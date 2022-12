Chiếc Mazda MX-5 RF 2022 “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam ở Sài Gòn

Tính đến thời điểm hiện tại, chiếc Mazda MX-5 RF 2022 mới trong bài là “độc nhất” tại Việt Nam. Chiếc xe thể thao của thương hiệu Nhật được đưa về nước theo diện nhập khẩu tư nhân thay vì chính hãng. Khoảng 8 năm về trước, Mazda MX-5 đã từng được phân phối chính hãng với mẫu xe thuộc thế hệ thứ 3, nhưng doanh số không tốt nên THACO đã ngừng bán. Mazda MX-5 RF tại Việt Nam là biến thể đặc biệt được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016. Biến thể này có thiết kế bộ mui mềm thay vì mui cứng và có tên gọi Retractable Fastback (RF). Kết cấu mui của Mazda MX-5 RF 2022 có “cá tính” riêng và ít thấy trên các mẫu xe thể thao mui trần hiện nay. Mazda MX-5 RF 2022 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng và cao lần lượt 3.914 mm x 1.735 mm x 1.240 mm, chiều dài cơ sở 2.309 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. MX-5 RF có mức phân bổ khối lượng trước/sau gần như ở mức cân bằng với tỉ lệ 51/49. So với bản tiền nhiệm từng phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, Mazda MX-5 RF 2022 ngắn hơn 105 mm và nhẹ hơn 100 kg, giúp trọng lượng xe chỉ nặng gần 1 tấn. Mazda MX-5 RF 2022 “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam có màu sơn ngoại thất chủ đạo là màu đỏ. Ngoài ra, xe còn có các chi tiết màu đen tạo điểm nhấn như mặt ca-lăng, bệ đỡ gương hay hốc hút gió. “Cặp mắt” chính của Mazda MX-5 RF 2022 được thiết kế gọn gàng, sử dụng đèn dạng LED kết hợp cùng gương cầu giúp luồng ánh sáng được gom lại. Bên trong tích hợp một dải đèn LED định vị ban ngày đặt góc hướng vào lưới tản nhiệt. Chiếc xe thể thao mui trần được trang bị bộ mâm 8 chấu phủ màu bạc có kích thước 17 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp Bridgestone cỡ 205/45. So với phiên bản mui mềm, Mazda MX-5 RF 2022 có điểm khác biệt duy nhất là thanh ngang đặt ở cột B. Kiểu thiết kế này khá giống mẫu Porsche 911 Targa. Xe được dán PPF toàn bộ ở GTA Wrapping để bảo vệ lớp sơn luôn sáng bóng. Bên trong cabin, Mazda MX-5 RF 2022 có thiết kế tổng thể khá tối giản. Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi với ghế ngồi chỉnh cơ ở cả 2 vị trí, thêm vào đó là tính năng sưởi 3 cấp độ. Một số trang bị tiện nghi nổi bật có thể kể đến trên Mazda MX-5 RF 2022 như: màn hình giải trí trung tâm có kích thước 7 inch, tích hợp Apple CarPlay không dây và Android Auto; cụm đồng hồ tốc độ kết hợp giữa dạng cơ cổ điển cùng một màn hình điện tử 4,6 inch đặt bên trái; hệ thống giải trí dùng dàn âm thanh 9 loa Bose;… . Về truyền động, Mazda MX-5 RF 2022 được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L, sản sinh công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 156 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp, toàn bộ sức mạnh được truyền xuống bánh sau. Về trang bị an toàn, Mazda MX-5 RF 2022 có 4 túi khí, hệ thống phanh thông minh đô thị, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo chuyển làn,... Hiện chưa rõ giá xe Mazda MX-5 RF 2022 tại Việt Nam là bao nhiêu, tại thị trường Mỹ người tiêu dùng cần bỏ ra từ 35.530 USD để sở hữu MX-5 RF bản Grand