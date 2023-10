Mẫu SUV cỡ C nào có giá lăn bánh rẻ nhất tại Việt Nam năm 2023?

Phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam có sự biến động lớn về giá trong năm 2023. Một số xe giảm giá sâu, cũng không ít xe tăng giá sau khi nâng cấp, ra mắt thế hệ mới. Giá lăn bánh của nhiều mẫu xe vì thế cũng được nhiều người dùng quan tâm. Hyundai Tucson: Giá lăn bánh 810-975 triệu đồng

Đầu tháng 10/2023, giá xe Hyundai Tucson mới điều chỉnh giảm từ 76-191 triệu đồng. Giá niêm yết của xe hiện tại dao động từ 769-899 triệu đồng. Dù không phải là mẫu SUV cỡ C có giá thấp nhất phân khúc nhưng Tucson lại có lợi thế hơn các mẫu xe cùng phân khúc nhờ hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ từ nay cho đến hết năm 2023. Giá lăn bánh Hyundai Tucson hiện giảm đáng kể, chỉ còn 810-975 triệu đồng, tăng sức hút đối với người mua ôtô ở giai đoạn này. Hyundai Tucson đã bước sang thế hệ thứ 4, ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới “Sensuous Sportiness” đậm tính thể thao nhưng vẫn toát lên sự gợi cảm từ trong ra ngoài. Xe sở hữu động cơ xăng 2.0L, xăng Turbo 1.6L và diesel 2.0L, tạo điểm nhấn riêng biệt so với các mẫu xe khác. Mazda CX-5: Giá lăn bánh 789 triệu đồng-1,081 tỷ đồng

Mazda CX-5 2023 ra mắt Việt Nam với mức giá "hủy diệt". Bảng giá hiện nay có tới 7 phiên bản, giá dao động từ 749-999 triệu đồng. Cộng thêm việc được Thaco lắp ráp tại nhà máy Chu Lai và thuộc nhóm SUV cỡ C giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách ưu đãi của Chính phủ, Mazda CX-5 trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất tại thời điểm này khi giá lăn bánh tạm tính chỉ 789 triệu đồng-1,081 tỷ đồng. Mazda CX-5 2023 với nét đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế – Artful Design. Ngoài ra, xe còn bổ sung 2 gói tùy chọn trang bị cao cấp cùng hệ thống an toàn chủ động i-Activsense với nhiều tính năng thông minh. Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng SkyActiv-G đầy cơ bắp và khỏe khoắn với 2 tùy chọn 2.0L và 2.5L cải tiến (giảm 15% mức tiêu hao nhiên liệu và tăng 15% mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp). Peugeot 3008: Giá lăn bánh 999 triệu đồng-1,219 tỷ đồng

Với giá niêm yết từ 949 triệu đồng - 1,129 tỷ đồng, chi phí lăn bánh Peugeot 3008 sẽ dội lên mức 999 triệu đồng-1,219 tỷ đồng. Là xe lắp ráp trong nước, lệ phí trước bạ của Peugeot 3008 cũng "mềm" hơn so với các dòng xe nhập khẩu cùng phân khúc. Tuy nhiên, chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cũng chỉ có tác dụng từ nay đến hết năm 2023. Peugeot 3008 sở hữu diện mạo đậm phong cách châu Âu. Ngôn ngữ thiết kế nội thất i-Cockpit trứ danh mang đến trải nghiệm thực dụng thú vị cho người lái. Nhiều chi tiết trên xe được làm từ vật liệu cao cấp, đậm chất thể thao như ốp nội thất Brumeo Compier hay vân các-bon, vô-lăng vát đáy cũng tăng thêm gia vị hấp dẫn cho khách trải nghiệm. Honda CR-V: Giá lăn bánh 1.168-1,356 tỷ đồng

Honda CR-V là một trong những mẫu xe gầm cao cỡ trung phổ thông được yêu thích tại Việt Nam. Ngày 25/10/2023, Honda CR-V thế hệ mới ra mắt, thay đổi quan điểm "xe SUV cỡ C ngày càng rẻ" sau màn "định nghĩa" của Mazda CX-5. Khách mua Honda CR-V 2024 thế hệ mới phải chi khoản tiền từ 1,109-1,31 tỷ đồng. Giá lăn bánh Honda CR-V 2024 tạm tính khoảng 1,168-1,356 tỷ đồng, nằm ở nhóm cao nhất phân khúc. Ở thế hệ mới, Honda CR-V gây ấn tượng với thiết kế mới, trang bị mới và động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ nhược điểm về không gian hàng ghế sau chật chội, giá bán có phần “khó nuốt” với nhiều khách hàng. Subaru Forester: Giá lăn bánh 1,069-1,365 tỷ đồng

