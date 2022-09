Loạt xe ôtô Nhật giảm giá mạnh tới 200 triệu tại Việt Nam

Trong số loạt xe ôtô Nhật giảm giá tại Việt Nam tháng 9/2022, Toyota đang áp dụng khuyến mại cho xe sedan hạng B Vios phiên bản E MT, E CVT và G CVT gồm gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng, một năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota và gói phụ kiện gồm camera hành trình, vè che mưa, bơm lốp điện tử. Mẫu xe gầm cao crossover hạng C có 7 chỗ ngồi là Honda CR-V giảm giá khoảng 70 triệu đồng cho bản E và G tại đại lý chính hãng, giá mới lần lượt còn 928 và 978 triệu đồng. Phiên bản CR-V L giảm nhiều hơn với mức ưu đãi 78 triệu đồng, giá mới còn 1,04 tỷ đồng. Tất cả các phiên bản CR-V đều được tặng kèm gói phụ kiện gồm phim cách nhiệt, thảm trải sàn, camera hành trình… Các đại lý đang có ưu đãi cho 2 dòng xe Mazda3 và CX-5. Bản thấp nhất của Mazda3 là 1.5L Deluxe giảm 40 triệu đồng còn 659 triệu đồng, trong khi hai bản cao hơn gồm 1.5L Luxury và 1.5L Premium cùng giảm khoảng 55 triệu đồng, còn 664 và 734 triệu đồng. Khách mua xe cũng được tặng thêm bộ phụ kiện. Mazda CX-5 được ưu đãi 20 triệu đồng áp dụng cho các bản 2.0L Deluxe, 2.0L Luxury và 2.0L Premium. Giá mới của các phiên bản này còn 819, 859 và 899 triệu đồng. Subaru. Mẫu xe gầm cao Subaru Forester đang giảm giá từ 184-229 triệu đồng trực tiếp vào giá bán, đi kèm bộ quà tặng (không có giá trị quy đổi thành tiền mặt). Trong đó, phiên bản Subaru Forester i-L giảm 229 triệu đồng chỉ còn 899 triệu đồng. Khách mua xe được tặng một năm bảo dưỡng, 400 lít xăng và màn hình giải trí trị giá 25 triệu đồng. Phiên bản Forester i-S EyeSight có mức giảm tiền mặt 184 triệu đồng, giá trong tháng 9 còn 1,104 tỷ đồng. Bộ quà tặng cho phiên bản này gồm một năm bảo dưỡng miễn phí, màn hình giải trí, gập gương tự động và hệ thống khóa cửa tự động tích hợp cảnh báo an ninh thông minh, tổng trị giá khoảng 36 triệu đồng. Khác với những hãng kể trên, Mitsubishi không giảm giá sản phẩm mà chỉ áp dụng ưu đãi về dịch vụ. Cụ thể, người dùng xe Mitsubishi đến bảo dưỡng sẽ được các đại lý kiểm tra xe miễn phí, giảm 20% đối với lọc dầu động cơ chính hãng và giảm giá 15% dầu nhớt động cơ chính hãng. Các đại lý Suzuki hiện đang tặng kèm phiếu nhiên liệu 400 lít tương đương 10 triệu đồng, áp dụng cho các xe XL7 (phiên bản tiêu chuẩn/ghế da) và Ertiga AT. Các dòng xe thương mại bao gồm Blind Van, Carry Truck và Carry Pro đều được áp dụng mức ưu đãi lên đến 800 lít xăng, tương đương 20 triệu đồng. Video: Top 5 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất Việt Nam.