Touring và 38.550 USD cho bản Club. Video: Trải nghiệm Mazda MX-5 RF 2022 tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, chiếc Mazda MX-5 RF 2022 mới trong bài là “độc nhất” tại Việt Nam. Chiếc xe thể thao của thương hiệu Nhật được đưa về nước theo diện nhập khẩu tư nhân thay vì chính hãng. Khoảng 8 năm về trước, Mazda MX-5 đã từng được phân phối chính hãng với mẫu xe thuộc thế hệ thứ 3, nhưng doanh số không tốt nên THACO đã ngừng bán. Mazda MX-5 RF tại Việt Nam là biến thể đặc biệt được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016. Biến thể này có thiết kế bộ mui mềm thay vì mui cứng và có tên gọi Retractable Fastback (RF). Kết cấu mui của Mazda MX-5 RF 2022 có “cá tính” riêng và ít thấy trên các mẫu xe thể thao mui trần hiện nay. Mazda MX-5 RF 2022 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng và cao lần lượt 3.914 mm x 1.735 mm x 1.240 mm, chiều dài cơ sở 2.309 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. MX-5 RF có mức phân bổ khối lượng trước/sau gần như ở mức cân bằng với tỉ lệ 51/49. So với bản tiền nhiệm từng phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, Mazda MX-5 RF 2022 ngắn hơn 105 mm và nhẹ hơn 100 kg, giúp trọng lượng xe chỉ nặng gần 1 tấn. Mazda MX-5 RF 2022 “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam có màu sơn ngoại thất chủ đạo là màu đỏ. Ngoài ra, xe còn có các chi tiết màu đen tạo điểm nhấn như mặt ca-lăng, bệ đỡ gương hay hốc hút gió. “Cặp mắt” chính của Mazda MX-5 RF 2022 được thiết kế gọn gàng, sử dụng đèn dạng LED kết hợp cùng gương cầu giúp luồng ánh sáng được gom lại. Bên trong tích hợp một dải đèn LED định vị ban ngày đặt góc hướng vào lưới tản nhiệt. Chiếc xe thể thao mui trần được trang bị bộ mâm 8 chấu phủ màu bạc có kích thước 17 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp Bridgestone cỡ 205/45. So với phiên bản mui mềm, Mazda MX-5 RF 2022 có điểm khác biệt duy nhất là thanh ngang đặt ở cột B. Kiểu thiết kế này khá giống mẫu Porsche 911 Targa. Xe được dán PPF toàn bộ ở GTA Wrapping để bảo vệ lớp sơn luôn sáng bóng. Bên trong cabin, Mazda MX-5 RF 2022 có thiết kế tổng thể khá tối giản. Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi với ghế ngồi chỉnh cơ ở cả 2 vị trí, thêm vào đó là tính năng sưởi 3 cấp độ. Một số trang bị tiện nghi nổi bật có thể kể đến trên Mazda MX-5 RF 2022 như: màn hình giải trí trung tâm có kích thước 7 inch, tích hợp Apple CarPlay không dây và Android Auto; cụm đồng hồ tốc độ kết hợp giữa dạng cơ cổ điển cùng một màn hình điện tử 4,6 inch đặt bên trái; hệ thống giải trí dùng dàn âm thanh 9 loa Bose;… . Về truyền động, Mazda MX-5 RF 2022 được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L, sản sinh công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 156 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp, toàn bộ sức mạnh được truyền xuống bánh sau. Về trang bị an toàn, Mazda MX-5 RF 2022 có 4 túi khí, hệ thống phanh thông minh đô thị, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo chuyển làn,... Hiện chưa rõ giá xe Mazda MX-5 RF 2022 tại Việt Nam là bao nhiêu, tại thị trường Mỹ người tiêu dùng cần bỏ ra từ 35.530 USD để sở hữu MX-5 RF bản Grand Touring và 38.550 USD cho bản Club. Video: Trải nghiệm Mazda MX-5 RF 2022 tại Việt Nam.