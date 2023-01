Siêu SUV Lamborghini Urus Mansory độc lạ bản 2 cửa mạnh 900 mã lực

Dựa theo yêu cầu của khách hàng, Mansory đã biến chiếc siêu SUV Lamborghini Urus 4 cửa hiệu suất cao thành biến thể 2 cửa lạ mắt hơn. Để làm được điều này, hãng độ đã thiết kế lại phần khung thân xe, dịch chuyển cột B về phía sau 200mm. Chiếc xe cũng được bổ sung 2 hốc gió cỡ lớn tại hốc bánh sau, chi tiết này lấy cảm hứng từ mẫu xe Aventador. So với các phiên bản Urus thông thường, chiếc Lamborghini Urus Mansory Venatus Coupe EVO C được thay đổi gần như hoàn toàn nhờ việc được trang bị gói bodykit thân rộng. Nắp capo và cản trước được chế tác từ chất liệu sợi carbon đúc. Ngoài ra, chiếc xe còn được bổ sung đèn định vị hình chữ Y giống với họa tiết trên cụm đèn chính. Ở phía sau, Urus Mansory Venatus Coupe EVO C gây ấn tượng với cánh lướt gió cỡ lớn đặt trên nóc cốp. Khu vực cản sau cũng hầm hố hơn với nhiều đường cắt xẻ mang tính khí động học. Hệ thống 3 ống xả hiệu suất cao được đặt ở giữa, thiết kế hình đa giác nhằm tăng vẻ thể thao cho chiếc xe. Bên trong khoang cabin của Urus Coupe Ventus C là chất liệu da cao cấp có màu xanh dương nổi bật, kết hợp với các chi tiết màu đen xám từ vật liệu sợi carbon đúc. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn trần với họa tiết có hình ngôi sao ba cánh. Điểm nhấn tiếp theo của Urus Coupe Ventus C nằm ở khu vực phía dưới nắp capo khi mà các kỹ sư của Mansory đã nâng cấp công suất mới của xe lên mức 900 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm. Với sức mạnh này, chiếc siêu SUV Lamborghini Urus độ Mansory chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ từ 0-100 km/h và tốc độ tối đa lên tới 323 km/h. Video: Chi tiết Lamborghini Urus Mansory Venatus Coupe EVO C.

Dựa theo yêu cầu của khách hàng, Mansory đã biến chiếc siêu SUV Lamborghini Urus 4 cửa hiệu suất cao thành biến thể 2 cửa lạ mắt hơn. Để làm được điều này, hãng độ đã thiết kế lại phần khung thân xe, dịch chuyển cột B về phía sau 200mm. Chiếc xe cũng được bổ sung 2 hốc gió cỡ lớn tại hốc bánh sau, chi tiết này lấy cảm hứng từ mẫu xe Aventador. So với các phiên bản Urus thông thường, chiếc Lamborghini Urus Mansory Venatus Coupe EVO C được thay đổi gần như hoàn toàn nhờ việc được trang bị gói bodykit thân rộng. Nắp capo và cản trước được chế tác từ chất liệu sợi carbon đúc. Ngoài ra, chiếc xe còn được bổ sung đèn định vị hình chữ Y giống với họa tiết trên cụm đèn chính. Ở phía sau, Urus Mansory Venatus Coupe EVO C gây ấn tượng với cánh lướt gió cỡ lớn đặt trên nóc cốp. Khu vực cản sau cũng hầm hố hơn với nhiều đường cắt xẻ mang tính khí động học. Hệ thống 3 ống xả hiệu suất cao được đặt ở giữa, thiết kế hình đa giác nhằm tăng vẻ thể thao cho chiếc xe. Bên trong khoang cabin của Urus Coupe Ventus C là chất liệu da cao cấp có màu xanh dương nổi bật, kết hợp với các chi tiết màu đen xám từ vật liệu sợi carbon đúc. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn trần với họa tiết có hình ngôi sao ba cánh. Điểm nhấn tiếp theo của Urus Coupe Ventus C nằm ở khu vực phía dưới nắp capo khi mà các kỹ sư của Mansory đã nâng cấp công suất mới của xe lên mức 900 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm. Với sức mạnh này, chiếc siêu SUV Lamborghini Urus độ Mansory chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ từ 0-100 km/h và tốc độ tối đa lên tới 323 km/h. Video: Chi tiết Lamborghini Urus Mansory Venatus Coupe EVO C.