Forester đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản, giá bán từ 969 triệu đồng – 1,199 tỷ đồng. Chi phí lăn bánh Subaru Forester khoảng 1,069-1,365 tỷ đồng. Dù đã trải qua một số đợt nâng cấp nhưng thiết kế ngoại thất của Subaru Forester 2023 vẫn giữ nguyên những đường nét quen thuộc của thế hệ trước. Subaru Forester sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như khoang nội thất rộng rãi nhất phân khúc, khung gầm chắc chắn, hệ thống an toàn cao cấp và khối động cơ Boxer đặt ngang đặc trưng (156 mã lực, 196 Nm) đi cùng hệ dẫn động 4 bánh linh hoạt. Mitsubishi Outlander: Giá lăn bánh 882 triệu đồng - 1,044 tỷ đồng

Mitsubishi Outlander 2023 cũng là mẫu xe nổi bật của thương hiệu Mitsubishi. Ở lần nâng cấp mới nhất (tháng 2/2022), Outlander bổ sung hàng loạt trang bị mới bên cạnh nội thất rộng rãi, khả năng cách âm tốt và ngoại thất khá bắt mắt. Xe sử dụng động cơ 2.0L, sản sinh công suất cực đại 145 mã lực kết hợp hộp số CVT. Cảm giác lái không bốc nhưng rất mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu (tiêu tốn tầm 7 - 8 lít/100km đường hỗn hợp). Giá xe Mitsubishi Outlander niêm yết ở mức 825 triệu đồng - 1,100 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí lăn bánh, tổng số tiền người dùng phải chi ra để sở hữu mẫu xe này là 882 triệu đồng - 1,044 tỷ đồng. VinFast VF e34: Giá lăn bánh 713-852 triệu đồng

Là mẫu xe điện hiếm hoi trong phân khúc gầm cao hạng C, VinFast VF e34 mang đến cho người dùng một cảm nhận khác biệt về chiếc xe có ngoại hình gọn gàng, tối giản thay vì hầm hố, đậm chất thể thao. VF e34 có thể di chuyển tối đa 300km/lần sạc đầy. Giá xe VinFast VF e34 niêm yết 710-830 triệu đồng (không pin và kèm pin). Giá lăn bánh khoảng 713-852 triệu đồng. Ưu điểm của xe nằm ở các tiện ích sẵn có như điều hòa tự động có lọc bụi mịn, tính năng định vị, dàn âm thanh 6 loa, kết nối wifi, khởi động xe bằng phanh. Mẫu crossover 5 chỗ sở hữu động cơ điện công suất 110 kW và mô-men xoắn 242 Nm, dẫn động cầu trước và sử dụng loại pin Lithium-ion có tuổi thọ cao. Với chế độ sạc nhanh, chỉ cần 15 phút sạc, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 180 km. KIA Sportage: Giá lăn bánh 842 triệu đồng-1,1 tỷ đồng

KIA Sportage có tới 8 phiên bản, giá từ 799 triệu đồng-1,019 tỷ đồng nhưng số tiền thực tế mà người mua phải chi ra khoảng 842 triệu đồng-1,1 tỷ đồng dù đã được Chính phủ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mẫu CUV 5 chỗ của KIA được đánh giá cao bởi thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi và rộng rãi, khả năng off-road tốt. Xe sử dụng động cơ dung tích 2.0L và 1.6L, cho 3 mức công suất khác nhau nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu người sử dụng. Ford Territory: Giá lăn bánh 866 triệu đồng-1,033 tỷ đồng

Ford Territory đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 2, ra mắt thị trường cuối năm 2022. Giá xe Ford Territory nằm trong khoảng 822-954 triệu đồng. Cộng thêm chi phí lăn bánh, người dùng phải chi khoảng 866 triệu đồng-1,033 tỷ đồng. Ford Territory 2023 sở hữu thiết kế mạnh mẽ, năng động thể thao, mang đến cảm giác an toàn và chắc chắn. Khoang lái tiện nghi, tinh tế. Xe sở hữu động cơ 1.5L, cho công suất cực đại 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 7 cấp. Người dùng có thể trải nghiệm 4 chế độ lái, gồm: gồm Eco (Tiết kiệm), Sport (Thể thao), Normal (Bình thường), Mountain (Đồi núi). MG RX5: Giá lăn bánh 816-950 triệu đồng MG RX5 tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 3, ra mắt thị trường Việt tháng 9/2023. Giá xe dao động từ 739-829 triệu đồng. Chi phí lăn bánh của mẫu xe này rơi vào khoảng 816-950 triệu đồng. MG RX5 là dòng xe có thiết kế khá đặc biệt, đôi khi người đối diện nghĩ rằng RX5 là sản phẩm của hãng xe sang Lexus nếu như không nhìn kỹ vào logo xe. "Trái tim" của xe là cỗ máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, 1.5 L, cho công suất cực đại 168 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, thời gian chuyển số chỉ 0,2 giây. Video: Top 10 SUV hạng sang bán lại "mất giá" nhiều nhất.

