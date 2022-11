Tay chơi Sài thành tậu Maserati MC20 hơn 19 tỷ đồng tại Việt Nam

Mới đây, trên đường phố Sài thành xuất hiện một chiếc siêu xe Maserati MC20 mang màu xanh dương khiến không ít người yêu xe bất ngờ. Lý do là trước đó, tại Việt Nam chỉ mới ghi nhận 2 xe Maserati MC20 mang màu vàng và trắng xuất hiện, vì thế, không ít người tò mò liệu đây là 1 trong 2 xe Maserati MC20 trên được dán đổi màu bằng đề-can hay là chiếc xe thứ 3.

Theo thông tin chúng tôi có được, chiếc siêu xe Maserati MC20 mới lăn bánh trên các con đường tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mới được mang về nước, tất nhiên đây chính là xe Maserati MC20 thứ 3 đang có mặt tại Việt Nam. Porsche 911 GT3 2022 là chưa đủ, tay chơi xe này tậu tiếp siêu xe Maserati MC20 thứ 3 tại Việt Nam để trải nghiệm

Ngoại thất chiếc siêu xe Maserati MC20 này mang màu xanh Blu Infinito, là 1 trong 7 bộ áo cơ bản được hãng xe Maserati đưa ra dành cho khách mua siêu xe thương mại đầu tiên của mình. Ngoài màu xanh đậm, chiếc xe Maserati MC20 mới về nước còn có nhiều chi tiết sơn đen nhám và bộ mâm cây đinh ba của xe được xử lý với màu tối cùng kẹp phanh xanh dương, tông xuyệt tông với ngoại thất.

Chủ nhân của chiếc siêu xe Maserati MC20 màu xanh Blu Infinito là 1 người yêu xe khá kín tiếng tại Sài thành nhưng cũng sở hữu cho mình bộ sưu tập xe rất đáng ngưỡng mộ. Đây cũng chính là chủ nhân của những Acura NSX, Toyota Supra thế hệ thứ 4 hay siêu xe giới hạn Mercedes-AMG GT R Pro đã bán lại cho nhà sưu tập xe lớn nhất Việt Nam.

Như vậy, sau khi tậu về chiếc xe đua đường phố Porsche 911 GT3 thế hệ 992 rất đình đám hiện nay, tay chơi xe kín tiếng ở Sài thành đã nhanh chóng rước chiếc siêu xe mới tinh khác là Maserati MC20 về garage của mình để trải nghiệm. Thiết kế đuôi xe Maserati MC20

Chiếc siêu xe Maserati MC20 được trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép, sản sinh ra công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm, thông số này đều thua kém so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Sức mạnh trên siêu xe thương mại đầu tiên của hãng xe Maserati sẽ đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, MC20 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian dưới 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h, khá ấn tượng so với những gì công suất của xe có được. Động cơ siêu xe Maserati MC20.

Hiện chưa rõ người chơi xe tại Sài thành đã phải chi ra bao nhiêu tiền để sở hữu xe Maserati MC20 này, chỉ biết rằng mức giá xe Maserati MC20 tại Việt Nam được chào bán không dưới 19 tỷ đồng. Tại thị trường nước ngoài, giá bán xe chỉ 4,4 tỷ đến 5,7 đồng tùy theo cấu hình khách hàng chọn lựa. Một số nguồn tin cho biết, chiếc Maserati MC20 màu xanh Blu Infinito được nhập khẩu chính hãng, còn 2 xe MC20 còn lại là không chính hãng.

