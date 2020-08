Lotus Caravans Off Grid - "nhà di động" siêu chất hơn 1 tỷ đồng

Hầu hết xe moóc đều không thật rộng rãi và thiếu đi không ít trang bị thiết yếu, vậy nên mà chỉ cần phải sống một ngày trên xe moóc thôi là cũng đủ để người ta mong mỏi quay về nhà thật sớm. Để có thể khiến trải nghiệm cắm trại bằng xe moóc trở nên hấp dẫn và tiện nghi hơn, công ty Lotus Caravans ở Úc đang cung cấp những gói trang bị cực ấn tượng dành cho xe moóc kể từ năm 2004 và Lotus Caravans Off Grid mới là một ví dụ.

Theo nhiều đánh giá cho hay, sản phẩm xe moóc sang trọng Off Grid 2020 có lẽ là nổi bật nhất. Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, nhà di động Lotus Caravans Off Grid 2020 là sản phẩm được thiết kế với tư duy gia đình phiêu lưu, và quả thật là nó có thể cung cấp trải nghiệm kết hợp cuộc sống off-road và sang trọng tốt nhất mà bạn có thể tượng tưởng. Ngoại thất của xe trông cứng cáp, tích hợp một bộ khung lai tạo với những phụ tùng bằng nhôm kết hợp các tấm ốp tổng hợp cấp độ quân sự để có khả năng chống chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Với một cặp pin chu kỳ sâu 120 Ah, hai bể nước 95 lít và 3 tấm pin năng lượng mặt trời 170 watt, Lotus Caravans sẵn sàng đi đến những nơi “rừng sâu nước hiểm” cách xa mạng lưới điện thành phố. Ngoại thất của xe trông cứng cáp, tích hợp một bộ khung lai tạo với những phụ tùng bằng nhôm kết hợp các tấm ốp tổng hợp cấp độ quân sự để có khả năng chống chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Với một cặp pin chu kỳ sâu 120 Ah, hai bể nước 95 lít và 3 tấm pin năng lượng mặt trời 170 watt, Lotus Caravans sẵn sàng đi đến những nơi “rừng sâu nước hiểm” cách xa mạng lưới điện thành phố.

Lotus Caravans Off Grid 2020 mới sở hữu bộ la-zăng 17 inch độc nhất kết hợp lốp AT cứng cáp nhất của BF Goodrich sẽ vui vẻ đương đầu các cung đường off-road, hỗ trợ bởi bộ giảm chấn Gabriel, hệ thống treo độc lập G&S Control Rider và hệ thống phanh off-road 12 inch. Vẻ ngoài vạm vỡ rắn rỏi, vậy còn bên trong thì sao? Nội thất của Off Grid phải nói là cực kỳ xa hoa, bao gồm một số trang bị phần cứng cao cấp và đồ nội thất nguyên sơ. Nhà sản xuất có đưa ra tổng cộng 10 sơ đồ sàn công thái học với chiều dài đa dạng từ 5 – 7,1 mét để phù hợp nhu cầu cá nhân của mỗi khách hàng. Không gian sinh hoạt chính của xe có ghế ngồi bọc da kiểu Ý được đặt trên sàn vinyl do Châu Âu sản xuất, được hỗ trợ bởi đế sàn gỗ một mảnh. Bên cạnh đó, người dùng còn có một loạt các thiết bị tiện ích, bao gồm máy giặt, bếp nướng mini, tủ lạnh Máy nén 12V và nhiều thiết bị khác. Để phục vụ giải trí, xe có lắp đặt hệ thống âm thanh Fusion Premium cùng với TV màn hình phẳng LED 24 inch. Ngoài ra, tất cả các mẫu Off Grid đều có trang bị tủ chứa đồ gốm, vòi tắm hoa sen và bồn rửa lớn trong bếp. Sử dụng kỳ nghỉ cuối tuần cho một chuyến đi cắm trại xa nhà, tránh xa cuộc sống đô thị là sở thích và niềm vui của nhiều người và mẫu xe này được xem là rất hợp lý. Đáng chú ý là giá xe Lotus Caravans Off Grid 2020 khởi điểm chỉ từ khoảng 50.000 USD (khoảng 1,15 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe đầu kéo Lotus Caravans Off Grid siêu hầm hố.

