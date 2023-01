Maserati MC20 chính hãng "chào hàng" đại giai Việt hơn 16 tỷ đồng

Năm 2022 có lẽ là năm đánh dấu nhiều mẫu siêu xe được nhập chính hãng tại Việt Nam như McLaren Artura, Ferrari 296GTB, Lamborghini Huracan Tecnica và gần đây nhất là Maserati MC20 đời mới. Trước đó, một số doanh nghiệp tư nhân đã mang về 2 chiếc MC20 màu vàng và trắng. Chiếc siêu xe Maserati MC20 màu xanh trong bài chỉ là 1 trong 3 chiếc MC20 được Maserati Việt Nam nhập chính hãng về nước. Cả 3 hiện đã có chủ sở hữu. MC được viết tắt từ Maserati Corse – bộ phận sản xuất xe hiệu năng cao của hãng xe Ý, còn số 20 lấy từ năm 2020, cái tên ý nghĩa này cho thấy với thương hiệu cây đinh ba, Maserati MC20 là sản phẩm quan trọng, đánh dấu cột mốc phát triển mới của hãng. Maserati vẫn thể hiện rõ ngôn ngữ thiết kế của hãng xe Ý, có thể thấy rõ nhất ở phần đầu xe với tản nhiệt lớn và logo đinh ba ở giữa. Tản nhiệt rộng cùng 2 hốc gió hai bên giúp làm mát động cơ xe, bộ chia gió lớn kết hợp với đèn pha LED là những chi tiết gây ấn tượng khi nhìn vào đầu xe. Ở phía đuôi xe có hệ thống ống xả kép đặt trên bộ khuếch tán gió cỡ lớn và đèn hậu LED. Xe trưng bày tùy chọn bộ mâm 20 inch màu tối và cùm phanh màu xanh. Đây là mẫu Maserati đầu tiên trong lịch sử của hãng được trang bị cửa mở dạng cánh bướm. Thiết kế MC20 do trung tâm mỹ thuật Centro Stile Maserati ở Turin đảm nhiệm. Chiếc xe đã trở thành kiệt tác thực sự về phong cách và khí động học. Điều này được ghi nhận với giải thưởng “Thiết kế Sản phẩm của Năm” từ Giải thưởng Thiết kế Sản phẩm Châu Âu 2021. Khoang hành lý trước có dung tích 47 lít và khoang hành lý sau 101 lít. Xuất thân từ “thủ phủ siêu xe” Modena, MC20 sở hữu tất cả những gì cần có để tạo nên một tên tuổi mới trong thế giới xe thể thao. Đó là một bộ khung gầm monocoque bằng carbon siêu cứng, một hộp số ly hợp kép 8 cấp, một bộ vi sai hạn chế trượt (e-LSD), hệ dẫn động cầu sau, và một động cơ tăng áp kép đặt giữa áp dụng công nghệ F1. Maserati MC20 sử dụng khối động cơ V6 đặt giữa, dung tích 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 620 mã lực và 730 Nm momen xoắn. Động cơ này được chính Maserati phát triển, khác với các mẫu xe hiện hành vốn sử dụng động cơ từ Ferrari. Phần ốp động cơ được làm từ sợi carbon là option có giá lên tới 250 triệu đồng. Xe có thể tăng tốc lên 100 km/h sau 2,88 giây và đạt tốc độ tối đa trên 325 km/h .Hệ thống thông tin giải trí trên MC20 tích hợp kết nối Maserati Connect, cụm giải trí MIA và màn hình cảm ứng 10 inch. Các chức năng phục vụ cho người dùng gồm có kết nối điện thoại thông minh, phát wifi, trợ lý ảo Alexa, định vị dẫn đường… Cụm núm xoay chuyển đổi chế độ lái. Maserati cung cấp cho MC20 5 chế độ lái, bao gồm GT, Wet, Sport, Corsa và ESC Off. Bộ ghế thể thao trên MC20 cũng là tuyệt tác có được từ sự kết hợp giữa Maserati và Sabelt – thương hiệu với 50 năm kinh nghiệm “may đo” những chiếc ghế chuyên dụng cho các dòng xe đua trứ danh. Đặc biệt, chương trình cá nhân hóa Fuoriserie do Maserati cung cấp tạo điều kiện cho khách hàng rộng mở sức sáng tạo, thể hiện trọn vẹn cá tính, cảm hứng và phong cách bên trong. Giờ đây khách hàng có thể tùy biến chiếc Maserati theo sở thích của mình, thậm chí có nhà thiết kế riêng để tùy chỉnh nội thất và ngoại thất của chiếc xe bespoke đặt riêng của họ. Tại thị trường Việt Nam, Maserati MC20 chỉ được Trident Auto phân phối chính hãng theo đơn đặt hàng, đảm bảo rằng mỗi chiếc xe tới tay khách hàng đều là ấn phẩm do chính khách hàng tham gia thiết kế và sáng tác. Chiếc Maserati MC20 đầu tiên được bàn giao tại Việt Nam cũng đã được khách hàng lựa chọn màu sắc và tính năng tùy chọn phù hợp với phong cách và sở thích riêng. Mức giá xe Maserati MC20 chính hãng hiện có mức giá khởi điểm từ hơn 16 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Maserati MC20 Cielo 2023 mới.

