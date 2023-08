Lynk & Co 08 từ 720 triệu đồng, "đối thủ" Hyundai SantaFe tại Việt Nam

Mới đây, thương hiệu Lynk & Co của tập đoàn Geely đã chính thức mở bán mẫu xe mới 08 ở thị trường Trung Quốc. Giá xe Lynk & Co 08 2023 sẽ dao động từ 218.000 - 278.000 Nhân dân tệ (khoảng 720 - 918 triệu đồng). Dự kiến, đến tháng 9 năm nay, Lynk & Co 08 mới chính thức được bán ra tại Trung Quốc. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMA Evo, Lynk & Co 08 20-23 mới nằm trong phân khúc SUV hạng trung. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.848 mm. So với các mẫu xe cùng thương hiệu Lynk & Co, 08 sở hữu ngoại hình khác biệt nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Mẫu ôtô Trung Quốc này trông khá nổi bật nhờ thiết kế đậm chất hiện đại, thể hiện qua hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ của xe nằm phía trên, ôm lấy hai bên nắp ca-pô, và có thiết kế khá độc đáo. Dải đèn LED này kéo dài đến cột A, mang đến hiệu ứng thị giác mạnh cho Lynk & Co 08. Bên dưới là cụm đèn pha thon gọn, nối với nhau bằng lưới tản nhiệt đóng kín. Ngoài ra, lưới tản nhiệt này còn tích hợp dãy đèn nhỏ với nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau, tương thích với đèn LED định vị ban ngày phía trên. Tiếp theo đó là khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước và hốc gió trung tâm cỡ lớn. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp khe gió màu đen nằm trên cửa trước, mang đến vẻ khỏe khoắn cho xe. Những đường cắt xẻ trên sườn xe, nóc dốc về phía sau, cửa không khung, tay nắm cửa ẩn và bộ vành hợp kim 21 inch với thiết kế khí động lực học cũng là điểm nhấn của Lynk & Co 08. Đằng sau, xe được trang bị cụm đèn hậu có thiết kế xuyên suốt và kéo dài sang hai bên sườn. Bên trong đèn hậu còn có tạo hình giống với dãy đèn tích hợp vào lưới tản nhiệt. Thêm vào đó là dải đèn nằm dọc ở hai góc đuôi xe và cản sau sơn màu đen bóng, tích hợp bộ khuếch tán gió thể thao. Tuy có kích thước khá lớn nhưng mẫu xe SUV Lynk & Co 08 chỉ được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nhờ đó, hàng ghế thứ hai của xe có khoảng duỗi chân khá rộng rãi. Thuộc thương hiệu cao cấp nên Lynk & Co 08 đương nhiên có khá nhiều trang bị tiện nghi như ghế trước sưởi ấm/thông gió/massage, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch dùng chip 7 NM mang tên Dragon Eagle One và màn hình hiển thị thông tin kính lái không viền 92 inch với công nghệ thực tế ảo. Chưa dừng ở đó, mẫu SUV Trung Quốc này còn đi kèm hệ thống Lynh Flyme Auto, mang đến hệ sinh thái ứng dụng dồi dào, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa với 4 chế độ giả lập, sạc điện thoại cắm dây 60W và sạc điện thoại không dây 50W ở hàng ghế trước cùng hệ thống đèn viền nội thất có thể thay đổi màu sắc. Ghế của xe được bọc bằng chất liệu da lộn tái chế và có thiết kế độc đáo. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co 08 là hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và 3 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất hơn 436 kW (khoảng 592 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 905 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,6 giây. Trong khi đó, cụm pin ternary lithium với dung lượng 39,6 kWh giúp xe chạy được 245 km mà không cần dùng động cơ xăng, theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Thời gian nạp pin từ 30% lên 80% bằng sạc nhanh DC là 28 phút. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe dừng ở mức 5,5 lít/100 km. Cuối cùng là những tính năng trợ lái nâng cao hiện đại nhờ 5 radar sóng milimet, 10 camera, bản đồ độ chính xác cao và hàng loạt cảm biến xung quanh xe. Cũng trong sự kiện mở bán, thương hiệu Lynk & Co đã tung ra phiên bản giới hạn đầu tiên mang tên Limited Edition của 08 với số lượng sản xuất đúng 1.008 chiếc và giá bán 288.000 Nhân dân tệ (khoảng 952 triệu đồng). Đặc điểm nhận dạng của Lynk & Co 08 Limited Edition là màu sơn tím Twilight Purple và những điểm nhấn màu vàng ánh kim Dawn Gold.Vào hôm 5/8/2023 vừa qua, Lễ ký kết hợp đồng nhập khẩu và phân phối xe ô tô Lynk & Co tại thị trường Việt Nam đã chính thức diễn ra ở Hà Nội. Công ty nhập khẩu và phân phối xe Lynk & Co chính hãng tại Việt Nam là GreenLynk Automotives. Sự kiện này mở ra cơ hội phát triển của thương hiệu Lynk & Co tại thị trường Việt Nam, thúc đẩy xu hướng “xanh hóa” ngành ô tô thông qua lộ trình phân phối các dòng xe từ xe xăng, xe lai (hybrid) đến xe điện. GreenLynk Automotives dự định sẽ phân phối 4 mẫu ô tô Lynk & Co ở Việt Nam, bao gồm 01, 03, 05 và 09, từ tháng 10 năm nay. Trong tương lai, có thể Lynk & Co 08 cũng sẽ có cơ hội về Việt Nam. Nếu về Việt Nam, mẫu xe này sẽ là đối thủ của Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Lynk & Co 08 tại Trung Quốc.

