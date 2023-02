Mansory “lột xác” Mercedes-AMG G63 thành bản 2 cửa siêu hầm hố

Mới đây, hãng độ này lại tiếp tục giới thiệu siêu phẩm Mercedes-AMG G63 độ 2 cửa. Phiên bản độ độc đáo này có tên là Gronos Coupé EVO C, được phát triển từ nền tảng Mercedes-Benz G-Class. Gronos Coupé EVO C hàng khủng đã được hãng độ danh tiếng này “biến hình” thành chiếc SUV 2 cửa đầy cá tính. Được biết, đây là phiên bản độ 2 cửa đầu tiên trên thế giới dành cho dòng SUV nhà Mercedes-Benz G-Class này. Điều đáng chú ý hơn là Mansory đã vận dụng cơ cấu cửa mở ngược thường thấy trên những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce vào bản độ của mình. Nó làm cho chiếc Gronos Coupé EVO C không chỉ ngầu hơn mà còn rất sang trọng và cuốn hút. Nhìn tổng thể, xe vẫn giữ nguyên nhiều chi tiết tương đồng với chiếc Gronos EVO S mạnh 900 mã lực, từng được Mansory giới thiệu vào tháng 8 năm ngoái. Bên cạnh đó, phần cản trước, lưới tản nhiệt cũng như nắp capo của xe đã được hãng độ nước Đức tinh chỉnh khá nhiều. Xe cũng được trang bị thêm cụm đèn trợ sáng LED nằm trên phần mui xe. Nhiều chi tiết trên xe như ốp tai gương, nắp capo hay mui xe…cũng đều được làm từ chất liệu carbon, giúp xe nhìn khỏe khoắn, cứng cáp và cao cấp hơn. Ở gói nâng cấp này, Gronos Coupé EVO C gây ấn tượng với nhiều đường gân dập nổi được cắt xẻ táo bạo, đi cùng bộ mâm khí động học FD.15 với kích thước 24 inch. Về nội thất, mỗi chiếc xe đều được cá nhân hóa tùy theo nhu cầu của người dùng. Ở hàng ghế trước, xe được nâng cấp cơ cấu gập điện, giúp cho việc di chuyển vào khoang sau của xe được tiện lợi, dễ dàng hơn. Hàng ghế sau cũng được làm mới lại với phong cách thương gia. Các chi tiết như logo Mansory được hãng độ xe nước Đức thể hiện tại nhiều vị trí như dây đai an toàn, gối tựa đầu, tựa lưng ghế, bệ bước cửa, thảm sàn… Để thể hiện độ “chịu chơi” của mình, ở bản độ Gronos Coupé EVO C này, chủ nhân của chiếc xe đã sử dụng khá nhiều chi tiết mạ vàng trên bảng taplo, cửa gió điều hòa, hay tại các phím chức năng… Về động cơ, hãng độ nổi tiếng nước Đức đã nâng cấp mức công suất mới của xe lên đến 900 mã lực và mô-men xoắn 1.200 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây và tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h. Ở nguyên bản, chiếc SUV Mercedes-AMG G63 chỉ có công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Được biết, Mansory chỉ sản xuất giới hạn 8 chiếc Gronos Coupé EVO C. Sẽ không có chiếc nào giống nhau bởi mỗi chiếc xe đều xe được cá nhân hóa theo phong cách đặc biệt nhất. Tại Việt Nam để sở hữu chiếc Mercedes-AMG G63 chính hãng, người dùng sẽ phải chi một số tiền khoảng 10,95 tỷ đồng. Chính vì thế, nếu muốn sở hữu phiên bản độ độc đáo, cùng với nâng cấp động cơ thì số tiền mà người dùng phải bỏ ra chắc sẽ gấp khá nhiều lần. Tuy nhiên đến hiện tại, Mansory vẫn chưa công bố giá trị của gói nâng cấp này. Video: Soi bản độ Gronos Coupé EVO C từ Mercedes-AMG G63.

