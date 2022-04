Vào ngày 18/4 vừa qua, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã nhận được thông báo, một hộ dân trên địa bàn phường vừa bị kẻ gian lấy trộm 4 bánh xe ôtô khi đậu xe trước nhà.

Theo chia sẻ từ vị lãnh đạo phường thì đây là một vụ trộm bánh xe Mazda3 hi hữu, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn phường này. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ người dân, công an phường đã đến hiện trường để xác minh và báo cho công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mazda3 tại Đắk Lắk sau một đêm bị trộm lấy mất cả 4 "chân".

Anh T. chủ nhân chiếc xe sống tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập cho biết, khi hai vợ chồng thức dậy vào buổi sáng cùng ngày và ra lấy xe ôtô để đi làm thì đã vô cùng bất ngờ, hoang mang khi phát hiện ra cả 4 chiếc bánh xe của mình đã “không cánh mà bay”. Kẻ trộm còn “công phu” kê gạch dưới gầm xe để lấy đi 4 bánh xe Mazda3. Theo anh T,. 4 chiếc bánh “zin” này của anh trị giá khoảng 50-60 triệu đồng.

Mazda3 tại Việt Nam thuộc dòng sedan hạng C và là một mẫu xe rất được lòng người tiêu dùng Việt. Xe được trang bị 2 tuỳ chọn động cơ xăng Skyactiv-g 1.5L và 2.0L. Trong đó, động cơ SkyActiv-G 1.5L cho công suất tối đa 110 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4000 vòng/phút. Còn động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 153 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200Nm tại 4000 vòng/phút.

Cả hai tuỳ chọn động cơ đều đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật cũng trang bị một số công nghệ hỗ trợ lái như hệ thống dừng/khởi động động cơ i-Stop, hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control. Đặc biệt, khi cần vận hành mạnh mẽ và dứt khoát hơn, người lái có thể tuỳ chọn chế độ Sport Mode.