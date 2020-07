Maserati Levante chạy 7 tháng, đại gia Sài Gòn "bay" tỷ đồng

Levante – “The Maserati of SUVs” là mẫu xe gầm cao đầu tiên của thương hiệu cây đinh ba nước Ý, đánh dấu sự chuyển mình của Maserati sau hơn 100 năm hình thành và phát triển. Maserati Levante thế hệ mới cạnh tranh ở phân khúc SUV hạng sang cỡ vừa bên cạnh những tên tuổi đình đám như Porsche Macan, Jaguar F-Pace hay Range Rover Sport... Mới đây, trên sàn xe cũ xuất hiện một chiếc Maserati Levante đời 2019 mang biển số TP HCM. Theo chủ nhân chào bán chiếc SUV hạng sang Ý này cho hay, chiếc xe đăng ký lần đầu tháng 12/2019 (mới đăng ký được khoảng 7 tháng). Ngoại hình xe màu đen với các chi tiết còn khá mới, xe mới chỉ lăn bánh khoảng 14.000km. Về ngoại hình, mẫu SUV hạng sang Maserati Levante đạt tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt 5.003 x 1.968 x 1.679 (mm), chiều dài cơ sở 3.004 (mm) và bán kính quay vòng 5,85 (m). Các con số này là nhỉnh hơn đôi chút khi đặt cạnh Macan, F-Pace và cả Range Rover Sport, khiến Levante trông có phần đồ sộ hơn và có lợi thế về không gian cabin hơn, điển hình là khoang hành lý lên đến 580 lít. Gương mặt của Levante gây ấn tượng mạnh khi gân dập nổi ở nắp capo vuốt sát đến lưới tản nhiệt cỡ lớn, bên trong là các thanh nan chrome bóng bẩy cùng logo cây đinh ba chễm chệ ở vị trí trung tâm đầy uy quyền. Tạo hình cản trước hầm hố giúp tổng thể phía trước cân đối hơn khi mà cụm chiếu sáng Bi-xenon/LED của Levante trông nhỏ gọn hơn mức cần thiết, và cặp đèn sương mù bố trí cao tương đối lạ lẫm. Tuy là xe gầm cao nhưng Levante mang nhiều hơi hướng của một mẫu coupe với trụ C và cửa kính được vuốt thấp về sau với độ dốc lớn. Kết hợp cùng cánh lướt gió giúp tăng thêm sự năng động ở cả phần nhìn lẫn khả năng vận hành với hệ số cản gió tốt nhất phân khúc - 0.31 Cd. Xe sở hữu thiết kế la-zăng kích cỡ tùy chọn từ 18 đến 21 inches bên cạnh một loạt màu sơn dành cho chi tiết ốp phanh đĩa. Bên trong nội thất của Maserati Levante thế hệ mới, khách hàng có thể lựa chọn giữa hai phong cách thiết kế cabin, hoặc Luxury - sang trọng hoặc thể thao – Sport. Và điều bạn nhận được là một khoang lái ngập tràn chất da quý tộc, điểm xuyết thêm các mảng ốp gỗ và những vật liệu cao cấp. Bảng tablo của Levanter mang tạo hình cân đối và bề mặt được phủ da gần như trọn vẹn, xen lẫn là các mảng ốp trang trí từ gỗ hoặc nhựa cao cấp. Minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển cùng công nghệ hiện đại là chiếc đồng hồ cơ sang trọng bố trí ngay trên màn hình cảm ứng 8.4-inch của hệ thống thông tin giải trí Maserati Touch Control Plus. Maserati cung cấp đầy đủ những tiện nghi cần thiết cho tất cả mọi người trên xe như; điều hòa tự động hai vùng hoặc bốn vùng đi kèm cảm biến kiểm soát chất lượng không khí; chìa khóa thông minh tích hợp nút bấm khởi động và cửa xe khóa/mở một chạm; hệ thống ga tự động; dàn âm thanh vòm Harman Kardon Premium 9 loa công suất 900Wat hoặc nâng cấp với 17 loa Bowers & Wilkins công suất 1.280 Watt; cửa sổ trời toàn cảnh điều chỉnh điện… Xe được trang bị khối động cơ V6 dung tích 2.979cc của phiên bản tiêu chuẩn, sản sinh công suất cực đại 344 mã lực tại 5.750 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 500 Nm tại dải vòng tua 4.500 – 5.000. Các thông số đó đủ giúp Levante tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6 giây cùng tốc độ tối đa 251 km/h, và Levante S còn mạnh mẽ hơn với 430 mã lực cùng thời gian chạy nước rút chỉ 5.2 giây. Là một mẫu xe SUV cao cấp, Levante cũng được trang bị sẵn các hệ thống như giữ ga tự động thông minh, cảnh báo va chạm, phanh tự động, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ... Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh Q4 và công nghệ tự động ngắt động cơ khi dừng xe.Giá xe Maserati Levante mới hiện đang được niêm yết chính hãng từ 5,55 tỷ đến hơn 6 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này thuộc phiên bản 2019, hàng chính hãng và đã ra biển kiểm soát tại TP HCM hiện đang được chủ nhân chào bán với mức giá hơn 4 tỷ đồng (chưa thương lượng. Như vậy, mặc dù mới chỉ lăn bánh chưa đầy 1 năm nhưng chủ chiếc xe cũng mất đến cả tỷ đồng. Video: Giới thiệu Maserati Levante Trofeo phiên bản 2019.

