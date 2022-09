Lý do Hyundai Stargazer "giá mềm" không trang bị phanh tay điện tử?

Hyundai Stargazer giá rẻ là mẫu MPV cỡ nhỏ hoàn toàn mới đã chính thức trình làng ở thị trường Indonesia vào hồi tháng 7/2022. Một trong những điều khiến người dùng chú ý nhất về mẫu MPV này chính là phanh tay chỉnh cơ bên trong xe. Ngay cả bản cao cấp nhất của Hyundai Stargazer cũng không được trang bị phanh tay điện tử. Nhiều người dùng đã tỏ ra thắc mắc về điều này vì ngay cả những mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ tại thị trường Indonesia cũng đã được trang bị phanh tay điện tử. Đặc biệt, những đối thủ của Hyundai Stargazer 2022 mới như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz đều có trang bị này. So với phanh tay chỉnh cơ, phanh tay điện tử được đánh giá là thực dụng và tiện lợi hơn vì người lái chỉ cần sử dụng đầu ngón tay để gạt lẫy. Ngoài ra, phanh tay điện tử còn không chiếm nhiều không gian ở cụm điều khiển trung tâm như phanh tay chỉnh cơ. Đó là chưa kể đến việc phanh tay điện tử có thiết kế sang trọng và hiện đại hơn. Tất nhiên, bản thân hãng Hyundai cũng nhận thức được những điều ưu điểm của phanh tay điện tử. Trong quá trình phát triển Stargazer, hãng Hyundai đã nghiên cứu về vấn đề này. "Chúng tôi đã thu thập ý kiến của khách hàng khi phát triển sản phẩm tương lai", ông Bonar Pakpahan, Chuyên gia sản phẩm của hãng Hyundai Indonesia, cho biết Nói cách khác, quyết định sử dụng phanh tay chỉnh cơ là kết quả nghiên cứu của hãng Hyundai trước khi tung Stargazer ra thị trường Indonesia. "Trong giai đoạn đầu phát triển, các nhà thiết kế và kỹ sư của chúng tôi đã cân nhắc nhiều khía cạnh. Ví dụ như phong cách sống của người dùng trong phân khúc này hay đặc trưng của xe MPV giá rẻ đều được cân nhắc từng thứ một", ông Bonar giải thích. Ông Makmur, Giám đốc vận hành của Hyundai Indonesia, cho biết hãng tập trung hơn cả vào khía cạnh an toàn và trang bị thực dụng khi phát triển Stargazer. "Khi phát triển một sản phẩm, chúng tôi buộc phải lựa chọn những tính năng sẽ được lắp trên xe. Trong nhiều tính năng, chúng tôi sẽ chọn theo mức độ ưu tiên. Đây có lẽ là lý do vì sao chúng tôi vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ cho xe". Theo ông Makmur, một tính năng quan trọng của Stargazer chính là gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense. "Chúng tôi nghĩ rằng các tính năng an toàn dành cho gia đình là quan trọng hơn cả với Stargazer", ông Makmur kết luận. Không chỉ Indonesia mà ngay cả người dùng Việt Nam hiện cũng rất quan tâm đến phanh tay điện tử khi mua xe. Điều này có thể sẽ gây bất lợi cho Hyundai Stargazer khi về Việt Nam trong thời gian tới. Cách đây không lâu, mẫu MPV Hàn Quốc này đã bất ngờ bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Việt Nam. Điều này chứng tỏ ngày Hyundai Stargazer ra mắt Việt Nam không còn xa. Theo dự đoán, trong giai đoạn đầu, Hyundai Stargazer sẽ được bán tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia giống Creta. Khi nhà máy Hyundai Thành Công 2 được hoàn thiện, xe sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước. Hiện chưa có thông tin về Hyundai Stargazer ở thị trường Việt Nam. Trong khi đó, tại Indonesia, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm giống hệt Hyundai Creta. Động cơ này đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Ngoài ra, Hyundai Stargazer ở Indonesia còn có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED, vành 16 inch, nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 4,2 inch, sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống đèn viền LED. Đáng chú ý là xe sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm những tính năng như hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung cho người lái, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ bám làn đường. Chưa hết, Hyundai Stargazer còn có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi, cảnh báo khoảng cách đỗ xe khi lùi, cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau, cảnh báo va chạm khi mở cửa và cảnh báo áp suất lốp. Khi về Việt Nam, Hyundai Stargazer sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Avanza Premio, Toyota Veloz Cross, Suzuki Ertiga và Suzuki XL7. Trong thời gian tới, ngoài Hyundai Stargazer, thị trường Việt Nam còn đón nhận thêm 2 mẫu MPV cỡ nhỏ nữa là Kia Carens và Honda BR-V. Video: Hyundai Stargazer 2023 chạy thử tại Việt Nam, sắp ra mắt.

