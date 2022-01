Mazda CX-30 2022 thêm hệ dẫn động 4 bánh, tăng giá bán

Vào hồi tháng 9 năm ngoái, hãng Mazda đã công bố sẽ trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tiêu chuẩn cho các mẫu crossover của mình ở thị trường Mỹ kể từ phiên bản 2022. Mazda CX-30 2022 mới là một trong số đó. Hãng Mazda đã mở đầu năm mới bằng cách tung ra phiên bản 2022 của CX-30 ở thị trường Mỹ. Bước sang phiên bản mới, mẫu crossover Mazda CX-30 2022 đô thị này được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, đúng như những gì hãng Mazda đã tiết lộ. Mazda CX-30 2022 trình làng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn giống CX-5

Ngoài hệ dẫn động AWD mới, Mazda CX-30 2022 ở thị trường Mỹ còn có một số thay đổi đáng chú ý khác. Đầu tiên là baga nóc bằng nhôm mới dành cho bản 2.5 S Select. Tiếp đến là màu sơn trắng Platinum Quartz Metallic mới dành cho 3 bản trang bị Preferred, Premium và Turbo. Đây là màu sơn mới hiện đã được dùng cho một số mẫu xe của hãng Mazda như Mazda2 hay Roadster 2022.

Chưa hết, Mazda CX-30 2022 ở thị trường Mỹ còn có thêm một phiên bản mới nữa mang tên 2.5 S Carbon Edition. Điểm nhấn của phiên bản mới này là màu sơn ngoại thất xám Polymetal Gray, đi kèm ốp gương chiếu hậu và bộ vành nhôm 18 inch màu đen.

Bước vào bên trong Mazda CX-30 2.5 S Carbon Edition 2022, người dùng sẽ thấy ghế bọc da màu đỏ dành riêng cho xe. Ngoài ra, 2.5 S Carbon Edition còn có đầy đủ các trang bị của bản 2.5 S Preferred như vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và cửa sổ trời chỉnh điện. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8,8 inch và màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ cũng có trên phiên bản mới này.

Mazda CX-30 2022 vẫn dùng 2 tùy chọn động cơ như trước

Tại thị trường Mỹ, Mazda CX-30 2022 hiện có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Thứ hai là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 225 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm nếu chạy bằng xăng thường. Nếu chạy bằng xăng cao cấp, động cơ tăng áp có thể tạo ra công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 433 Nm.

Sự xuất hiện của hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn đã khiến giá xe Mazda CX-30 2022 tăng lên so với trước. Theo đó, Mazda CX-30 2022 bản tiêu chuẩn 2.5 S có giá khởi điểm từ 22.200 USD (khoảng 510 triệu đồng). So với phiên bản cũ dùng hệ dẫn động cầu trước, Mazda CX-30 2.5 S 2022 chỉ đắt hơn 150 USD. Ngoài ra, khách hàng còn tiết kiệm được khoảng 1.250 USD so với việc mua Mazda CX-30 2.5 S cũ được trang bị hệ dẫn động AWD tùy chọn.

Mazda CX-30 2022 tăng giá nhẹ so với phiên bản cũ

Riêng Mazda CX-30 2.5 S Carbon Edition 2022 sẽ có giá 28.290 USD (650 triệu đồng). Con số tương ứng của bản cao cấp nhất 2.5 Turbo Premium Plus là 34.400 USD (791 triệu đồng).

Hiện Mazda CX-30 cũng đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản và giá bán dao động từ 849 - 909 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu crossover cỡ nhỏ này tại Việt Nam chỉ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L với công suất tối đa 153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm.