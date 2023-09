Mazda CX-30 tại Việt Nam giảm "sập sàn", rẻ hơn Toyota Corolla Cross

Video: Đánh giá hai phiên bản Mazda CX-30 tại Việt Nam.



Thaco Mazda vừa chính thức điều chỉnh giá bán mới cho nhiều dòng xe. Đáng chú ý, Mazda CX-30 giảm giá kịch sàn lên tới 45 triệu đồng. Lần lượt, giá xe Mazda CX-30 Luxury và Premium giảm xuống còn 664 và 704 triệu đồng. Việc thay đổi giá bán lần này giúp Mazda CX-30 dễ tạo ra sức ép lớn lên 2 đối thủ Toyota Corolla Cross và Honda HR-V.

Đáng chú ý, so với thời điểm tung ra thị trường Việt Nam vào năm 2021, giá bán Mazda CX-30 thực tế hiện nay thấp hơn 175 - 195 triệu đồng. Mức giá mới tạo cơ hội cho những người yêu thích dòng xe crossover cỡ nhỏ.

Thaco Mazda vừa chính thức điều chỉnh giá bán mới cho nhiều dòng xe. Đáng chú ý, Mazda CX-30 giảm giá kịch sàn lên tới 45 triệu đồng.

Mazda CX-30 hiện rẻ hơn Toyota Corolla Cross bản tiêu chuẩn (760 triệu đồng), thậm chí còn thấp hơn bản cao cấp của các mẫu B-SUV như Hyundai Creta (740 triệu đồng) và Kia Seltos (719 triệu đồng). Tuy nhiên, Mazda CX-30 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, không được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ như các mẫu xe lắp ráp trong nước.

Mazda CX-30 được phát triển từ Mazda3, tức về lý thuyết cùng nền tảng với Mazda CX-5. Nhưng để phát triển theo triết lý mới, Mazda CX-30 có kích thước nhỏ hơn Mazda CX-5, lớn hơn Mazda CX-3. Có nghĩa, Mazda CX-30 nằm giữa cỡ B và C, tương tự Toyota Corolla Cross.

Mazda CX-30 hiện rẻ hơn bản tiêu chuẩn của Toyota Corolla Cross, thậm chí còn thấp hơn bản cao cấp của các mẫu B-SUV như Hyundai Creta.

Được định vị là mẫu xe mới hoàn toàn, ít liên quan nhất tới dải crossover hiện có của hãng xe Nhật Bản, nhưng nếu so với Mazda CX-3 thì thiết kế Mazda CX-30 trông gần gần gũi với Mazda CX-5 hơn nhiều, bởi lưới tản nhiệt tương tự. Xe sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo cũng như triết lý "Less is More" (càng đơn giản càng hữu dụng) trong nội thất, tương tự như Mazda3 hiện tại. Đây là cách tạo hình mà hãng xe Nhật Bản đang cố gắng để đẩy thương hiệu lên tầm cao cấp, mục tiêu tới 2030.

Tiện nghi nội thất Mazda CX-30 khá phong phú với hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động, cửa sổ trời, cốp chỉnh điện, màn hình HUD, màn hình trung tâm 8,8 inch, kính chiếu hậu trong xe nhớ vị trí theo ghế lái và chống chói tự động. Xe sử dụng động cơ 2.0 lít SkyActiv-G công suất 153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mazda CX-30 cũng sử dụng công nghệ kiểm soát gia tốc GVC Plus và ngắt động cơ tạm thời i-stop.

Công nghệ an toàn trên Mazda CX-30 có ABS, EBD, cân bằng điện tử, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau cùng gói i-Activsense...

Công nghệ an toàn trên Mazda CX-30 có hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau cùng gói i-Activsense với cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh thông minh, hỗ trợ điều chỉnh chế độ đèn pha, mở rộng góc chiếu đèn pha theo góc lái.

Tuy nhiên sức hút của CX-30 lại không được như mong đợi của nhà phân phối. Tính đến hết tháng 7/2023, mẫu xe này mới chỉ bán được 888 xe, kém xa Toyota Corolla Cross (7.466 chiếc) và Hyundai Creta (4.988 xe).