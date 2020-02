Ngắm Lotus Evora GT410 mới – xe thể thao nhỏ gọn chạy phố

Với phiên bản này, chiếc Lotus Evora GT410 mới sẽ thiên về vận hành trên phố để sử dụng hàng ngày hơn là được trang bị những món đồ chơi đắt tiền nhằm vận hành trên đường đua. Không còn nữa bộ ghế đua với thiết kế cố định, Lotus trang bị cho Evora GT410 bộ ghế thể thao Sparco với chức năng sưởi. Ngoài ra, nhiều trang bị phổ thông khác trên xe thể thao Lotus Evora GT410 mới như hệ thống điều hòa, kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe, hệ thống thông tin giải trí tích hợp kết nối Apple Car Play, hệ thống âm thanh DAB cũng được trang bị. Lotus cũng cải thiện khả năng cách âm cửa xe nhằm tạo không gian yên tĩnh hơn bên trong khoang lái. Khoang nội thất của xe cũng được trang bị kiểu ốp mới với phần cửa xe sở hữu hộc để đồ tích hợp bên trong chỗ để tay. Khoang nội thất cũng sẽ được thay đổi nhẹ để tạo không gian có cảm giác cởi mở hơn, thích hợp để chủ nhân của xe có thể sử dụng Evora GT410 hàng ngày. Cửa cốp phía sau cũng được sửa đổi với phần kính lớn hơn nhằm giúp giảm hạn chế góc nhìn ở đuôi xe. Bên ngoài, ngoại thất của xe được phân biệt với bản Evora GT410 Sport bằng những chi tiết thân như nóc xe, cốp sau, ốp hông cùng đầu xe được sơn đồng màu thân xe. Lotus trang bị cho Evora GT410 bộ mâm kích thước 19 inch ở trục trước và 20 inch ở trục sau, đi cùng lốp Michelin Pilot Sport 4S. Hệ thống giảm chấn cũng được hiệu chỉnh lại nhằm phù hợp hơn với khả năng đi phố, tuy nhiên vẫn giữ lại những đặc trưng về tính linh hoạt của dòng xe. Cung cấp sức mạnh cho phiên bản Evora chạy phố này vẫn là khối động cơ V6 dung tích 3,5 lít với bộ siêu nạp. Khối động cơ này có khả năng tạo ra công suất cực đại ở mức 410 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, nhờ đó xe có khả năng tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong chỉ 4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên đến 305 km/h. Về giá bán, Lotus dĩ nhiên sẽ bán xe rẻ hơn so với GT410 Sport trước đây. Cụ thể, tại thị trường Anh Quốc quê nhà, giá xe Lotus Evora GT410 là 82.900 Bảnh Anh, rẻ hơn 3.000 Bảng so với đàn anh. Trong khi đó, ở Đức, xe sẽ rẻ hơn đến 11.000 Euro so với Evora GT410 Sport, khởi điểm từ 99.000 Euro. Video: Ngắm xe thể thao Lotus Evora GT410 mới.

