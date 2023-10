Mazda MX-5 2024 chính thức "ra lò", giá bán từ 469 triệu đồng

Trong những tháng cuối năm, hãng Mazda đã liên tục tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của các mẫu xe của mình tại thị trường Nhật Bản. Mazda MX-5 2024 mới là một trong số đó. Phiên bản nâng cấp gần nhất của Mazda MX-5 đã ra mắt từ năm 2014. Để làm mới mẫu xe này trước khi thế hệ tiếp theo trình làng, dự kiến vào năm 2025, hãng Mazda đã thay đổi nhẹ ở thiết kế, công nghệ và tính năng an toàn của MX-5. Bước sang phiên bản mới, Mazda MX-5 thể thao trông khá quen mắt vì chỉ được nâng cấp ở một số chi tiết ngoại thất như hệ thống đèn. Trong đó, cả đèn pha và đèn hậu LED của xe đều được bổ sung tạo hình mới bên trong. Dải đèn LED định vị ban ngày không còn nằm trên cản trước mà tích hợp vào đèn pha. Tiếp theo là cản trước tái thiết kế với cảm biến radar mới nằm trên lưới tản nhiệt. Ngoài ra, xe còn có vành la-zăng và màu sơn mới là xám Aero Gray Metallic. Những thay đổi này được áp dụng cho cả phiên bản mui cứng RF và mui nỉ của Mazda MX-5 2024. Tiến vào bên trong xe, người dùng sẽ bắt gặp hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect mới với màn hình cảm ứng 8,8 inch, tương tự 2 người anh em Mazda2 và CX-3 2024. Hệ thống thông tin giải trí của Mazda MX-5 2024 được bổ sung những tính năng kết nối mới. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp hoặc tư vấn, định vị xe và điều khiển một số tính năng từ xa thông qua điện thoại thông minh. Chưa hết, hãng Mazda còn bổ sung phiên bản đặc biệt mới mang tên Mazda Roadster S Leather Package V Selection cho mẫu xe mui trần này. Phiên bản này kết hợp chất liệu da Nappa màu nâu vàng ở ghế và da tổng hợp ở những khu vực còn lại. Vành nhôm 16 inch màu sáng cũng là trang bị tiêu chuẩn của phiên bản Mazda Roadster S Leather Package V Selection. Đáng tiếc là động cơ của Mazda MX-5 2024 ở thị trường Nhật Bản không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng 2 tùy chọn động cơ xăng Skyactiv-G với dung tích 1.5L và 2.0L như cũ. Động cơ 1.5L tạo ra công suất tối đa 133 mã lực, tăng 4 mã lực so với phiên bản cũ. Trong khi đó, động cơ 2.0L vẫn giữ nguyên công suất tối đa ở mức 181 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, các kỹ sư của hãng Mazda còn bổ sung bộ vi sai chống trượt Asymmetric mới vào cầu sau của xe ở MX-5 bản số sàn để tăng sự ổn định khi vận hành, cộng với hệ thống lái chỉnh điện nâng cấp nhẹ. Chế độ DSC-Track có tác dụng giảm sự can thiệp của hệ thống cân bằng điện tử khi chạy trên đường đua cũng được bổ sung cho phiên bản số sàn. Cuối cùng là sự xuất hiện của những tính năng trợ lái nâng cao ADAS mới như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Hiện hãng Mazda đã mở cọc cho MX-5 mới ở thị trường Nhật Bản và dự kiến giao xe từ tháng 1 năm sau. Giá xe Mazda MX-5 2024 dao động từ 2.898.500 - 4.308.700 Yên (khoảng 469 - 698 triệu đồng), tăng mạnh so với phiên bản cũ. Video: Giói thiệu xe thể thao Mazda MX-5 2024 mới.

Trong những tháng cuối năm, hãng Mazda đã liên tục tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của các mẫu xe của mình tại thị trường Nhật Bản. Mazda MX-5 2024 mới là một trong số đó. Phiên bản nâng cấp gần nhất của Mazda MX-5 đã ra mắt từ năm 2014. Để làm mới mẫu xe này trước khi thế hệ tiếp theo trình làng, dự kiến vào năm 2025, hãng Mazda đã thay đổi nhẹ ở thiết kế, công nghệ và tính năng an toàn của MX-5. Bước sang phiên bản mới, Mazda MX-5 thể thao trông khá quen mắt vì chỉ được nâng cấp ở một số chi tiết ngoại thất như hệ thống đèn. Trong đó, cả đèn pha và đèn hậu LED của xe đều được bổ sung tạo hình mới bên trong. Dải đèn LED định vị ban ngày không còn nằm trên cản trước mà tích hợp vào đèn pha. Tiếp theo là cản trước tái thiết kế với cảm biến radar mới nằm trên lưới tản nhiệt. Ngoài ra, xe còn có vành la-zăng và màu sơn mới là xám Aero Gray Metallic. Những thay đổi này được áp dụng cho cả phiên bản mui cứng RF và mui nỉ của Mazda MX-5 2024. Tiến vào bên trong xe, người dùng sẽ bắt gặp hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect mới với màn hình cảm ứng 8,8 inch, tương tự 2 người anh em Mazda2 và CX-3 2024. Hệ thống thông tin giải trí của Mazda MX-5 2024 được bổ sung những tính năng kết nối mới. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp hoặc tư vấn, định vị xe và điều khiển một số tính năng từ xa thông qua điện thoại thông minh. Chưa hết, hãng Mazda còn bổ sung phiên bản đặc biệt mới mang tên Mazda Roadster S Leather Package V Selection cho mẫu xe mui trần này. Phiên bản này kết hợp chất liệu da Nappa màu nâu vàng ở ghế và da tổng hợp ở những khu vực còn lại. Vành nhôm 16 inch màu sáng cũng là trang bị tiêu chuẩn của phiên bản Mazda Roadster S Leather Package V Selection. Đáng tiếc là động cơ của Mazda MX-5 2024 ở thị trường Nhật Bản không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng 2 tùy chọn động cơ xăng Skyactiv-G với dung tích 1.5L và 2.0L như cũ. Động cơ 1.5L tạo ra công suất tối đa 133 mã lực, tăng 4 mã lực so với phiên bản cũ. Trong khi đó, động cơ 2.0L vẫn giữ nguyên công suất tối đa ở mức 181 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, các kỹ sư của hãng Mazda còn bổ sung bộ vi sai chống trượt Asymmetric mới vào cầu sau của xe ở MX-5 bản số sàn để tăng sự ổn định khi vận hành, cộng với hệ thống lái chỉnh điện nâng cấp nhẹ. Chế độ DSC-Track có tác dụng giảm sự can thiệp của hệ thống cân bằng điện tử khi chạy trên đường đua cũng được bổ sung cho phiên bản số sàn. Cuối cùng là sự xuất hiện của những tính năng trợ lái nâng cao ADAS mới như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Hiện hãng Mazda đã mở cọc cho MX-5 mới ở thị trường Nhật Bản và dự kiến giao xe từ tháng 1 năm sau. Giá xe Mazda MX-5 2024 dao động từ 2.898.500 - 4.308.700 Yên (khoảng 469 - 698 triệu đồng), tăng mạnh so với phiên bản cũ. Video: Giói thiệu xe thể thao Mazda MX-5 2024 mới.