôtô Mazda3 sẽ được giảm trực tiếp 30 triệu đồng tiền mặt, gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 50.000 km trị giá 20 triệu đồng, một bộ phụ kiện cao cấp (bao gồm phim cách nhiệt, cánh hướng gió, nẹp bước chân, nẹp chống trầy cốp sau, tấm lót khoang hành lý, thảm lót sàn, túi cứu hộ…) trị giá 20 triệu đồng. Với việc giảm giá bán Mazda3, tổng giá trị ưu đãi khi khách hàng mua mẫu xe này trong tháng 8 đã lên tới 70 triệu đồng. Đây là cơ hội tốt để người dùng mua được một chiếc Mazda3 với mức giá hấp dẫn trong năm. Ở phiên bản hiện tại, Mazda3 sở hữu diện mạo mới hiện đại và trẻ trung, cùng sự đột phá về công nghệ, nâng cao sự gắn kết giữa người và xe. Theo đại diện Mazda cho biết, đây là một trong những mẫu xe đầu tiên trang bị hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc G-Viectoring Control (GVC). Trên phiên bản này ngoại hình của xe được nâng cấp một số chi tiết giúp nó to, lớn hơn so với người tiền nhiệm. Ở phần đầu xe, cụm lưới tản nhiệt dạng nan thiết kế bậc thang được mở rộng đến phần mép của nắp capô khiến đầu xe liền mạch hơn. Các đường viền trang trí đều mạ crôm, đèn sương mù thiết kế nhỏ hơn. Xe được trang bị đèn sương mù nằm thấp hơn. Đèn hậu Led vẫn được trang bị cho cả hai phiên bản mới này. Riêng đối với phiên bản Mazda3 hatchback, phần cản sau được thiết kế lại sắc sảo và thể thao hơn. Thân xe thiết kế vẫn mang đậm dấu ấn của ngôn ngữ Kodo vốn được hãng xe Mazda áp dụng vào nhiều dòng xe của mình trong thời gian qua. Xe được trang bị vành hợp kim đa chấu kích cỡ 18 inch, lốp xe kích cỡ 215/45. Hệ thống kiểm soát hành trình cũng như mở cửa không cần chìa khóa. Cùng với đó là hệ thống an toàn gồm: cân bằng điện tử DSC, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA... Bên trong nội thất của Mazda 3 phiên bản 2018 ít thay đổi về tổng thể mà tập trung nâng cấp ở một số chi tiết quan trọng. Vô-lăng thêm điều khiển hành trình cruise control. Đồng hồ trung tâm hiển thị vòng tua dạng analog trên màn hình LCD thay vì tốc độ như phiên bản trước. Phanh tay điện tử cũng được thay thế cho phanh tay. Xe được tích hợp hệ thống giải trí cao cấp Mazda Connect với màn hình cảm ứng 7’’ đa sắc, kết hợp cụm nút xoay điều khiển độc đáo. Màn hình hiển thị đầy đủ các thông tin về khả năng vận hành, hệ thống giải trí, danh bạ được đồng bộ từ điện thoại. Đặc biệt, trên phiên bản cao cấp nhất nó còn được trang bị hệ thống màn hình HUD đa sắc. Mazda3 2018 được đánh giá cao nhờ hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC), hệ thống dựa vào các thông số vận hành như góc đánh lái, vận tốc xe để kiểm soát hoạt động của động cơ, từ đó điều chỉnh mô-men xoắn của động cơ một cách phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra, nó còn được đánh giá cao bởi công nghệ động cơ SkyActiv. Mazda3 phiên bản hiện tại ở Việt Nam có 2 lựa chọn động cơ: Động cơ dung tích 1.5L cho công suất tối đa 110hp/6000rpm, mô-men xoắn 144Nm/4000rpm; Động cơ dung tích 2.0L cho công suất tối đa 153hp/6000rpm và mô-men xoắn tối đa 200Nm/4000rpm. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 6 cấp tích hợp chế độ lái thể thao. Đặc biệt, phiên bản 2.0 còn được trang bị hệ thống đèn LED cao cấp và màn hình HUD đa sắc, tăng thêm sự cuốn hút và sang trọng. Giá xe Mazda3 2018 hiện dao động từ 669 triệu – 758 triệu đồng. Động thái giảm giá cho thấy mục đích “dọn chỗ” cho chiếc Mazda3 2019 chuẩn bị tung ra thị trường Việt Nam vào tháng 10 tới đây. Video: Đánh giá Mazda3 phiên bản 2018 tại Việt Nam.

