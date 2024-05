Sau 2 tháng doanh số bằng 0, Mazda BT-50 "khai tử" tại Việt Nam

Trên trang chủ của hãng Mazda Việt Nam, trong phần danh mục sản phẩm, mẫu xe bán tải BT-50 đã bất ngờ không còn xuất hiện. Sự biến mất của Mazda BT-50 tại Việt Nam khiến thương hiệu này chỉ còn phân phối 9 sản phẩm ở Việt Nam, bao gồm CX-5, CX-8, CX-3, CX-30, Mazda3, Mazda3 Sport, Mazda2, Mazda2 Sport và Mazda6. Hiện chưa rõ lý do vì sao Mazda BT-50 bị khai tử tại Việt Nam, một số người cho rằng mẫu xe này có doanh số không đáp ứng được kỳ vọng. Cũng có người hi vọng đây chỉ là sự biến mất tạm thời để chờ Mazda BT-50 phiên bản mới ra mắt. Trong vài tháng trở lại đây, Mazda BT-50 đã không còn phát sinh doanh số tại Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 1/2024, mẫu xe này có doanh số rất khiêm tốn, chỉ đúng 5 chiếc. Trong 2 tháng tiếp theo, mẫu xe này không bán được chiếc nào. Vào hồi cuối tháng 3/2024 vừa qua, hãng Mazda cũng đã giới thiệu phiên bản mới của BT-50 ở thị trường Thái Lan. Nếu không bị "khai tử" thì Mazda BT-50 tại Việt Nam có thể cũng sẽ được bổ sung phiên bản mới tương tự. Ở phiên bản 2024, Mazda BT-50 không thay đổi nhiều so với trước. Hãng Mazda chỉ điều chỉnh một số chi tiết thiết kế ngoại thất của xe như lưới tản nhiệt sơn màu đen và vành hợp kim 18 inch. Xe có thêm màu sơn ngoại thất mới là xám Rock Gray trong khi màu xanh dương GunBlue Blue và đỏ Volcano Red đều bị loại bỏ. Bên trong xe, Mazda BT-50 2024 tại Thái Lan cũng chỉ có một số điểm mới như màu nội thất. Thêm vào đó là màn hình cảm ứng trung tâm đã hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, Mazda BT-50 2024 còn có nhiều tính năng an toàn hơn. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động sau va chạm, cảnh báo lệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động tránh va chạm với phương tiện đang đến khi quay đầu. Trong khi đó, động cơ của mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2024 được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Mẫu xe này vẫn có 2 tùy chọn động cơ diesel tăng áp với dung tích 1.9L và 3.0L. Hai động cơ cho sức mạnh tương ứng là 150 mã lực/350 Nm và 190 mã lực/450 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động của xe là loại cầu sau RWD hoặc 4 bánh 4WD, tùy phiên bản. Tại thị trường Thái Lan, Mazda BT-50 2024 mới hiện có 6 phiên bản và giá bán từ 752.000 - 1.272.000 Baht (khoảng 511 - 865 triệu đồng). Trong khi đó, ở Việt Nam, mẫu xe này từng có giá từ 554 - 614 triệu đồng cho 2 phiên bản. Video: Đánh giá Mazda BT-50 tại Việt Nam.

Trên trang chủ của hãng Mazda Việt Nam, trong phần danh mục sản phẩm, mẫu xe bán tải BT-50 đã bất ngờ không còn xuất hiện. Sự biến mất của Mazda BT-50 tại Việt Nam khiến thương hiệu này chỉ còn phân phối 9 sản phẩm ở Việt Nam, bao gồm CX-5, CX-8, CX-3, CX-30, Mazda3, Mazda3 Sport, Mazda2, Mazda2 Sport và Mazda6. Hiện chưa rõ lý do vì sao Mazda BT-50 bị khai tử tại Việt Nam, một số người cho rằng mẫu xe này có doanh số không đáp ứng được kỳ vọng. Cũng có người hi vọng đây chỉ là sự biến mất tạm thời để chờ Mazda BT-50 phiên bản mới ra mắt. Trong vài tháng trở lại đây, Mazda BT-50 đã không còn phát sinh doanh số tại Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 1/2024, mẫu xe này có doanh số rất khiêm tốn, chỉ đúng 5 chiếc. Trong 2 tháng tiếp theo, mẫu xe này không bán được chiếc nào. Vào hồi cuối tháng 3/2024 vừa qua, hãng Mazda cũng đã giới thiệu phiên bản mới của BT-50 ở thị trường Thái Lan. Nếu không bị "khai tử" thì Mazda BT-50 tại Việt Nam có thể cũng sẽ được bổ sung phiên bản mới tương tự. Ở phiên bản 2024, Mazda BT-50 không thay đổi nhiều so với trước. Hãng Mazda chỉ điều chỉnh một số chi tiết thiết kế ngoại thất của xe như lưới tản nhiệt sơn màu đen và vành hợp kim 18 inch. Xe có thêm màu sơn ngoại thất mới là xám Rock Gray trong khi màu xanh dương GunBlue Blue và đỏ Volcano Red đều bị loại bỏ. Bên trong xe, Mazda BT-50 2024 tại Thái Lan cũng chỉ có một số điểm mới như màu nội thất. Thêm vào đó là màn hình cảm ứng trung tâm đã hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, Mazda BT-50 2024 còn có nhiều tính năng an toàn hơn. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động sau va chạm, cảnh báo lệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động tránh va chạm với phương tiện đang đến khi quay đầu. Trong khi đó, động cơ của mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2024 được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Mẫu xe này vẫn có 2 tùy chọn động cơ diesel tăng áp với dung tích 1.9L và 3.0L. Hai động cơ cho sức mạnh tương ứng là 150 mã lực/350 Nm và 190 mã lực/450 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động của xe là loại cầu sau RWD hoặc 4 bánh 4WD, tùy phiên bản. Tại thị trường Thái Lan, Mazda BT-50 2024 mới hiện có 6 phiên bản và giá bán từ 752.000 - 1.272.000 Baht (khoảng 511 - 865 triệu đồng). Trong khi đó, ở Việt Nam, mẫu xe này từng có giá từ 554 - 614 triệu đồng cho 2 phiên bản. Video: Đánh giá Mazda BT-50 tại Việt Nam.