"Bồ cũ" Porsche 911 Turbo S hơn 20 tỷ của ông trùm cà phê Việt

Mới đây, cánh săn ảnh khu vực TP HCM đã bắt gặp siêu xe Porsche 911 Turbo S từng của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên và đồng thời cũng là một tay chơi xe thuộc nhóm đỉnh cao tại Việt Nam. Đáng chú ý, chiếc siêu xe Porsche 911 Turbo S này đang được rao bán tại một cửa hàng kinh doanh xe sang, siêu xe cũ ở quận 5. Mức giá xe Porsche 911 Turbo S hiện tại vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên vào thời điểm mới về Việt Nam nó được bán ra chính hãng hơn 20 tỷ đồng. Chiếc Porsche 911 Turbo S trong bài viết là phiên bản cao cấp nhất của dòng 911 tại Việt Nam và thuộc thế hệ thứ 7. Về thiết kế tổng thể, 911 Turbo S không mang quá nhiều khác biệt nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Mẫu xe thể thao nước Đức vẫn sở hữu sức hút đặc biệt với những đường nét trẻ trung, quyến rũ, tổng thể hút mắt như mọi thế hệ trước đây. Một số tinh chỉnh có thể dễ dàng nhận ra trên phiên bản này như cụm đèn pha Full-LED với đèn định vị 4 điểm đặc trưng, đèn hậu, các thanh cản va, khe hút khí mới. Siêu xe thể thao Porsche này còn được trang bị bộ vành đa chấu, kích thước 20 inch được sơn đen mờ, ẩn bên dưới là cùm phanh màu vàng.Porsche 911 Turbo S chính hãng tại Việt Nam sở hữu kích thước DxRxC lần lượt là 4.528 x 1.852 x 1.284 mm, trục cơ sở dài 2.450 mm Là một siêu xe từng thuộc sở hữu của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, chiếc Porsche 911 Turbo S này cũng mang trong mình "bộ cánh" màu xanh rêu quen thuộc, đây là gam màu ưa thích của "Ông trùm" cà phê Việt Nam. Nguyên bản, chiếc xe này có nước sơn màu xám lông chuột cũng rất đẹp mắt. Porsche 911 Turbo S có 4 chế độ lái khác nhau, bao gồm Normal, Sport, Sport Plus và Individual (cá nhân). Porsche 911 Turbo S là phiên bản cao cấp nhất của dòng 911 trong danh mục xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Do đó, mẫu xe này cũng được trang bị động cơ vô cùng uy lực, khối động cơ I6 tăng áp kép 3.8l, sản sinh công suất tối đa 580 mã lực và 750 Nm mô-men xoắn. Thời gian tăng tốc của Porsche 911 Turbo S từ 0 - 100 km/h chỉ là 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Sức mạnh này tương đương hoặc thậm chí còn vượt qua nhiều siêu xe của Ý. Video: Porsche 911 Turbo S hơn 20 tỷ của ông trùm cà phê Việt.

