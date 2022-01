Chiếc Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio độ "siêu chất" nhờ Manhart

Mẫu Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio thể thao hiệu năng cao với thiết kế hấp dẫn cùng mức công suất đầu ra lên tới 510 mã lực. Như thường lệ, Manhart Performance thực hiện việc nâng cấp về mặt hiệu năng cũng như đem tới cho xe một bộ bodykit mới cùng loạt chi tiết trang trí mang đậm bản sắc của thương hiệu xe hơi Đức. Về cơ bản, Manhart Performance trong quá khứ là một thương hiệu chuyên nâng cấp những chiếc BMW. Tuy nhiên trong một vài năm trở lại đây, mặc dù những chiếc BMW vẫn là trọng tâm hướng tới của hãng độ nhưng Manhart Performance cũng đang dần mở rộng độ phủ của mình sang những mẫu xe khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này xảy ra bởi lẽ nhiều mẫu xe hiện vẫn chưa được các hãng độ chú trọng, dẫn đến việc khách hàng thiếu đi những sự lựa chọn khi có nhu cầu độ xe. Alfa Romeo Giulia là một mẫu xe mà có khá ít những hãng độ lựa chọn nâng cấp, chính vì thế mà Manhart đã trình làng phiên bản độ dựa trên dòng xe này mang tên Manhart QV 600. Về nguyên bản, Alfa Romeo Quadrifoglio mới sở hữu khối động cơ tăng áp kép 2,9 lít V6 từ thương hiệu Alfa Romeo đã có mức công suất đầu ra lên tới 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt mức 600 Nm. Nhờ nâng cấp bộ tăng áp hiệu năng cao, bộ làm mát Intercooler mới cũng như xe đã được tinh chỉnh lại ECU để có thể đạt mức công suất ấn tượng hoen. Ngoài ra, thương hiệu cũng nâng cấp thêm hệ thống xả Manhart OPF-Delete với bộ chuyển đổi xúc tác 200 cell. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hệ thống xả không có bộ chuyển đổi xúc tác để có thể đem tới âm thanh động cơ ấn tượng hơn. Kết hợp với những chi tiết này chính là ống xả bằng thép không gỉ Manhart với điều khiển van đóng mở tiện lợi cùng bốn ống xả carbon 100 mm, từ đây tạo mức công suất ấn tượng lên tới 653 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Kết hợp với mức công suất đầu ra 653 mã lực chính là hộp số tự động 8 cấp của Giulia đã được tinh chỉnh nhằm thích ứng với những nâng cấp về động cơ. So với Giulia Quadrifoglio nguyên bản, bản độ này mạnh hơn tới khoảng 143 mã lực, đem lại trải nghiệm thể thao hơn cho khách hàng sử dụng xe. Ở ngoại thất, mẫu xe được nâng cấp với bộ mâm Manhart Classic Line màu đen satin cùng viền mâm màu vàng đặc trưng của Manhart. Bộ mâm 20 inch này có kích thước cụ thể là 8,5 × 20 và 10 × 20 inch đi kèm bộ lốp có kích thước 255/30ZR20 và 295/25ZR20. Khách hàng cũng có thể yêu cầu sơn mâm theo sở thích với nhiều màu sắc khác nhau theo sở thích cá nhân cũng như ăn nhập với mẫu xe của mình. Kết hợp ăn ý với diện mạo thể thao của mẫu xe chính là hệ thống lò xo Manhart H&R, giúp hạ thấp chiều cao tổng thể của xe thêm khoảng 40 mm. Hệ thống lò xo này đã giúp xe trở nên đẹp hơn đáng kể so với nguyên bản. Diện mạo của xe cũng được cải thiện với những chi tiết decal màu vàng nổi bật. Nắp capo cũng như nóc xe được dán hai đường sọc màu xám với viền vàng, các chi tiết ở cản trước và cản sau cũng được dán với decal viền vàng làm nổi bật những đường nét thiết kế của phiên bản.Thương hiệu Manhart Performance quyết định giữ nguyên hệ thống phanh và các chi tiết trong khoang nội thất. Tuy nhiên, hãng độ vẫn có thể “chiều lòng” khách hàng khi có yêu cầu tinh chỉnh, nâng cấp các chi tiết này. Hiện tại, thương hiệu vẫn chưa tiết lộ mức giá mà khách hàng phải trả để có thể có được gói độ cho chiếc xe của mình nhưng trên hết, phiên bản độ này mới chỉ là một sự khởi đầu. Manhart Performance hé lộ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục ra mắt gói độ dựa trên Alfa Romeo Giulia mang tên QV 700, cao cấp hơn so với bản QV 600 hiện hành. Bản QV 700 hứa hẹn sẽ có mức công suất mạnh hơn cùng bộ bodykit ấn tượng, đem tới cho Giulia một diện mạo khác biệt. Video: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio độ "siêu chất" nhờ Manhart.

