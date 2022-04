Top ôtô bán chạy nhất thế giới 2021 - xe Nhật dẫn đầu

Năm 2021 đã kết thúc được 4 tháng nhưng đến nay, danh sách top 10 ôtô bán chạy nhất thế giới trong năm ngoái mới được tung ra. Trong top 10 năm nay, có đến 6 vị trí thuộc về các mẫu ô tô Nhật Bản, bao gồm Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda CR-V, Toyota Camry, Toyota Yaris và Honda Civic. Cụ thể, trong năm 2021, mẫu xe ôtô bán chạy nhất 2021 vẫn là Toyota Corolla. Trong năm ngoái, hãng Toyota đã bán được tổng cộng 1,155 triệu chiếc Corolla cho khách hàng toàn cầu, tăng 1,1% so với năm 2020. Danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2021

Được sản xuất tại Nhật Bản từ năm 1966, Toyota Corolla là xe bán chạy nhất thế giới trong 20 năm qua. Đồng thời, Toyota Corolla cũng là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại với tổng cộng hơn 45 triệu chiếc đến tay khách hàng.

Đứng ngay phía sau Corolla là người anh em cùng thương hiệu Toyota RAV4, tương tự kết quả năm 2020. Trong năm 2021, mẫu crossover cỡ C này mang về tổng cộng 1,03 triệu khách hàng cho thương hiệu Toyota, tăng nhẹ 1,2%. Toyota RAV4 chính là mẫu SUV đầu tiên được bán ở mọi thị trường trên thế giới. Vào năm 1994, mẫu SUV cỡ C này mới được phân phối chính thức tại Nhật Bản và châu Âu.

Toyota Corolla là mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2021

Vị trí thứ 3 thuộc về dòng xe bán tải cỡ lớn Ford F-Series với doanh số cộng dồn 862.422 chiếc. So với năm 2020, kết quả kinh doanh của mẫu xe này giảm đến 7,9%.

Tiếp đến là Honda CR-V với doanh số tổng cộng 730.254 chiếc, giảm 0,8%. Với kết quả này, Honda CR-V bị đối thủ Toyota RAV4 bỏ lại khá xa.

Xếp phía sau Honda CR-V là Toyota Camry - một mẫu xe khác đến từ Nhật Bản. Doanh số cộng dồn của Toyota Camry trong năm ngoái đạt mức 686.301 chiếc, tăng đến 12,7%. Nhờ đó, Toyota Camry tăng 4 vị trí so với thứ hạng trong năm 2020. Đồng thời, Toyota Camry vẫn giữ vững phong độ khi là mẫu sedan hạng trung bán chạy nhất thế giới trong năm ngoái.

Tiếp theo là dòng xe bán tải cỡ lớn Ram Pickup với doanh số tổng cộng 645.046 chiếc, tăng 2,2%. Trước đây, Ram Pickup thường đứng sau hai đối thủ đồng hương là Ford F-Series và Chevrolet Silverado. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Ram Pickup đã vươn lên mạnh mẽ và vượt qua Chevrolet Silverado.

Đứng ở vị trí thứ 7 là Toyota Yaris, giảm đến 6 thứ hạng so với năm 2020. Trong năm ngoái, hãng Toyota bán được 589.834 chiếc Yaris cho khách hàng toàn cầu, tăng đến 28,7%.

Tụt lại phía sau là Honda Civic với doanh số 585.849 xe, giảm 14,5% so với năm 2020. Do đó, thứ hạng của mẫu sedan cỡ C này cũng thụt lùi 3 vị trí.

Tesla Model 3 là mẫu ô tô điện bán chạy nhất thế giới trong năm 2021

Vị trí thứ 9 thuộc về Chevrolet Silverado - mẫu xe bán tải cỡ lớn của người Mỹ. So với thứ hạng năm 2020, Chevrolet Silverado tụt 3 vị trí vì doanh số chỉ đạt 581.337 chiếc, giảm 9,9%. Đứng ở vị trí cuối cùng là Tesla Model 3 - mẫu ô tô điện duy nhất xuất hiện trong top 10. Đây cũng là lần đầu tiên có một mẫu xe điện lọt vào top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất thế giới. Có được điều đó là nhờ doanh số 575.632 chiếc, tăng 29,1% so với năm 2020

Qua top 10 kể trên, có thể thấy rõ sự vươn lên của ôtô điện trên thị trường toàn cầu. Hiện nay, ô tô điện cũng là loại phương tiện đang được phần lớn các hãng xe đầu tư mạnh. Thậm chí, còn có một số hãng xe đã cam kết từ bỏ xe dùng động cơ đốt trong và chuyển sang bán ô tô điện trong thời gian tới như Hyundai, Honda, Mercedes-Benz hay BYD.

Ngoài ra, trong top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất thế giới trong năm 2021 còn có 3 mẫu sedan là Toyota Corolla, Toyota Camry và Honda Civic. Điều này chứng tỏ phân khúc sedan gia đình truyền thống vẫn chưa thất thế mà vẫn được khách hàng thế giới ưa chuộng.