Mazda BT-50 2022 tại Malaysia từ 677 triệu đồng, rẻ hơn Việt Nam

Mặc dù ra mắt chậm hơn thị trường Việt khoảng 4 tháng, nhưng Mazda BT-50 thế hệ mới tại thị trường Malaysia lại đa dạng phiên bản động cơ, đi cùng với mức giá khởi điểm hấp dẫn hơn. Theo Paultan, Mazda BT-50 2022 tại Malaysia được phân phối tổng cộng 5 phiên bản, nhập khẩu từ Thái Lan bao gồm: 1.9L MT cabin đơn, bên cạnh 4 phiên bản cabin đôi gồm 1.9L Mid MT, 1.9L Mid AT, 1.9L High AT và bản cao nhất là 3.0L High Plus AT. Trong đó, phiên bản BT-50 1.9L High AT sẽ có giá 124.179 RM (677 triệu đồng), trong khi bản 3.0L High Plus AT cao cấp nhất có giá 143.218 RM (781 triệu đồng). Do chính sách thuế và nhà phân phối khác nhau giữa các quốc gia, có thể thấy giá xe Mazda BT-50 2022 tại Malaysia hấp dẫn hơn so với thị trường Việt Nam (659 – 849 triệu đồng). Trong đó bản cao cấp nhất của Mazda BT-50 sử dụng máy dầu 1.9L 4x4 AT tại Việt Nam có giá lên đến 849 triệu đồng, đắt hơn cả bản máy dầu 3.0L High Plus AT cao cấp nhất ở Malaysia. Bên cạnh phiên bản động cơ Dầu 4cyl 1.9L, VGS Turbo (RZ4E-TC; chia sẻ với Isuzu D-Max) cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350 Nm ở tốc độ 1.800 - 2.600 vòng/phút. Phiên bản máy Dầu 4cyl 3.0L, VGS Turbo của Mazda BT-50 2022 mang công suất mạnh mẽ hơn động cơ 1.9L. Động cơ Dầu 3.0L này sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp DOHC Commonrail, tăng áp turbo VGS, giải nhiệt khí nạp Intercooler, cho công suất tối đa 190 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 1.600 - 2.600 vòng/phút. Cả hai phiên bản đều sử dụng kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp (tùy phiên bản), đi cùng với hệ dẫn động 1 cầu (4x2) và 2 cầu (4x4) với khoá vi sai cầu sau. Về trang bị, phiên bản 1.9L MT cabin đơn đi kèm với mâm thép 16 inch, đèn pha LED và đèn sương mù phía trước, gạt mưa tự động, màn hình cụm đồng hồ đơn sắc 3,5 inch, trang bị 2 loa, điều hòa chỉnh tay, ghế chỉnh tay, bọc vải, nút xoay chuyển cầu (4WD), khóa vi sai cầu sau, 2 túi khí, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, loạt phanh ABS, EBD. Ở phiên bản máy dầu 3.0L High Plus AT cao cấp nhất, sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch, chức năng khởi động động cơ từ xa. Ghế ngồi bọc da màu Nâu, 8 loa giải trí. Bên cạnh nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái đáng kể - hơn cả bản full ở Việt Nam như: Kiểm soát hành trình thích ứng, đèn gầm tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và phanh tự động khẩn cấp. Quay trở lại Việt Nam, Mazda BT-50 thế hệ mới hiện đang là mẫu xe kén khách trong phân khúc bán tải cỡ trung. Lý do số đông khách Việt mua bán tải không chuộng BT-50 thế hệ mới nằm ở thiết kế của mẫu xe này thiếu mạnh mẽ và nam tính. Bên cạnh động cơ dầu 1.9L là lựa chọn duy nhất, mang công suất khiêm tốn hơn nhiều so với động cơ 2.0L biturbo của Ford Range hay động cơ 2.8L của Toyota Hilux. Để kéo khách, hiện tại Mazda Việt Nam đang ưu đãi “bao” trọn 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe BT-50. Theo đó, Mazda BT-50 hiện đang là mẫu bán tải nhập khẩu duy nhất trong phân khúc có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Video: Chi tiết xe bán tải Mazda BT-50 2022 thế hệ mới.

