Mazda CX-5 2023 sắp về Việt Nam - nâng cấp nhẹ, tăng giá bán

Mặc dù doanh số của Mazda CX-5 tại Việt Nam vẫn đang ổn định và đứng top 3 phân khúc CUV cỡ C kể từ đầu năm 2023, nhưng ở thời điểm hiện tại mẫu xe này vẫn cần một phiên bản mới nhằm tiếp tục duy trì được sức hút khi đã ra mắt từ cuối năm 2017 đến nay, trước khi Honda CR-V thế hệ 6 ra mắt vào cuối năm nay. Mazda CX-5 2023 mới đã ra mắt toàn cầu (phiên bản trong bài viết đang được bán tại Mỹ), phiên bản nâng cấp này vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế KODO. Tuy nhiên các chi tiết đã được điều chỉnh lại theo hướng thanh mảnh và tinh tế hơn. Họa tiết lưới tản nhiệt cũng được làm mới tương tự mẫu Mazda 3 ra mắt trước đó. Thay đổi đáng chú ý và dễ nhận diện nhất đến từ cụm đèn chiếu sáng với đèn định vị làm liên tưởng đến những mẫu xe BMW, đèn hậu phía sau được vuốt mỏng và cũng có thiết kế mới tương tự đèn pha. Bên trong Mazda CX-5 2023 tiếp tục giữ nguyên lối thiết kế, xe vẫn sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số analog, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 10 loa cao cấp, cửa sổ trời, sạc không dây, màn hình hiển thị kính lái HUD, camera 360 độ, phanh tay điện tử, cốp điện... Dự kiến, Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam vẫn trang bị đầy đủ gói an toàn chủ động i-Activsense bao gồm: Cảnh bảo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Hỗ trợ phanh thông minh và Cảnh báo vật cản phía trước, Điều khiển hành trình thích ứng tự động, Hỗ trợ di chuyển trong phố, Cảnh báo lệch làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường, Đèn pha thích ứng chủ động... Các trang bị tiện ích đáng chú ý khác trên Mazda CX-5 thế hệ mới có: cửa sổ trời, sạc không dây, cảm biến đỗ xe phía trước, cốp điện, camera 360 độ và nhớ ghế hàng ghế trước. Về trang bị an toàn, Mazda CX-5 2023 được bổ sung thêm tính năng Cruising & Traffic Support cho gói an toàn cao cấp i-Activsense. Tính năng này cho phép xe tự động phanh/tăng tốc để duy trì khoảng cách với xe phía trước ở tốc độ thấp. Tuy nhiên, động cơ trên CX-5 tại Việt Nam hiện vẫn là loại hút khí tự nhiên đã dùng qua nhiều đời, trong khi CX-5 bán tại các nước trong khu vực đã dùng loại động cơ Turbo 2.5 mạnh 228 mã lực, 420 Nm từ năm 2019. Chính vì vậy nhiều người dùng kỳ vọng Mazda CX-5 2023 sẽ có thêm phiên bản dùng động cơ Turbo. Giá bán Mazda CX-5 tại Việt Nam cho phiên bản cũ hiện đang dao động từ 739 – 922 triệu đồng. Tuy nhiên thời gian gần đây nhà phân phối đã phải giảm giá mạnh từ 100 – 137 triệu đồng để có thể thu hút được khách hàng trước tình hình ảm đạm của thị trường. Việc Mazda CX-5 tại Việt Nam đang giảm giá được xem là độ thái xả hàng và đẩy doanh số của CX-5 thế hệ hiện tại, trước khi cho ra mắt CX-5 2023 với giá công bố chắn chắn cao hơn phiên bản cũ theo truyền thống của Thaco. Với những tín đồ của Mazda CX-5, thì sự có mặt của CX-5 bản nâng cấp 2023 sẽ giúp cho họ thay đổi lên một tầm mới. Ngoài ra, nó cũng giúp cho hãng xe Nhật tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Territory, Honda CR-V,… Video: Mazda CX-5 2023 từ 614 triệu tại Mỹ, sắp về Việt Nam.

