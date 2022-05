Mazda Vision Coupe tiếp tục bị “đóng băng” vì SUV mới là ưu tiên số 1

Vào năm 2017, hãng Mazda đã khiến người yêu xe và báo giới có phen xôn xao khi trình làng mẫu xe concept tuyệt đẹp mang tên Mazda Vision Coupe mới trong triển lãm Tokyo. Đây chính là mẫu xe đóng vai trò giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Kodo mới của thương hiệu Mazda. Đã có không ít người hi vọng hãng Mazda sẽ đưa mẫu xe Mazda Vision Coupe concept này lên dây chuyền sản xuất đại trà. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, mẫu coupe 4 cửa này vẫn chỉ dừng lại ở mức xe concept. Có vẻ như khả năng Mazda Vision Coupe bản sản xuất được bán ra thị trường cũng khá thấp. Nguyên nhân là do hãng Mazda vẫn ưu tiên SUV hơn cả. Hãng Mazda hiện đã chuyển sự tập trung của mình sang kế hoạch phát triển thêm những mẫu SUV ăn khách, đi đầu là CX-60. Đây là mẫu xe đầu tiên được phát triển dựa trên cấu trúc dẫn động cầu sau mới của hãng Mazda. Trao đổi với phóng viên tạp chí Autocar trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông Joachim Kunz, Giám đốc kỹ thuật của Mazda châu Âu, khẳng định: "Xu hướng chuộng xe SUV vẫn đang tiếp tục. Với Mazda, đây chính là loại xe bán chạy nhất". Phát biểu của ông Kunz làm dấy lên những câu hỏi về khả năng ra đời của Mazda6 thế hệ mới. Hãng Mazda chỉ xác nhận sau CX-60, sẽ có thêm 2 mẫu xe mới nữa có mặt tại các showroom ở châu Âu trong thời gian tới, bao gồm MX-30 phiên bản dùng động cơ xoay để tăng phạm vi di chuyển và CX-80. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, Mazda sẽ tung ra 2 mẫu SUV mới là CX-70 với 5 chỗ ngồi và CX-90 với 7 chỗ ngồi. Hai mẫu xe này cũng được phát triển dựa trên cấu trúc dẫn động cầu sau như Mazda CX-60 và CX-80. Thông tin chi tiết về dàn sản phẩm tương lai của hãng Mazda chưa được hé lộ, trừ 5 mẫu SUV kể trên. Tuy nhiên, cơ sở gầm bệ mới của hãng Mazda có thể phù hợp với cả động cơ đặt ngang và hệ dẫn động cầu trước. Do đó, những mẫu xe cỡ nhỏ của Mazda như Mazda2 và Mazda3 nhiều khả năng sẽ được bổ sung thế hệ mới. Video: Xem chi tiết Mazda Vision Coupe.

Vào năm 2017, hãng Mazda đã khiến người yêu xe và báo giới có phen xôn xao khi trình làng mẫu xe concept tuyệt đẹp mang tên Mazda Vision Coupe mới trong triển lãm Tokyo. Đây chính là mẫu xe đóng vai trò giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Kodo mới của thương hiệu Mazda. Đã có không ít người hi vọng hãng Mazda sẽ đưa mẫu xe Mazda Vision Coupe concept này lên dây chuyền sản xuất đại trà. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, mẫu coupe 4 cửa này vẫn chỉ dừng lại ở mức xe concept. Có vẻ như khả năng Mazda Vision Coupe bản sản xuất được bán ra thị trường cũng khá thấp. Nguyên nhân là do hãng Mazda vẫn ưu tiên SUV hơn cả. Hãng Mazda hiện đã chuyển sự tập trung của mình sang kế hoạch phát triển thêm những mẫu SUV ăn khách, đi đầu là CX-60. Đây là mẫu xe đầu tiên được phát triển dựa trên cấu trúc dẫn động cầu sau mới của hãng Mazda. Trao đổi với phóng viên tạp chí Autocar trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông Joachim Kunz, Giám đốc kỹ thuật của Mazda châu Âu, khẳng định: "Xu hướng chuộng xe SUV vẫn đang tiếp tục. Với Mazda, đây chính là loại xe bán chạy nhất". Phát biểu của ông Kunz làm dấy lên những câu hỏi về khả năng ra đời của Mazda6 thế hệ mới. Hãng Mazda chỉ xác nhận sau CX-60, sẽ có thêm 2 mẫu xe mới nữa có mặt tại các showroom ở châu Âu trong thời gian tới, bao gồm MX-30 phiên bản dùng động cơ xoay để tăng phạm vi di chuyển và CX-80. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, Mazda sẽ tung ra 2 mẫu SUV mới là CX-70 với 5 chỗ ngồi và CX-90 với 7 chỗ ngồi. Hai mẫu xe này cũng được phát triển dựa trên cấu trúc dẫn động cầu sau như Mazda CX-60 và CX-80. Thông tin chi tiết về dàn sản phẩm tương lai của hãng Mazda chưa được hé lộ, trừ 5 mẫu SUV kể trên. Tuy nhiên, cơ sở gầm bệ mới của hãng Mazda có thể phù hợp với cả động cơ đặt ngang và hệ dẫn động cầu trước. Do đó, những mẫu xe cỡ nhỏ của Mazda như Mazda2 và Mazda3 nhiều khả năng sẽ được bổ sung thế hệ mới. Video: Xem chi tiết Mazda Vision Coupe.