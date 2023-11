Mazda CX-5 2023 chạy 700km rao bán chỉ hơn 700 triệu ở Hà Nội

Mazda CX-5 tại Việt Nam đang là dòng xe rất được lòng khách Việt với doanh số dẫn đầu toàn thị trường liên tiếp trong 3 tháng 8, 9 và 10/2023. Sự thành công của dòng CUV cỡ C Nhật đến từ những nâng cấp kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của phần lớn người tiêu dùng. Cùng với đó, cách phân chia phiên bản và khoảng giá hấp dẫn (749 - 999 triệu đồng) cũng là những yếu tố tạo nên sức hút cho CX-5 2023 mới. Sau hơn 3 tháng mở bán, những chiếc Mazda CX-5 2023 nâng cấp giữa vòng đời đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường xe cũ với mức giá khá bất ngờ. Đáng chú ý trong đó là chiếc Mazda CX-5 bản 2.0 Deluxe mới chỉ lăn bánh 700 km, được rao giá 760 triệu đồng. Giá xe Mazda CX-5 2023 bản 2.0 Deluxe niêm yết hiện nằm ở mức 749 triệu đồng. Xe ra biển Hà Nội cần phải chi khoản tài chính khoảng 861 triệu đồng để lăn bánh. Nếu trừ đi phần hỗ trợ phí trước bạ từ Chính phủ dành cho ô tô lắp ráp trong nước, giá lăn bánh xe rơi vào khoảng 816 triệu đồng. Như vậy, so với thời điểm lăn bánh mới, chủ nhân của chiếc xe Mazda CX-5 2.0 Deluxe 2023 mới được đề cập đến trong bài viết này đã lỗ hàng chục triệu đồng chỉ sau chưa đầy 1.000 km trải nghiệm. Theo thông tin rao bán đăng tải trên sàn xe cũ, chiếc CX-5 này là xe gia đình chính chủ, mới đăng ký ngày 14/10/2023. Xe có ngoại thất màu đỏ, còn rất mới, không khác xe trong hãng. Sở dĩ chủ nhân rao bán xe Mazda CX-5 là do gia đình có nhu cầu nâng cấp lên xe 7 chỗ nên chấp nhận bán với giá lỗ. Theo đánh giá từ những người có kinh nghiệm mua bán xe, chiếc Mazda CX-5 2023 này thực sự là lựa chọn hấp dẫn đối với người dùng đang có nhu cầu mua xe gầm cao, rộng rãi, tiện nghi trong tầm giá 700 triệu. Chiếc Mazda CX-5 2.0 Deluxe trong bài viết thuộc mô hình nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt Việt Nam vào ngày 8/7/2023. Xe sở hữu ngoại hình bắt mắt hơn nhờ một số tinh chỉnh ở cụm đèn trước với 2 dải LED định vị mới đi kèm thay đổi giao diện LED phía sau, cản trước/sau thay đổi nhẹ. Thiết kế la-zăng 19 inch được làm mới. Không gian nội thất xe CX-5 nâng cấp 2023 cũng thay đổi một vài chi tiết, giúp độ hoàn thiện tốt hơn, sang trọng hơn. Trong đó có thể kể đến màn hình thông số 7 inch, kết nối Apple CarPlay không dây; sưởi ghế và vô-lăng; lẫy chuyển số; gương chống chói tự động tràn viền và ghế da Nappa trên bản Exclusive. Mazda CX-5 nâng cấp 2023 có 2 tùy chọn động cơ, gồm: 2.0 L và 2.5 L. Trong đó cỗ máy xăng 2.0 L trên bản Deluxe sinh công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Mazda CX-5 2023, gồm có 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BAS, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến trước/sau hỗ trợ đỗ xe, phanh đỗ điện tử với chức năng Auto Hold… Video: Đánh giá Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam.

