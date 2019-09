Mazda3 2019 từ 738 triệu đồng Thái Lan, sắp về Việt Nam

Được miêu tả là “sản phẩm tiên phong cho thời đại mới”, Mazda3 2019 hoàn toàn mới đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe Mazda ra đời từ nền tảng khung gầm SkyActiv-Vehicle Architecture, với nhiều cải tiến ở hệ thống treo, độ êm của ghế ngồi, cũng như tăng khả năng cách âm. Ngôn ngữ thiết kế trên mẫu xe Mazda3 2019 mới là một bước tiến hóa của ngôn ngữ Kodo quen thuộc, do nhà thiết kế Yasutake Tsuchida cập nhật lại cho phù hợp với thời đại hiện nay. Mặt trước xe là dải đèn pha mỏng, lưới tản nhiệt to bản sơn đen, nhiều chi tiết cách điệu và lượn sóng ở phần dưới cản trước. Ở cột C là cửa sổ nhỏ tinh tế. Trong khi đó phần đuôi có những chi tiết như cánh lướt gió thể thao và ống xả kép năng động, kết hợp cùng dải đèn hậu cũng siêu mỏng vô cùng hiện đại và thời thượng. Kích thước tổng thể của Mazda3 2019 gia tăng so với thế hệ tiền nhiệm, với phần chiều dài tăng thêm 82 mm để đạt mức 4.662 mm (trong đó chiều dài cơ sở tăng 25 mm lên mức 2.725 mm), trong khi chiều rộng tăng 2 mm lên 1.797 mm và chiều cao tăng nhẹ 5 mm lên 1.445 mm. Những thay đổi này đều hướng tới mục tiêu mở rộng không gian khoang cabin thêm thoáng đãng và thoải mái cho hành khách bên trong. Kích thước lớn hơn nhưng cột chữ A trên Mazda3 2019 lại được cắt gọt gọn gàng hơn nhằm cải thiện tầm quan sát cho người lái. Nội thất Mazda3 2019 càng đáng chú ý hơn khi được cách tân và tăng cường tính chất sang trọng. Vô-lăng 3 chấu thể thao, màn hình trung tâm giải trí kích thước 8,8 inch nằm chính giữa táp-lô, trong khi các khe gió điều hòa được bố trí nằm lệch sang hai bên và được bao quanh bởi những đường viền chrome lịch lãm. Mazda3 2019 tại Thái Lan có ghế lái chỉnh điện 10 hướng và nhớ 2 vị trí. Hệ thống kết nối Mazda Connect tương thích Apple CarPlay, màn hình trung tâm 8,8 inch, dàn âm thanh Bose 12 loa. Hệ dẫn động cầu trước ở các bản cấp thấp và dẫn động bốn bánh i-Activ AWD dành riêng cho bản cao. Gói tổ hợp công nghệ hỗ trợ an toàn i-Activsense với nhiều tính năng hỗ trợ nhận diện nguy hiểm, tránh va chạm/giảm thiệt hại và đặc biệt có ga tự động nhận diện chướng ngại vật theo radar mang tên Mazda Radar Cruise Control. Các tính năng từng xuất hiện trên “đàn anh” CX-5 hay CX-8 như cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, camera 360, điều khiển hành trình tích hợp radar (MRCC), hỗ trợ phanh chủ động trước/sau… đều có trên Mazda3 2019.Giá xe Mazda3 2019 mới ở Thái Lan bao gồm sedan và hatchback 5 cửa: 2.0C - 969.000 baht (737 triệu đồng); 2.0S - 1.069.000 baht (814 triệu đồng); 2.0SP - 1.198.000 baht (912 triệu đồng) Nhà phân phối chính hãng các dòng xe Mazda tại Việt Nam cho biết đã có kế hoạch đưa Mazda3 2019 thế hệ mới về trong tương lai gần, cụ thể là vào tháng 10 tới. Video: Chi tiết Mazda3 2019 tại Thái Lan.

