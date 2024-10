Loạt xe Kia ưu đãi mạnh tay, khách Việt "hời" đến 170 triệu đồng

Video: Kia Sonet thế hệ mới nâng cấp sắp về Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm, Kia Việt Nam đạt tổng doanh số hơn 22.948 xe. Riêng tháng 9, Kia đã bứt phá tăng trưởng đến 79% so với tháng trước, đạt doanh số 4.015 xe lăn bánh. Trong đó, các mẫu xe như Kia New Sonet, Kia New Seltos hay Kia New Carnival đóng vai trò chủ lực doanh số.

Đặc biệt, Kia New Carnival đã đạt doanh số ấn tượng 1.013 xe chỉ sau 2 tuần ra mắt và góp mặt trong top 10 xe bán chạy tháng 9. Tiếp nối thành công đó, Kia Việt Nam tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi giá xe Kia đặc biệt trong tháng 10.

Kia Sorento Hybrid chinh phục khách hàng trong phân khúc D-SUV tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, giàu tiện nghi, trang bị công nghệ.