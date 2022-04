McLaren 765LT Spider chính hãng tại Việt Nam "chốt" từ 29,3 tỷ đồng

Vào Quý II năm nay, đại lý xe McLaren đầu tiên tại Việt Nam sẽ đi vào hoạt động, hiện chưa rõ họ sẽ đưa về nước mẫu xe nào để giới thiệu đến các khách hàng nhưng một số phiên bản đã được hé lộ giá bán để kích thích người mua - gây chú ý nhất chính là McLaren 765LT Spider mới. Ngoài việc chốt giá từ 16 tỷ đồng cho siêu xe hybrid McLaren Artura, đại lý McLaren Việt Nam mới đây đã ấn định thêm giá bán cho một chiếc siêu xe chưa có mặt tại dải đất hình chữ S này và nhiều người dễ dàng đoán ra đó chính là McLaren 765LT Spider. Siêu xe McLaren 765LT Spider mui trần đã có ít nhất 4 chiếc được các công ty nhập khẩu tư nhân mang về Việt Nam. Đây là 1 trong 3 sản phẩm mới tinh chưa có mặt tại thị trường Việt nhưng được đại lý McLaren trong nước liệt kê vào danh sách sẽ phục vụ giới nhà giàu. Xe thứ 3 chính là siêu phẩm không mui, không cửa sổ McLaren Elva.Giá xe McLaren 765LT Spider được hé lộ từ 29,3 tỷ đồng, đây là mức giá chưa bao gồm các tùy chọn thêm của khách hàng và tất nhiên là chưa tính chi phí lăn bánh cho xe. Có thể xem đây là mức giá cực kỳ ưu đãi cho lần ra mắt của đại lý xe McLaren Việt Nam. Đây cũng là giá bán chung của một số thị trường Đông Nam Á như Singapore hay Thái Lan dành cho siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider. Trước đó, các siêu xe về Việt Nam theo diện chính hãng hay tư nhân cũng đều đắt hơn các thị trường trên từ 3 tỷ đồng và cá biệt có xe chênh lệch hơn 20 tỷ đồng Trên toàn thế giới chỉ có đúng 765 chiếc siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider được sản xuất như phiên bản Coupe và mỗi xe sẽ mang số thứ tự rõ ràng, không đánh chung chung. Sự hấp dẫn của phiên bản này đã khiến không ít khách hàng trên thế giới sở hữu bản Coupe đã nhanh chóng bán đi hoặc đổi và bù thêm tiền để sở hữu bản Spider. Tương tự như xe McLaren 720S Spider, siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider cũng có tốc độ mở mui nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 11 giây theo thông báo của hãng xe Anh quốc nhưng một số đại gia Việt khi trải nghiệm thực tế, thời gian đóng hoặc mở mui chỉ mất không quá 9 giây. Trên chìa khóa McLaren 765LT Spider sẽ được tích hợp thêm nút đóng hoặc mở mui. So với bản tiêu chuẩn 720S Spider, siêu xe giới hạn 765LT Spider có dấu hiệu nhận biết riêng biệt như cản va trước và sau thiết kế lại và sẽ bằng nhựa cao cấp sơn đen hoặc là tùy chọn carbon, bên hông xe có thêm các điểm nhấn như vòm bánh xe có các khe gió bằng carbon, nẹp sườn mới và bộ mâm xe có khắc logo 765LT. Đuôi xe sẽ có nhiều điểm nhấn như cánh gió đuôi được nâng cao hơn, các khe gió cũng như ốp hông mới và quan trọng nhất vẫn là trang bị 4 ống xả hầm hố. Khoang lái của McLaren 765LT Spider nhìn chung không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn trừ logo 765, huy hiệu có đánh số thứ tự cụ thể trên bậc cửa hay điểm nhấn là khoảng trống phía sau 2 ghế ngồi sẽ có một lỗ được mở ra và đặt tấm kính trong suốt để chủ nhân có thể nhìn được trái tim của xe McLaren 765LT Spider. Vẫn được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép nhưng siêu xe mui trần giới hạn McLaren 765LT Spider lại sản sinh công suất tối đa 755 mã lực, tăng 45 mã lực so với bản tiêu chuẩn tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Giới thiệu chi tiết McLaren 765LT Spider mui trần.

