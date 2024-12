Loài rắn mới tìm thấy ở Việt Nam, thế giới chưa đâu có

Rắn ráo (chi Ptyas), thuộc họ rắn nước, là nhóm rắn lớn phân bố ở châu Á, với 13 loài đã được ghi nhận trong hơn một thế kỷ qua. (Ảnh: Wikipedia) Gần đây, các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế phát hiện một loài rắn mới tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên-Huế.(Ảnh: Species New to Science) Loài rắn này ban đầu được nhầm với rắn ráo xanh (Ptyas nigromarginata) nhưng phân tích hình thái và di truyền xác nhận đây là loài mới.(Ảnh: Species New to Science) Loài mới được đặt tên rắn ráo xanh Bạch Mã (Ptyas bachmaensis), đặc trưng bởi kích thước lớn, đầu nâu, mắt to, và cơ thể màu xanh lục đậm.(Ảnh: DNVN) Rắn ráo xanh Bạch Mã không có nọc độc, con đực dài tới 2,4m, con cái dài khoảng 1,6m, đuôi đen thuôn dài, và bụng vàng nhạt hoặc trắng.(Ảnh: Việt Giải Trí) Loài này khác biệt với rắn ráo xanh trước đó ở sọc trắng bên đuôi, vốn không xuất hiện ở rắn ráo xanh Bạch Mã.(Ảnh: Species New to Science) Rắn ráo xanh Bạch Mã sống từ Thừa Thiên-Huế đến Kon Tum, trong khi loài rắn ráo xanh còn lại phân bố ở phía Bắc.(Ảnh: Species New to Science) Phát hiện này đánh dấu bước đột phá trong nghiên cứu bò sát ở Việt Nam, bổ sung thêm loài mới vào danh sách đa dạng sinh học của quốc gia.(Ảnh: Species New to Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

