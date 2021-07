Marsien - siêu xe việt dã từ Porsche 911 Turbo S hơn 18 tỷ đồng

Gemballa là công ty độ xe của Đức, nổi tiếng trong những năm 1990 và 2000 với các dự án dựa trên những chiếc siêu xe Porsche. Vào năm 2010, công ty độ xe này càng thu hút sự chú ý khi nhà sáng lập Uwe Gemballa bị ám sát tại Nam Phi. Hãng độ xe Gemballa sau đó đã được bán cho chủ khác và hiện vẫn tồn tại. Trong khi đó, con trai của ông Uwe lại thành lập một công ty độ xe mới với tên gọi Marc Philipp Gemballa. Sản phẩm đầu tay của công ty độ mới này là mẫu ôtô việt dã có tên siêu xe Marsien địa hình. Theo hãng độ Marc Philipp Gemballa, Marsien là siêu xe off-road được ra đời để chinh phục sa mạc. Marsien được phát triển dựa trên Porsche 911 Turbo S thế hệ mới 992 nhưng rõ ràng lại lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe đua Porsche 959 từng tham gia giải Paris-Dakar năm 1985 và 1986. Cái tên Marsien này bắt nguồn từ tiếng Pháp, có nghĩa là "người sao Hỏa". So với Porsche 911 Turbo S, Marsien độ việt dã này sở hữu thiết kế "gầm cao, mái thoáng" và "cơ bắp" hơn. Phần thân vỏ của Marsien được làm hoàn toàn bằng sợi carbon và do Alan Derosier - "fan cứng" của thương hiệu Porsche - thiết kế. Phần thân vỏ này có thể để nguyên dưới dạng sợi carbon trần hoặc sơn màu, tùy theo lựa chọn của khách hàng. Riêng chiếc xe trong hình ảnh do hãng tung ra được sơn màu trắng ánh kim và phủ ceramic. Tuy nhiên, những chi tiết ngoại thất như bộ chẻ khí trước, khe gió bên sườn hay ốp gương lại không sơn màu nhằm tạo sự tương phản. Chưa hết, hãng độ Marc Philipp Gemballa còn kết hợp với công ty KW Automotive để phát triển hệ thống treo đặc biệt cho mẫu xe này. Nhờ đó, người lái có thể bấm nút để nâng gầm của xe từ 120 mm lên 250 mm trong nháy mắt. So với Porsche 911 Turbo S nguyên bản, Marsien đã được bổ sung hệ thống treo xương đòn kép hoàn toàn mới ở phía trước. Ngoài ra, hệ thống treo của xe còn được nâng cấp để phù hợp với những chế độ lái mới như Gravel (sỏi), Mud (bùn), Sand (cát) và Snow (tuyết). Nếu chủ sở hữu của Marsien ít sử dụng xe trên đường phố thì có thể chọn hệ thống treo Reiger Suspension với chiều cao gầm cố định. Dù dùng hệ thống treo nào thì xe cũng có tấm ốp bằng bạc để bảo vệ gầm khỏi hư hỏng khi chạy off-road. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Marsien là khối động cơ xăng 6 xi-lanh phẳng, tăng áp kép đã được nâng cấp dưới tay hãng độ RUF chuyên về xe Porsche. Nhờ đó, khối động cơ này tạo ra công suất tối đa 740 mã lực. Nếu muốn, khách hàng có thể mua Marsien với động cơ mạnh 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại 930 Nm. Động cơ đồng hành với hệ thống xả siêu nhẹ Akrapovic, hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 2,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Tất nhiên, xe chỉ có thể đạt thông số vận hành ấn tượng này nếu dùng lốp chạy phố Michelin Ultra High-Performance. Khi chạy off-road, Marsien sẽ đổi sang bộ bánh khác với lốp chạy mọi địa hình. Tương tự ngoại thất và động cơ, nội thất của Marsien cũng được nâng cấp so với Porsche 911 Turbo S nguyên bản. Lấy cảm hứng thiết kế từ siêu xe nổi tiếng Porsche Carrera GT, nội thất của mẫu xế độ này đi kèm cụm điều khiển trung tâm làm bằng sợi carbon và được nâng cao lên. Thêm vào đó là tay nắm cửa theo phong cách của Porsche Carrera GT và nhiều chi tiết nội thất khác bằng sợi carbon như ốp bậc cửa. Ghế của xe được bọc da và đi kèm logo của hãng độ Marc Philipp Gemballa. Đáng tiếc Marc Philipp Gemballa chỉ dự định sản xuất đúng 40 chiếc Marsien và xe cũng không rẻ chút nào. Ngoài chi phí mua Porsche 911 Turbo S để mang đến cho công ty Marc Philipp Gemballa độ lại, khách hàng còn phải trả thêm số tiền 495.000 Euro (khoảng 585.000 USD hay 13,4 tỷ đồng) nữa. Tổng cộng, để sở hữu một chiếc Marsien, khách hàng sẽ phải chi số tiền khoảng 792.000 USD (18,2 tỷ đồng). Video: Marsien - siêu xe việt dã từ Porsche 911 Turbo S.