Vào Quý II năm nay, đại lý xe McLaren đầu tiên tại Việt Nam sẽ đi vào hoạt động, hiện chưa rõ họ sẽ đưa về nước mẫu xe nào để giới thiệu đến các khách hàng nhưng một số phiên bản đã được hé lộ giá bán để kích thích người mua - gây chú ý nhất chính là McLaren 765LT Spider mới. Ngoài việc chốt giá từ 16 tỷ đồng cho siêu xe hybrid McLaren Artura, đại lý McLaren Việt Nam mới đây đã ấn định thêm giá bán cho một chiếc siêu xe chưa có mặt tại dải đất hình chữ S này và nhiều người dễ dàng đoán ra đó chính là McLaren 765LT Spider. Siêu xe McLaren 765LT Spider mui trần đã có ít nhất 4 chiếc được các công ty nhập khẩu tư nhân mang về Việt Nam. Đây là 1 trong 3 sản phẩm mới tinh chưa có mặt tại thị trường Việt nhưng được đại lý McLaren trong nước liệt kê vào danh sách sẽ phục vụ giới nhà giàu. Xe thứ 3 chính là siêu phẩm không mui, không cửa sổ McLaren Elva. Giá xe McLaren 765LT Spider được hé lộ từ 29,3 tỷ đồng, đây là mức giá chưa bao gồm các tùy chọn thêm của khách hàng và tất nhiên là chưa tính chi phí lăn bánh cho xe. Có thể xem đây là mức giá cực kỳ ưu đãi cho lần ra mắt của đại lý xe McLaren Việt Nam. Đây cũng là giá bán chung của một số thị trường Đông Nam Á như Singapore hay Thái Lan dành cho siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider. Trước đó, các siêu xe về Việt Nam theo diện chính hãng hay tư nhân cũng đều đắt hơn các thị trường trên từ 3 tỷ đồng và cá biệt có xe chênh lệch hơn 20 tỷ đồng Trên toàn thế giới chỉ có đúng 765 chiếc siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider được sản xuất như phiên bản Coupe và mỗi xe sẽ mang số thứ tự rõ ràng, không đánh chung chung. Sự hấp dẫn của phiên bản này đã khiến không ít khách hàng trên thế giới sở hữu bản Coupe đã nhanh chóng bán đi hoặc đổi và bù thêm tiền để sở hữu bản Spider. Tương tự như xe McLaren 720S Spider, siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider cũng có tốc độ mở mui nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 11 giây theo thông báo của hãng xe Anh quốc nhưng một số đại gia Việt khi trải nghiệm thực tế, thời gian đóng hoặc mở mui chỉ mất không quá 9 giây. Trên chìa khóa McLaren 765LT Spider sẽ được tích hợp thêm nút đóng hoặc mở mui. So với bản tiêu chuẩn 720S Spider, siêu xe giới hạn 765LT Spider có dấu hiệu nhận biết riêng biệt như cản va trước và sau thiết kế lại và sẽ bằng nhựa cao cấp sơn đen hoặc là tùy chọn carbon, bên hông xe có thêm các điểm nhấn như vòm bánh xe có các khe gió bằng carbon, nẹp sườn mới và bộ mâm xe có khắc logo 765LT. Đuôi xe sẽ có nhiều điểm nhấn như cánh gió đuôi được nâng cao hơn, các khe gió cũng như ốp hông mới và quan trọng nhất vẫn là trang bị 4 ống xả hầm hố. Khoang lái của McLaren 765LT Spider nhìn chung không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn trừ logo 765, huy hiệu có đánh số thứ tự cụ thể trên bậc cửa hay điểm nhấn là khoảng trống phía sau 2 ghế ngồi sẽ có một lỗ được mở ra và đặt tấm kính trong suốt để chủ nhân có thể nhìn được trái tim của xe McLaren 765LT Spider. Vẫn được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép nhưng siêu xe mui trần giới hạn McLaren 765LT Spider lại sản sinh công suất tối đa 755 mã lực, tăng 45 mã lực so với bản tiêu chuẩn tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Giới thiệu chi tiết McLaren 765LT Spider mui trần.