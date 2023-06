Mazda CX-5 xác nhận sẽ có thế hệ mới, ra mắt vào năm 2025?

Vào hồi tháng 2/2023, ông Mitsuru Wakiie, Giám đốc sản phẩm của hãng Mazda, đã khẳng định không chắc chắn về tương lai của dòng xe CX-5, ám chỉ việc mẫu SUV cỡ C này sẽ bị "khai tử". Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng, hãng hãng xe Nhật Bản lại "quay xe" khi xác nhận Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ sớm được ra mắt. Hiện ông Doak chưa hé lộ thời điểm ra mắt của Mazda CX-5 hoàn toàn mới. Chỉ biết rằng xe sẽ không ra mắt vào năm nay hay năm sau. Rất có thể mẫu SUV cỡ C này sẽ trình làng vào năm 2025. Vào thời điểm đó, Mazda CX-5 thế hệ hiện tại đã được 8 tuổi. Khi được phóng viên hỏi về kế hoạch giới thiệu Mazda CX-5 phiên bản hybrid cho thời gian sắp tới đây, ông Doak đã từ chối xác nhận. Ông chỉ cho biết: "Như tôi đã nói trước đó, thế hệ mới của xe cuối cùng sẽ ra mắt nhưng không phải trong năm sau mà xa hơn". Trước đó, hãng Mazda từng công bố kế hoạch ra mắt 3 mẫu ôtô điện, 5 xe plug-in hybrid (PHEV) và 5 xe hybrid truyền thống vào năm 2025. Mazda không công bố danh tính của những mẫu xe trên nhưng CX-5 thế hệ mới được dự đoán sẽ nằm trong số đó. Nhiều khả năng Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ giữ nguyên cấu hình như hiện tại với các loại động cơ 4 xi-lanh, hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C này dự kiến sẽ không được trang bị khung gầm dẫn động cầu sau RWD và AWD như người anh em CX-60 để giữ giá bán thấp. CX-5 chính là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda nên sẽ không hợp lý nếu bị "khai tử". Trong năm ngoái, hãng Mazda đã bán được tổng cộng 365.135 chiếc CX-5 cho khách hàng toàn cầu, giảm 4,4% so với năm 2021 nhưng vẫn gấp đôi người anh em Mazda3 (173.619 xe). Tương tự thị trường thế giới, tại Việt Nam, mẫu xe Mazda CX-5 cũng là mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất trong nhiều năm. Trong năm 2022 vừa qua, đã có 12.700 chiếc Mazda CX-5 được bán cho khách hàng Việt Nam. Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, mẫu xe này sở hữu doanh số 2.850 chiếc, bỏ xa các đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson hay Honda CR-V. Dự kiến, Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Cách đây không lâu, Mazda CX-5 2023 cũng đã bị bắt gặp khi đang được vận chuyển trên đường phố Việt Nam. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu SUV cỡ C này chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế và trang bị. Cụ thể, xe có thêm lưới tản nhiệt, đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, vành la-zăng và đèn hậu mới. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Mazda CX-5 2023 ở Việt Nam. Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, mẫu xe này được trang bị ghế bọc da, ghế chỉnh điện/nhớ vị trí, màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 10 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm... Trang bị an toàn của Mazda CX-5 2023 ở Indonesia bao gồm camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước, hỗ trợ phanh khi lùi, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Chưa rõ xe ở Việt Nam sẽ sử dụng động cơ nào. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe tiếp tục dùng 2 loại động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2.5L như cũ. Video: Mazda CX-5 2023 cần thay đổi gì để đánh bại Tucson và CR-V.

