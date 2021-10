Old Car City - bãi phế liệu ôtô lớn nhất thế giới, hơn 4.000 chiếc

Trên thế giới có tồn tại không ít bãi phế liệu xe ôtô, nhưng có lẽ hiếm nơi nào lớn hơn Old Car City ở White, tiểu bang Georgia, Mỹ. Bãi phế liệu khổng lồ này là ngôi nhà của hơn 4.000 chiếc xe cổ điển bỏ hoang, và được chủ sở hữu miêu tả là “bãi phế liệu xe cổ lớn nhất thế giới. Nhờ đội ngũ kênh YouTube “Classic Car Rescue”, chúng ta giờ đây có nhìn ngắm địa điểm thú vị này thông qua lăng kính camera rõ nét. Trải dài trên 13,7 héc-ta đất rừng, nơi này rất rộng lớn và phải mất vài giờ để đi hết. Tuy nhiên, điều thú vị là Old Car City tại Mỹ không phải là một bãi phế liệu bỏ hoang như nhiều người có thể nghĩ. Old Car City có khởi điểm là một cửa hàng tổng hợp nhỏ vào năm 1931, và khu bất động sản này thuộc sở hữu và được điều hành bởi một gia đình kể từ đó. Bây giờ bạn sẽ không tìm thấy một cửa hàng nào ở đó, nhưng bù lại là một biển xe ôtô và xe tải cổ điển do Mỹ sản xuất. Nơi này cũng khá nổi tiếng, không chỉ được các nhiếp ảnh gia mà còn được những hãng truyền thông nổi tiếng ghé thăm và ghi lại tư liệu trong những năm qua, bao gồm New York Times và BBC. Nó cũng là nơi “an nghỉ” của một vài chiếc xe nổi tiếng, ví như chiếc xe cuối cùng mà Elvis Presley từng mua vào năm 1977, chỉ vài tháng trước khi ông qua đời. Chiếc xe tải Ford 1946 được sử dụng trong bộ phim "Murder in Coweta County" năm 1983, với sự tham gia của Johnny Cash và Andy Griffith, cũng đang nằm yên tại đây. Ngoài những chiếc xe nổi tiếng, bãi phế liệu xe cổ này còn là nơi tập trung những chiếc ô tô được chế tạo từ những năm 1930 - 1980. Tuy nhiên, phần lớn trong số chúng dường như đến từ những năm 1950 và 1960, vì vậy về cơ bản nó là một thị trấn ma từ thời kỳ hoàng kim của ngành ôtô. Nhìn đủ kỹ và bạn sẽ phát hiện ra mọi cái tên quan trọng từ thời kỳ đó, cho dù là của General Motors, Chrysler hay Ford. Old Car City cũng mang lại cảm giác rợn người. Với việc thảm thực vật đã chiếm gần hết diện tích đất, nhiều chiếc ôtô đã bị chôn vùi dưới đất hoặc bị lá cây che phủ. Nhiều người có thể sẽ rất buồn khi thấy hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe cổ tuyệt vời đang chịu cảnh mục nát ở nơi đây, nhưng ít nhất bãi phế liệu này hiện đang hoạt động như một viện bảo tàng. Bạn có thể ghé thăm bãi phế liệu này chỉ với giá vé vào cửa 20 USD. Giá vé chỉ là 10 USD đối với trẻ em từ 7 đến 12 tuổi, và miễn phí cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống. Nhưng bạn sẽ cần phải trả thêm 30 USD để chụp ảnh. Old Car City có thể là một địa điểm phiêu lưu lý thú dành cho những người mê xe cổ nếu họ có chút thời gian rảnh rỗi và muốn khám phá một điều gì đó khác lạ. Video: Old Car City - bãi phế liệu ôtô lớn nhất thế giới ở Mỹ.

Trên thế giới có tồn tại không ít bãi phế liệu xe ôtô, nhưng có lẽ hiếm nơi nào lớn hơn Old Car City ở White, tiểu bang Georgia, Mỹ. Bãi phế liệu khổng lồ này là ngôi nhà của hơn 4.000 chiếc xe cổ điển bỏ hoang, và được chủ sở hữu miêu tả là “bãi phế liệu xe cổ lớn nhất thế giới. Nhờ đội ngũ kênh YouTube “Classic Car Rescue”, chúng ta giờ đây có nhìn ngắm địa điểm thú vị này thông qua lăng kính camera rõ nét. Trải dài trên 13,7 héc-ta đất rừng, nơi này rất rộng lớn và phải mất vài giờ để đi hết. Tuy nhiên, điều thú vị là Old Car City tại Mỹ không phải là một bãi phế liệu bỏ hoang như nhiều người có thể nghĩ. Old Car City có khởi điểm là một cửa hàng tổng hợp nhỏ vào năm 1931, và khu bất động sản này thuộc sở hữu và được điều hành bởi một gia đình kể từ đó. Bây giờ bạn sẽ không tìm thấy một cửa hàng nào ở đó, nhưng bù lại là một biển xe ôtô và xe tải cổ điển do Mỹ sản xuất. Nơi này cũng khá nổi tiếng, không chỉ được các nhiếp ảnh gia mà còn được những hãng truyền thông nổi tiếng ghé thăm và ghi lại tư liệu trong những năm qua, bao gồm New York Times và BBC. Nó cũng là nơi “an nghỉ” của một vài chiếc xe nổi tiếng, ví như chiếc xe cuối cùng mà Elvis Presley từng mua vào năm 1977, chỉ vài tháng trước khi ông qua đời. Chiếc xe tải Ford 1946 được sử dụng trong bộ phim "Murder in Coweta County" năm 1983, với sự tham gia của Johnny Cash và Andy Griffith, cũng đang nằm yên tại đây. Ngoài những chiếc xe nổi tiếng, bãi phế liệu xe cổ này còn là nơi tập trung những chiếc ô tô được chế tạo từ những năm 1930 - 1980. Tuy nhiên, phần lớn trong số chúng dường như đến từ những năm 1950 và 1960, vì vậy về cơ bản nó là một thị trấn ma từ thời kỳ hoàng kim của ngành ôtô. Nhìn đủ kỹ và bạn sẽ phát hiện ra mọi cái tên quan trọng từ thời kỳ đó, cho dù là của General Motors, Chrysler hay Ford. Old Car City cũng mang lại cảm giác rợn người. Với việc thảm thực vật đã chiếm gần hết diện tích đất, nhiều chiếc ôtô đã bị chôn vùi dưới đất hoặc bị lá cây che phủ. Nhiều người có thể sẽ rất buồn khi thấy hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe cổ tuyệt vời đang chịu cảnh mục nát ở nơi đây, nhưng ít nhất bãi phế liệu này hiện đang hoạt động như một viện bảo tàng. Bạn có thể ghé thăm bãi phế liệu này chỉ với giá vé vào cửa 20 USD. Giá vé chỉ là 10 USD đối với trẻ em từ 7 đến 12 tuổi, và miễn phí cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống. Nhưng bạn sẽ cần phải trả thêm 30 USD để chụp ảnh. Old Car City có thể là một địa điểm phiêu lưu lý thú dành cho những người mê xe cổ nếu họ có chút thời gian rảnh rỗi và muốn khám phá một điều gì đó khác lạ. Video: Old Car City - bãi phế liệu ôtô lớn nhất thế giới ở Mỹ.