Mặc dù ra mắt chậm hơn thị trường Việt khoảng 4 tháng, nhưng Mazda BT-50 thế hệ mới tại thị trường Malaysia lại đa dạng phiên bản động cơ, đi cùng với mức giá khởi điểm hấp dẫn hơn. Theo Paultan, Mazda BT-50 2022 tại Malaysia được phân phối tổng cộng 5 phiên bản, nhập khẩu từ Thái Lan bao gồm: 1.9L MT cabin đơn, bên cạnh 4 phiên bản cabin đôi gồm 1.9L Mid MT, 1.9L Mid AT, 1.9L High AT và bản cao nhất là 3.0L High Plus AT. Trong đó, phiên bản BT-50 1.9L High AT sẽ có giá 124.179 RM (677 triệu đồng), trong khi bản 3.0L High Plus AT cao cấp nhất có giá 143.218 RM (781 triệu đồng). Do chính sách thuế và nhà phân phối khác nhau giữa các quốc gia, có thể thấy giá xe Mazda BT-50 2022 tại Malaysia hấp dẫn hơn so với thị trường Việt Nam (659 – 849 triệu đồng). Trong đó bản cao cấp nhất của Mazda BT-50 sử dụng máy dầu 1.9L 4x4 AT tại Việt Nam có giá lên đến 849 triệu đồng, đắt hơn cả bản máy dầu 3.0L High Plus AT cao cấp nhất ở Malaysia. Bên cạnh phiên bản động cơ Dầu 4cyl 1.9L, VGS Turbo (RZ4E-TC; chia sẻ với Isuzu D-Max) cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350 Nm ở tốc độ 1.800 - 2.600 vòng/phút. Phiên bản máy Dầu 4cyl 3.0L, VGS Turbo của Mazda BT-50 2022 mang công suất mạnh mẽ hơn động cơ 1.9L. Động cơ Dầu 3.0L này sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp DOHC Commonrail, tăng áp turbo VGS, giải nhiệt khí nạp Intercooler, cho công suất tối đa 190 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 1.600 - 2.600 vòng/phút. Cả hai phiên bản đều sử dụng kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp (tùy phiên bản), đi cùng với hệ dẫn động 1 cầu (4x2) và 2 cầu (4x4) với khoá vi sai cầu sau. Về trang bị, phiên bản 1.9L MT cabin đơn đi kèm với mâm thép 16 inch, đèn pha LED và đèn sương mù phía trước, gạt mưa tự động, màn hình cụm đồng hồ đơn sắc 3,5 inch, trang bị 2 loa, điều hòa chỉnh tay, ghế chỉnh tay, bọc vải, nút xoay chuyển cầu (4WD), khóa vi sai cầu sau, 2 túi khí, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, loạt phanh ABS, EBD. Ở phiên bản máy dầu 3.0L High Plus AT cao cấp nhất, sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch, chức năng khởi động động cơ từ xa. Ghế ngồi bọc da màu Nâu, 8 loa giải trí. Bên cạnh nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái đáng kể - hơn cả bản full ở Việt Nam như: Kiểm soát hành trình thích ứng, đèn gầm tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và phanh tự động khẩn cấp. Quay trở lại Việt Nam, Mazda BT-50 thế hệ mới hiện đang là mẫu xe kén khách trong phân khúc bán tải cỡ trung. Lý do số đông khách Việt mua bán tải không chuộng BT-50 thế hệ mới nằm ở thiết kế của mẫu xe này thiếu mạnh mẽ và nam tính. Bên cạnh động cơ dầu 1.9L là lựa chọn duy nhất, mang công suất khiêm tốn hơn nhiều so với động cơ 2.0L biturbo của Ford Range hay động cơ 2.8L của Toyota Hilux. Để kéo khách, hiện tại Mazda Việt Nam đang ưu đãi “bao” trọn 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe BT-50. Theo đó, Mazda BT-50 hiện đang là mẫu bán tải nhập khẩu duy nhất trong phân khúc có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Video: Chi tiết xe bán tải Mazda BT-50 2022 thế hệ mới.