Mazda CX-5 2023 chính thức ra mắt Việt Nam từ 749 triệu đồng

THACO đã chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của Mazda CX-5. Tại Việt Nam, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C này có 3 phiên bản, bao gồm Deluxe, Luxury và Premium. Mazda CX-5 2023 mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Artful Design với triết lý “mỹ thuật lay động cảm xúc”. Tuy nhiên, Mazda CX-5 2023 đã bị cắt bớt bản trang bị cao cấp nhất là Signature Premium AWD. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt của mẫu xe Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam cũng được làm mới với thiết kế xếp tầng, tạo hiệu ứng 3D, và vẫn đi kèm đường viền “Signature Wing” đặc trưng. Nối liền với cụm đèn pha LED, đường viền này là yếu tố nhận diện của thương hiệu Mazda. Chưa hết, Mazda CX-5 2023 còn sở hữu thiết kế nóc cao và mâm đúc hợp kim 19 inch mới. Thiết kế mâm sẽ thay đổi tùy theo gói tùy chọn Sport hay Exclusive. Đuôi xe là cụm đèn hậu LED mới với thiết kế hiện đại hơn và hệ thống ống xả kép thể thao. Thêm vào đó là gương chiếu hậu gập tự động tích hợp sấy kính và cốp điện với chức năng đá cốp rảnh tay. Gói tùy chọn ngoại thất Sport bao gồm ốp viền cản trước/sau, ốp vòm bánh xe, ốp lườn và mâm xe màu đen bóng trong khi mặt ca-lăng có điểm nhấn màu đỏ. Gói tùy chọn ngoại thất Exclusive gồm có ốp viền cản trước/sau, ốp vòm bánh xe và ốp lườn sơn cùng màu thân xe, cộng thêm mâm màu bạc. Trái với ngoại thất, nội thất của mẫu SUV cỡ C này không thay đổi nhiều về mặt thiết kế. Xe được trang bị vô lăng bọc da, tích hợp tính năng sưởi, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto,... Hệ thống âm thanh Bose 10 loa, cửa kính 2 lớp ở hàng ghế trước, cửa kính trước/sau chống tia UV/ánh sáng xanh, nút bấm điều khiển kính cửa 1 chạm ở tất cả các hàng ghế, bệ tì tay trung tâm tích hợp các cổng kết nối, cửa sổ trời và gương chiếu hậu chống chói tự động với thiết kế tràn viền. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mazda CX-5 2023 vẫn là động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 2 chế độ lái là Normal và Sport. Trong khi đó, động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.5L đã bị cắt bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc xe cũng không còn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD như phiên bản cũ. Trang bị an toàn tiêu chuẩn của Mazda CX-5 2023 gồm có 6 túi khí, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Các bản cao cấp hơn sẽ có thêm camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsence đầy đủ. Nhờ đó, bản cao cấp được bổ sung hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar với tính năng Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước/phía sau và cảnh báo người lái tập trung. Giá xe Mazda3 2023 bao gồm Deluxe, Luxury và Premium bán ra lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng. Ngoài ra, bản Premium còn có 2 gói tùy chọn cao cấp mang tên Sport và Exclusive. Giá của gói tùy chọn Sport là 20 triệu đồng trong khi con số tương ứng của gói Exclusive là 40 triệu đồng. Bản cao nhất của Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam sẽ là 869 triệu đồng (xe lắp ráp được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ). Video: Giới thiệu Mazda CX-5 2023 nâng cấp tại Việt Nam.

THACO đã chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của Mazda CX-5. Tại Việt Nam, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C này có 3 phiên bản, bao gồm Deluxe, Luxury và Premium. Mazda CX-5 2023 mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Artful Design với triết lý “mỹ thuật lay động cảm xúc”. Tuy nhiên, Mazda CX-5 2023 đã bị cắt bớt bản trang bị cao cấp nhất là Signature Premium AWD. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt của mẫu xe Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam cũng được làm mới với thiết kế xếp tầng, tạo hiệu ứng 3D, và vẫn đi kèm đường viền “Signature Wing” đặc trưng. Nối liền với cụm đèn pha LED, đường viền này là yếu tố nhận diện của thương hiệu Mazda. Chưa hết, Mazda CX-5 2023 còn sở hữu thiết kế nóc cao và mâm đúc hợp kim 19 inch mới. Thiết kế mâm sẽ thay đổi tùy theo gói tùy chọn Sport hay Exclusive. Đuôi xe là cụm đèn hậu LED mới với thiết kế hiện đại hơn và hệ thống ống xả kép thể thao. Thêm vào đó là gương chiếu hậu gập tự động tích hợp sấy kính và cốp điện với chức năng đá cốp rảnh tay. Gói tùy chọn ngoại thất Sport bao gồm ốp viền cản trước/sau, ốp vòm bánh xe, ốp lườn và mâm xe màu đen bóng trong khi mặt ca-lăng có điểm nhấn màu đỏ. Gói tùy chọn ngoại thất Exclusive gồm có ốp viền cản trước/sau, ốp vòm bánh xe và ốp lườn sơn cùng màu thân xe, cộng thêm mâm màu bạc. Trái với ngoại thất, nội thất của mẫu SUV cỡ C này không thay đổi nhiều về mặt thiết kế. Xe được trang bị vô lăng bọc da, tích hợp tính năng sưởi, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto,... Hệ thống âm thanh Bose 10 loa, cửa kính 2 lớp ở hàng ghế trước, cửa kính trước/sau chống tia UV/ánh sáng xanh, nút bấm điều khiển kính cửa 1 chạm ở tất cả các hàng ghế, bệ tì tay trung tâm tích hợp các cổng kết nối, cửa sổ trời và gương chiếu hậu chống chói tự động với thiết kế tràn viền. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mazda CX-5 2023 vẫn là động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 2 chế độ lái là Normal và Sport. Trong khi đó, động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.5L đã bị cắt bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc xe cũng không còn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD như phiên bản cũ. Trang bị an toàn tiêu chuẩn của Mazda CX-5 2023 gồm có 6 túi khí, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Các bản cao cấp hơn sẽ có thêm camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsence đầy đủ. Nhờ đó, bản cao cấp được bổ sung hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar với tính năng Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước/phía sau và cảnh báo người lái tập trung. Giá xe Mazda3 2023 bao gồm Deluxe, Luxury và Premium bán ra lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng. Ngoài ra, bản Premium còn có 2 gói tùy chọn cao cấp mang tên Sport và Exclusive. Giá của gói tùy chọn Sport là 20 triệu đồng trong khi con số tương ứng của gói Exclusive là 40 triệu đồng. Bản cao nhất của Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam sẽ là 869 triệu đồng (xe lắp ráp được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ). Video: Giới thiệu Mazda CX-5 2023 nâng cấp tại Việt Nam.