Dự án Mazda3 TCR cho Touring Car Championship bị huỷ vì Covid-19

Dự án Mazda3 TCR mới được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái với dự định ra mắt tại giải đấu Rolex 24 At Daytona vào tháng 1 năm nay. Ngoài ra, Mazda3 TCR cũng đã được lên kế hoạch để xuất hiện trong giải đấu Michelin Pilot Challenge (IMSA) 2020 với quy mô lớn hơn. Việc ra mắt xe sau đó đã bị đẩy lùi đến năm 2021. Tuy nhiên, toàn bộ dự án cho Mazda3 TCR vừa chính thức bị huỷ bỏ do làn sóng Covid-19. Trong một tuyên bố gửi tới Grassroots Motorsports, Giám đốc truyền thông và marketing của Mazda Hoa Kỳ, Emily Taylor xác nhận dự án này đã bị khép lại. “Với những điều kiện gần đây do đại dịch COVID-19 gây ra, Mazda Bắc Mỹ (MNAO) đã quyết định hủy bỏ chương trình phát triển xe Mazda3 TCR. Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ và đối tác đã tiếp tục hỗ trợ Mazda Motorsports ”, Taylor nói. Có thể nói, ngay từ thời điểm công bố dự án Mazda3 TCR đã trở thành cái tên được rất nhiều fan hâm mộ kỳ vọng bởi đây sẽ là cái tên đại diện cho Mazda tham gia vào câu lạc bộ TCR chung với các tên tuổi khác như Audi, Volkswagen, Hyundai hay Honda. Mazda3 TCR được phát triển bởi phân nhánh Mazda Motorsports và được công nhận đạt chuẩn vận hành bởi FIA. Chiếc xe đủ sức tham dự vào bất kỳ giải thi đấu nào trong số 36 giải trên toàn cầu. Mazda3 TCR được trang bị động cơ tăng áp 4cyl sản sinh công suất 350 mã lực, kết hợp với hộp số 6 cấp và lẫy chuyển số được đồng phát triển với Long Road Racing, (từng cùng phát triển xe đua MX-5 với Mazda). Hệ dẫn động sử dụng là loại cầu trước. Về ngoại hình, ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta đã phải gật gù bởi ngôn ngữ thiết kế kodo đặc trưng của Mazda đã được kết hợp hoàn hảo với vóc dáng của một mẫu xe đua TCR với bộ bodykit thân rộng, hạ ngầm, ốp vòm bánh xe mở rộng, cánh gió to bản và la zăng cỡ lớn. Đây có lẽ là một sự nuối tiếc lớn với fan hâm mộ hãng xe này, tuy nhiên có lẽ họ cũng sẽ được an ủi phần nào với phiên bản Mazda3 tăng áp vừa hạ cánh tại Mỹ gần đây với giá bán 29.900 USD. Cung cấp sức mạnh cho Mazda3 tăng áp mới là động cơ 4 cyl 2,5L với công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 433 Nm khi sử dụng nhiên liệu cao cấp. Động cơ kết hợp với hộp số tự động sáu cấp và hệ dẫn động tất cả các bánh. Video: Mazda3 TCR cho giải đua Touring Car Championship.

