Mazda CX-30 từ 517 triệu đồng, thêm động cơ SkyActiv-X

Là một thành viên trong gia đình CX-Series, mẫu xe Mazda CX-30 mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo mang nhiều nét tương đồng với CX-3/5/8. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn và một thanh mạnh crôm bên dưới nối liền cụm đèn pha LED. Sự xuất hiện của Mazda CX-30 hoàn toàn mới đã mở ra nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng hàng quê nhà Nhật Bản. CX-30 là sản phẩm lấp đầy khoảng trống giữa CX-3 và CX-5 khi nó mang kích thước: Dài x Rộng x Cao lần lượt: 4.395 x 1.795 x 1.540 mm và chiều dài cơ sở: 2.655 mm. Mazda cho biết đã bố trí không gian nội thất và ghế ngồi CX-30, nhằm mang lại một tư thế ngồi thoải mái cho khách hàng. Hàng trước có tay vịn cỡ lớn, hàng ghế sau có khoảng cách xa hơn so với ghế trước, chiều cao của vị trí ghế ngồi và chiều cao sàn được điều chỉnh để đảm bảo một không gian rộng rãi. Dung tích của khoang hành lý phía sau đạt 430 lít, chiều rộng mở 1.020mm có thể chưa đựng xe đẩy trẻ em lớn và túi du lịch cùng một lúc. Ở CX-30, khách hàng có nhiều lựa chọn tông màu nội thất: Nội thất màu nâu ghế bọc da trắng / đen Mazda CX-30 tại quê nhà Nhật Bản là nó được cung cấp đến 03 phiên bản động cơ gồm: Xăng SkyActiv-G 2.0L. Động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0 lít (1.997 cc; 83,5 x 91,2 mm) tỷ số nén 13,0: Động cơ cho công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại 199 Nm tại 4.000 vòng / phút kết hợp với hộp số tay 6 cấp (6 MT) hoặc hộp số tự động 6 cấp (6 AT). Động cơ SkyActiv-X có tỷ số nén rất cao lên đến 16:1, đây là động cơ xăng thương mại đầu tiên sử dụng đánh lửa nén, trong đó hỗn hợp hoà khí tự bốc cháy khi được nén bởi piston trong buồng đốt tương tự như động cơ dầu (diesel). SkyActiv-X sử dụng công nghệ kích nổ đồng nhất hỗn hợp nạp (Homogeneous Charge Compression Ignition - HCCI), trên mỗi xi lanh cũng tích hợp một bugi mang tên SCCI (Spark Controlled Compression Ignition). SkyActiv-X có kết cấu gọn gàng hơn nhiều so với động cơ đánh lửa thông thường, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải. Với SkyActiv-X, Mazda nhắm mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn từ 20 - 30%. Động cơ dầu 4 xi-lanh 1.8L lít (1.756 cc; 70,9 x 89,6 mm) tỷ số nén 14,8: 1. Động cơ cho công suất tối đa 114 mã lực tại 4.000 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại 270 Nm tại 1.600 - 2.600 vòng / phút, kết hợp với hộp số tay 6 cấp (6 MT). Cả ba phiên bản CX-30 đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 4 bánh toàn thời gian i-Activ AWD với sự hỗ trợ của hệ thống phân bổ lực bám ‘’Mazda Off-Road Traction Assist’’.Giá bán Mazda CX-30 tại Nhật Bản cho các phiên bản như sau:SkyActiv-G 2.0L: 2.392.500 - 3.030.500 Yên (khoảng 517 – 655 triệu đồng); SkyActiv-X 2.0L: 3.294.500 - Yên (khoảng 712 triệu đồng); SkyActiv-D 1.8L: 2.887.500 - 3.305.500 Yên (khoảng 624 – 714 triệu đồng). Video: Chi tiết Mazda CX-30 hoàn toàn mới.

