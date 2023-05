Mazda CX-5 2023 tại VIệt Nam, có thể ra mắt trong tháng 6/2023?

Mặc dù sức hút chưa hề giảm sút, nhưng sự thật là Mazda CX-5 2023 mới đã không có bất kỳ nâng cấp nào kể từ tháng 6/2020. Và thực tế, Mazda CX-5 thế hệ thứ 2 ở Việt Nam cũng đã ra mắt khá lâu, từ tháng 7/2019. Trên thế giới, phiên bản facelift của Mazda CX-5 gen 2 ra mắt vào tháng 9/2021. Và phiên bản này cũng đã trình làng tại Indonesia vào tháng 4/2022. So với phiên bản hiện tại, Mazda CX-3 2023 chuẩn bị ra mắt sẽ có những thay đổi tập trung vào thiết kế. Mazda CX-5 2023 vẫn giữ thiết kế KODO chủ đạo, nhưng các chi tiết được tinh gọn, và vuốt mảnh hơn đáng kể. Cụm đèn pha phía trước sẽ thay đổi đồ họa chiếu sáng, bao gồm cả thiết kế đèn LED ban ngày. Trong khi đó cụm lưới tản nhiệt cũng sẽ thay đổi họa tiết tương tự Mazda3 thế hệ mới. Ngoài ra, đèn hậu xe cũng được vuốt mỏng và cũng có đồ họa mới, đồng bộ thiết kế với cụm đèn pha phía trước. Thiết kế bên trong Mazda CX-5 2023 cũng sẽ tương tự phiên bản tiền nhiệm, nhưng sẽ thay đổi chất liệu trang trí. Tại Indonesia, Mazda CX-5 2023 có khoang cabin bọc da đen chủ đạo, kết hợp thêu chỉ nổi màu đỏ cho ghế ngồi và tapi cửa. Trang bị tiện ích cho Mazda CX-5 2023 vẫn bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm với dàn âm thanh Bose 10 loa cao cấp. Ngoài ra, các tính năng cao cấp khác như cửa sổ trời, sạc không dây, màn hình hiển thị kính lái HUD, camera 360 độ, phanh tay điện tử, cốp điều chỉnh điện... Tại Indonesia, Mazda CX-5 2023 trang bị duy nhất động cơ SkyActiv-G 2.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 251 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản Kuro Edition và Elite dẫn động cầu trước, trong khi phiên bản AWD dẫn động bốn bánh toàn thời gian i-Activ AWD. Phiên bản Mazda CX-5 2023 dự kiến vẫn trang bị đầy đủ gói an toàn chủ động i-Activsense bao gồm: Cảnh bảo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA); Hỗ trợ phanh thông minh trong phố (SCBS) – Tiến & Lùi... Trang bị đáng chú ý như: Hỗ trợ phanh thông minh (SBS) & Cảnh báo vật cản phía trước (FOW); Điều khiển hành trình thích ứng tự động (MRCC); Hỗ trợ di chuyển trong phố (CTS); Cảnh báo lệch làn đường (LDWS); Hỗ trợ giữ làn đường (LAS); Đèn pha thích ứng chủ động (ALH). Mặc dù không nâng cấp trong một thời gian dài, nhưng Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe bán chạy trong phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2023, doanh số Mazda CX-5 đạt 3.266 xe, chỉ sau hai đối thủ Toyota Corolla Cross (4.726 xe) và VinFast VF e34 (3.798 xe). Hiện tại, Thaco đang lắp ráp Mazda CX-5 tại Việt Nam bao gồm 3 phiên bản 2.0L và 1 phiên bản 2.5L. Giá bán Mazda CX-5 dao động từ 739 – 922 triệu đồng. Tuy nhiên với tình hình thị trường ảm đạm, Thaco liên tục tung ra chương trình giảm giá khủng, từ 100 – 137 triệu đồng tùy phiên bản. Với những điều chỉnh không quá đáng kể, giá bán Mazda CX-5 2023 dự kiến cũng không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản 2022. Video: Mazda CX-5 2023: Cần gì thay đổi khi vẫn bán chạy?

