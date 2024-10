Cận cảnh dàn Hyundai Palisade lắp ráp Việt Nam xuất khẩu Thái Lan

Sự kiện được tổ chức tại Nhà máy Hyundai Thành Công số 1, thuộc Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình. Đây là lô xe thứ 4 xuất khẩu trong tháng 10/2024, nâng tổng số xe Hyundai Palisade xuất khẩu sang Thái Lan lên 110 chiếc. Hoạt động này nằm trong kế hoạch dự kiến xuất khẩu hơn 4.000 xe Hyundai của HTMV sang các nước trong khu vực giai đoạn 2024 -2025. Trong đó, Hyundai Palisade lắp ráp Việt Nam là mẫu SUV cao cấp nhất của Hyundai, được sản xuất và phân phối tại Việt Nam từ tháng 9/2023. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt và đẳng cấp, mẫu xe Hyundai Palisade đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong phân khúc SUV cỡ lớn tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, với tỷ lệ nội địa hóa trên 40%, Hyundai Palisade không chỉ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe mà còn đủ điều kiện hưởng các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), tạo lợi thế cạnh tranh lớn khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Sự kiện xuất khẩu lần này đánh dấu hơn 15 năm hợp tác chiến lược giữa TC Group và Hyundai Motor trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các dòng xe thương hiệu Hyundai tại Việt Nam. Sau hơn 15 năm hợp tác, TC Group đã thành công đưa thương hiệu ôtô Hyundai và cả xe du lịch chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Sơn, Tổng Giám đốc HTMV chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi sản phẩm của mình được yêu thích không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng và góp phần phát triển bền vững cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam." Ngoài Hyundai Palisade, HTMV còn đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu các dòng xe khác trong phân khúc B, B-SUV, D-SUV, D-MPV sang các thị trường khác như Myanmar, Philippines, Indonesia và các quốc gia khác tại Đông Nam Á. Đây cũng là minh chứng cho chất lượng toàn cầu của sản phẩm ôtô thương hiệu Hyundai được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, góp phần nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam trên bản đồ khu vực. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực hợp tác của TC Group và đối tác trong lĩnh vực sản xuất và phân phối xe ôtô, đưa thương hiệu Hyundai từ một thương hiệu mới trở thành thương hiệu hàng đầu tại thị trường Việt Nam; và bước đầu đưa sản phẩm được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam với hàm lượng giá trị cao đi chinh phục các thị trường quốc tế. Hyundai Palisade lắp ráp Việt Nam xuất khẩu Thái Lan là một sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Hyundai Thành Công từ đó thúc đẩy toàn ngành tiến thêm một bước gần hơn tới mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam. Đặc biệt, sự kiện xuất khẩu xe Hyundai Palisade sang thị trường Thái Lan của Hyundai Thành Công chính là sự khẳng định về chất lượng sản phẩm xe ôtô "Made in Viet Nam", không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu trong nước mà còn có thể thỏa mãn những tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường phát triển hơn. Không chỉ vậy, việc Hyundai Thành Công xuất khẩu xe Hyundai Palisade sang thị trường Thái Lan sẽ tạo tiền đề vững chắc cho các sản phẩm xe ôtô du lịch có xuất xứ Việt Nam tiếp cận được các thị trường quốc tế khó tính hơn, tận dụng tối đa lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên mang lại. Video: Lễ xuất khẩu Hyundai Palisade sang thị trường Thái Lan

