Mazda RX-8 hơn 800 triệu ở Sài Gòn có thể drift đưa vợ đến chợ

Là hậu duệ của “tượng đài” RX-7, RX-8 là cái tên quen thuộc với nhiều tín độ đam mê tốc độ trên toàn thế giới. Cụ thể, chiếc Mazda RX-8 đời 2008 hiện đang được chủ xe rao bán với mức giá 895 triệu đồng. Mức ODO của xe hiện vẫn chưa được công bố. Nắp ca pô của chiếc xe Mazda RX-8 tại Việt Nam này được thiết kế vươn dài ra phía trước, triệt tiêu lực cản gió, đồng thời giúp dáng xe thanh thoát, thể thao hơn. Sau 14 năm lăn bánh, chiếc xe trong bài vẫn sở hữu ngoại hình long lanh với nước sơn màu cam cá tính. Xe mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Mazda với các đường nét mềm mại cùng lưới tản nhiệt “miệng cười” trẻ trung, khỏe khoắn. Mazda RX-8 có chiều dài, chiều rộng lần lượt là 4.427 mm và 1.770 mm – khá nhỏ nhắn so với một chiếc xe thể thao 4 chỗ. Là một chiếc quad-coupe thể thao, Mazda RX-8 có 2 cửa chính cùng 2 cửa phụ bé mở ngược dành cho hàng ghế phía sau. Điều này giúp cho không gian có cảm giác rộng rãi mặc dù xe có kích thước khiêm tốn, hàng ghế sau khá chật và chỉ phù hợp cho trẻ nhỏ. Nội thất xe đơn giản với nhiều yếu tố thể thao. Sau thời gian dài sử dụng, ghế da đã xuất hiện vài vết rạn nhỏ. Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc tới “trái tim” của chiếc Mazda RX-8 hàng hiếm này. Động cơ quay (rotary engine) chính là điểm khiến Mazda RX-8 nổi bật trong số đông. Khối động cơ trứ danh của hãng xe Nhật có dung tích 1,3L nhưng cho công suất lên tới 212 mã lực. Công suất lớn so với một động cơ hút khí tự nhiên nhỏ gọn chính là ưu điểm vượt trội nhất của dòng động cơ này. Dẫn động cầu sau, hiệu năng ấn tượng cùng tỉ lệ trọng lượng trước-sau là 50:50 khiến Mazda RX-8 được nhiều tín đồ tốc độ lựa chọn làm xe drift. Từ ngày ra mắt, RX-8 đã đem về cho Mazda hơn 50 giải thưởng quốc tế, trong đó nổi bật có thể kể đến giải Xe của năm tại Singapore, Nhật Bản, Úc… hay giải Động cơ của năm 2004 quy mô toàn cầu. Ngoài ra, Mazda RX-8 còn từng lọt vào Top 10 xe của năm trong 3 năm liên tiếp (2004 đến 2006) do tạp chí Car and Driver bình chọn. Video: Chi tiết chiếc Mazda RX-8 "kịch độc" tại Hà Nội.

