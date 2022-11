Lý do Toyota bZ4X tại Thái Lan và Indonesia khác biệt về giá bán?

Toyota bZ4X 2023 mới tại Thái Lan có giá bán 1,836 triệu baht (khoảng 1,28 tỷ đồng), trong khi tại Indonesia có giá bán 1,19 tỷ Rupiah (tương đương 1,89 tỷ đồng). Trong khi cả hai mẫu xe này đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, nơi có giá bán từ 6 – 6,5 triệu yen (khoảng 1,06 – 1,15 tỷ đồng) tùy theo bản dẫn động cầu trước hay AWD. Sở dĩ giá bán Toyota bZ4x tại Thái Lan khá hấp dẫn là vì chính sách ưu đãi dành cho xe điện EV tại đây, trong khi Chính phủ Indonesia vẫn chưa có những ưu tiên nào cho lĩnh vực xe xanh, thân thiện với môi trường. Toyota bZ4x tại 2 quốc gia Đông Nam Á đều trang bị khối pin lithium-ion 71,4 kWh, tuy nhiên sức mạnh của hai mẫu xe này lại khác nhau. Phiên bản Thái Lan sẽ trang bị động cơ điện kép đặt trên 2 trục trước và sau, cho công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 338 Nm. Trong khi phiên bản Indonesia trang bị động cơ đặt tại trục trước cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 266 Nm. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến khác biệt về phạm vi di chuyển của Toyota bZ4x tại mỗi quốc gia. Phiên bản tại Indonesia di chuyển quãng đường lên đến 500 km theo chuẩn WLTP, trong khi phiên bản tại Thái Lan với hệ dẫn động AWD di chuyển trong phạm vi 411 km. Với hệ dẫn động AWD do Subaru phát triển, Toyota bZ4x tại Thái Lan có thêm chế độ X-Mode, hỗ trợ lái xe tốt hơn trong điều kiện trơn trượt. Theo công bố, phiên bản tại Thái Lan có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây. Cả hai phiên bản Thái Lan và Indonesia đều hỗ trợ chức năng sạc AC (Type2) với công suất lên đến 6,6 kW, cũng như hỗ trợ sạc nhanh DC (chuẩn CCS2) với công suất 150 kW. Chuẩn sạc nhanh cho phép sạc từ 0 – 80% chỉ mất 30 phút. Phiên bản Indonesia trang bị la-zăng hợp kim 18 inch (nhỏ hơn la-zăng 20 inch tại Thái Lan).Các trang bị còn lại trên cả hai phiên bản khá tương đồng với cửa sổ trời toàn cảnh panoramic, đồng hồ lái kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch (tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và hệ thống âm thanh 9 loa JBL), điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây, đèn pha LED, kết nối từ xa T-Connect và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Trang bị an toàn Toyota bZ4x tại hai nước cũng không khác biệt. Tiêu chuẩn bao gồm 8 túi khí, phanh ABS, EBS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống trượt TRC... Ngoài ra, bZ4x còn trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 bao gồm điều khiển hành trình thích ứng DRCC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera toàn cảnh, cánh báo va chạm phía trước (bao gồm phanh khẩn cấp chủ động), cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và hỗ trợ đỗ xe.Toyota bZ4x tại Indonesia sẽ có 4 màu ngoại thất với 3 tùy chọn 2 màu kết hợp với phần mui đen gồm Xám kim loại, Bạc và Trắng, cùng với màu Đen toàn bộ. Trong khi tại Thái Lan sẽ có 6 màu ngoại thất với 5 tùy chọn 2 màu gồm Xám kim loại, Bạc, Trắng, Đỏ và Xanh, cùng với màu Đen toàn bộ. Tại Indonesia, Toyota bZ4x sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, trong khi tại Thái Lan sẽ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Nhưng thời hạn bảo hành pin đi kèm xe sẽ kéo dài đến 8 năm hoặc 160.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Tại Việt Nam, Toyota cũng vừa giới thiệu bZ4x tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 và thu hút rất đông khách hàng tham quan. Cùng với việc ra mắt tại Thái Lan và Indonesia, hy vọng Toyota bZ4x sẽ được Toyota Việt Nam phân phối tại Việt Nam phân phối trong những năm sắp tới. Video: Giới thiệu SUV điện Toyota bZ4X hoàn toàn mới.