Hầu hết xe moóc đều không thật rộng rãi và thiếu đi không ít trang bị thiết yếu, vậy nên mà chỉ cần phải sống một ngày trên xe moóc thôi là cũng đủ để người ta mong mỏi quay về nhà thật sớm. Để có thể khiến trải nghiệm cắm trại bằng xe moóc trở nên hấp dẫn và tiện nghi hơn, công ty Lotus Caravans ở Úc đang cung cấp những gói trang bị cực ấn tượng dành cho xe moóc kể từ năm 2004 và Lotus Caravans Off Grid mới là một ví dụ.

Theo nhiều đánh giá cho hay, sản phẩm xe moóc sang trọng Off Grid 2020 có lẽ là nổi bật nhất. Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, nhà di động Lotus Caravans Off Grid 2020 là sản phẩm được thiết kế với tư duy gia đình phiêu lưu, và quả thật là nó có thể cung cấp trải nghiệm kết hợp cuộc sống off-road và sang trọng tốt nhất mà bạn có thể tượng tưởng. Ngoại thất của xe trông cứng cáp, tích hợp một bộ khung lai tạo với những phụ tùng bằng nhôm kết hợp các tấm ốp tổng hợp cấp độ quân sự để có khả năng chống chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Với một cặp pin chu kỳ sâu 120 Ah, hai bể nước 95 lít và 3 tấm pin năng lượng mặt trời 170 watt, Lotus Caravans sẵn sàng đi đến những nơi “rừng sâu nước hiểm” cách xa mạng lưới điện thành phố. Ngoại thất của xe trông cứng cáp, tích hợp một bộ khung lai tạo với những phụ tùng bằng nhôm kết hợp các tấm ốp tổng hợp cấp độ quân sự để có khả năng chống chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Với một cặp pin chu kỳ sâu 120 Ah, hai bể nước 95 lít và 3 tấm pin năng lượng mặt trời 170 watt, Lotus Caravans sẵn sàng đi đến những nơi “rừng sâu nước hiểm” cách xa mạng lưới điện thành phố.

Lotus Caravans Off Grid 2020 mới sở hữu bộ la-zăng 17 inch độc nhất kết hợp lốp AT cứng cáp nhất của BF Goodrich sẽ vui vẻ đương đầu các cung đường off-road, hỗ trợ bởi bộ giảm chấn Gabriel, hệ thống treo độc lập G&S Control Rider và hệ thống phanh off-road 12 inch. Vẻ ngoài vạm vỡ rắn rỏi, vậy còn bên trong thì sao? Nội thất của Off Grid phải nói là cực kỳ xa hoa, bao gồm một số trang bị phần cứng cao cấp và đồ nội thất nguyên sơ. Nhà sản xuất có đưa ra tổng cộng 10 sơ đồ sàn công thái học với chiều dài đa dạng từ 5 – 7,1 mét để phù hợp nhu cầu cá nhân của mỗi khách hàng. Không gian sinh hoạt chính của xe có ghế ngồi bọc da kiểu Ý được đặt trên sàn vinyl do Châu Âu sản xuất, được hỗ trợ bởi đế sàn gỗ một mảnh. Bên cạnh đó, người dùng còn có một loạt các thiết bị tiện ích, bao gồm máy giặt, bếp nướng mini, tủ lạnh Máy nén 12V và nhiều thiết bị khác. Để phục vụ giải trí, xe có lắp đặt hệ thống âm thanh Fusion Premium cùng với TV màn hình phẳng LED 24 inch. Ngoài ra, tất cả các mẫu Off Grid đều có trang bị tủ chứa đồ gốm, vòi tắm hoa sen và bồn rửa lớn trong bếp. Sử dụng kỳ nghỉ cuối tuần cho một chuyến đi cắm trại xa nhà, tránh xa cuộc sống đô thị là sở thích và niềm vui của nhiều người và mẫu xe này được xem là rất hợp lý. Đáng chú ý là giá xe Lotus Caravans Off Grid 2020 khởi điểm chỉ từ khoảng 50.000 USD (khoảng 1,15 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe đầu kéo Lotus Caravans Off Grid siêu hầm hố.