Lý do Cristiano Ronaldo "cưỡi" Bentley Flying Spur bị fan thắc mắc?

Vào sáng ngày 23/9/2021 vừa qua, câu lạc bộ Manchester United đã có trận thua trước đối thủ West Ham trên sân Old Trafford. Trong trận đấu này, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã không vào sân. Sau trận thua, cánh săn ảnh đã bắt gặp Ronaldo lái chiếc xe sang mới tậu đến sân tập ở Carrington, Anh quốc. Thành viên mới trong bộ sưu tập xe của tiền đạo người Bồ Đào Nha là chiếc Bentley Flying Spur đắt tiền, lên đến 250.000 Bảng (khoảng 7,8 tỷ đồng) tại xứ sở sương mù. Đi phía sau chiếc Bentley Flying Spur của Ronaldo là chiếc SUV hạng sang Range Rover, chở 2 vệ sĩ riêng của nam cầu thủ. Sau khi xem 2 hình ảnh này, cư dân mạng đã lập tức chú ý đến sự khác biệt giữa vô lăng của chiếc Bentley Flying Spur và Range Rover. Theo đó, chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur của Ronaldo được trang bị vô lăng bên trái (tay lái thuận). Trong khi đó, chiếc Range Rover chở vệ sĩ lại dùng vô lăng bên phải (tay lái nghịch). Sự khác biệt này đã khiến nhiều người thắc mắc vì xe ở Anh quốc vốn được lắp vô lăng bên phải. Được biết, xe tay lái thuận vốn không bị cấm theo luật tại Anh quốc. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra 1 năm 1 lần của Bộ Giao thông Anh (Ministry of Transport hay MOT) là xe sẽ được phép lưu thông. Bài kiểm tra MOT này cũng tương tự thủ tục đăng kiểm tại Việt Nam. Chưa hết, chủ xe tay lái thuận tại Anh còn phải có Chứng chỉ phù hợp với châu Âu (European Certificate of Conformity) do nhà sản xuất cung cấp và chứng chỉ Công nhận lẫn nhau (Mutual Recognition). Riêng với xe tay lái thuận nhập khẩu từ quốc gia ngoài châu Âu, chủ sở hữu phải có giấy chứng nhận phương tiện cá nhân (Individual Vehicle Approval). Sau khi Mulsanne bị "khai tử", Flying Spur hiện là mẫu xe sang đầu bảng của thương hiệu Bentley. Chưa rõ chiếc Bentley Flying Spur của Ronaldo thuộc phiên bản nào và dùng động cơ gì. Trên thị trường, Bentley Flying Spur có 3 tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ V8, tăng áp cuộn kép, dung tích 4.0L, cho công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4,1 giây và đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid với máy xăng V6, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 410 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 134 mã lực và 400 Nm. Tổng cộng, Bentley Flying Spur Hybrid có công suất tối đa 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây và đạt vận tốc tối đa 285 km/h. Cuối cùng là động cơ xăng W12, tăng áp kép, dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 635 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm. Động cơ giúp mẫu sedan hạng sang nặng 2.437 kg này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,8 giây và đạt vận tốc tối đa 333 km/h, không thua kém gì siêu xe. Ngoài Bentley Flying Spur mới mua, Ronaldo hiện còn sở hữu bộ sưu tập xe cực "khủng". Theo tờ The Sun của Anh quốc, khi mua nhà, cầu thủ này luôn đòi hỏi phải có đủ chỗ để chứa bộ sưu tập xe có tổng trị giá khoảng 17 triệu Bảng (530 tỷ đồng) của mình. Dù gấp 5 lần mức lương bình quân tại Anh quốc nhưng chiếc Bentley Flying Spur vẫn rẻ so với những chiếc ôtô khác trong bộ sưu tập của tiền đạo 35 tuổi. Hiện Ronaldo đang sở hữu chiếc Ferrari Monza trị giá 1,4 triệu Bảng, Bugatti Chiron (2,15 triệu Bảng) và Bugatti Veyron Grand Sport (1,7 triệu Bảng). Bên cạnh đó là chiếc Mercedes-Benz G-Class độ Brabus trị giá 516.000 Bảng mà Ronaldo được bạn gái Georgina Rodriguez tặng vào năm ngoái. Video: Cristiano Ronaldo "cưỡi" Bentley Flying Spur đến sân tập của MU.

