Loạt ôtô "hàng hot" lỡ hẹn khách hàng Việt trong năm 2023

Trong số những mẫu ôtô mới về Việt Nam dự đoán trong năm 2023, có rất nhiều mẫu xe được “đánh trống khua chiêng” cả năm trời nhưng cuối cùng vẫn “lỡ hẹn”, khiến nhiều người dùng tiếc nuối. Suzuki Jimny

Rộ tin đồn về Việt Nam từ lâu, nhưng đến nay “bé hạt tiêu” Suzuki Jimny vẫn chưa chính thức chốt thời điểm ra mắt. Hiện tại, một số đại lý đang đồn đoán thông tin xe sẽ trình làng vào tháng 3/2024. Trước đó, Suzuki Jimny đã được cục đăng kiểm cấp phép vào ngày 12/07/2023. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và thuộc phiên bản GLX AT (số tự động). Theo nguồn tin từ tư vấn bán hàng, Suzuki Jimny tại thị trường Việt Nam sẽ có mức giá khởi điểm 789 triệu đồng với phiên bản 1 tông màu, bao gồm: Trắng, Bạc, Đen, Xám, Trắng ngọc trai và Xanh. Trong khi đó phiên bản 2 tông màu có giá 799 triệu đồng, bao gồm màu: Xanh - Đen, Vàng - Đen và Trắng ngà - Đen. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh cho ra công suất tối đa 101 mã lực và 130 Nm mô-men xoắn. Đáng chú ý, Suzuki Jimny có lẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ được trang bị hệ dẫn động hai cầu, khóa vi sai, nhiều chế độ gài cầu và đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. MG7 Hồi tháng 7/2023, nhiều thông tin đồn đoán cho rằng MG7 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào quý IV/2023. Tuy nhiên, hiện tại đã là cuối năm 2023, phía SAIC Motor - đơn vị phân phối và nhập khẩu xe MG tại Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về mẫu xe này. Theo tư vấn bán hàng, MG7 tại Việt Nam có 2 phiên bản là: STD (Standard) và LUX (Luxury), đi cùng giá bán dự kiến từ 750 triệu đồng. Theo nhiều đồn đoán, MG7 ra mắt tại Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn động cơ giống như ở thị trường Trung Quốc. Thứ nhất là động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 2.0L cho công suất 261 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số sàn 9 cấp. Thứ 2 là động cơ tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 1.5L, công suất 180 mã lực và 298 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Cả hai phiên bản đều được trang bị 4 chế độ lái gồm: Normal, Eco, Sport và X-MODE. MG HS 2023

Không chỉ MG7, từ giữa năm 2023, nhiều đại lý cũng nhận cọc mẫu MG HS và hứa hẹn xe sẽ ra mắt trong tháng 8, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy “bóng dáng” mẫu xe MG HS đâu. Đại lý cho biết, MG HS 2023 đã hoàn tất thủ tục đăng kiểm tại Việt Nam, chỉ chờ ngày ra mắt. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên khả năng cao MG HS 2023 cũng sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh được truyền đi thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid với máy xăng tăng áp 1.5L như trên và mô-tơ điện cho tổng công suất 284 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Với cụm pin lithium-ion 16,6 kW, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 67 km hoàn toàn bằng động cơ điện. Omoda 5

Mặc dù thông tin Omoda 5 mở bán tại Việt Nam đã xuất hiện từ năm ngoái nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mẫu CUV cỡ B mang thương hiệu Trung Quốc này vẫn chưa chính thức ra mắt. Tuy nhiên, Omoda 5 đã nhiều lần được trưng bày công khai tại Việt Nam để lấy ý kiến, góp ý của giới chuyên môn và người tiêu dùng. Mới đây, hãng xe Trung Quốc cũng đã hé lộ một số thông tin về danh sách trang bị của Omoda 5. Cụ thể, cung cấp sức mạnh cho Omoda 5 tại thị trường Việt Nam là động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm tại 1.750-4.500 vòng/phút. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 9,9 giây và mức tiêu hao nhiên liệu 7,1 lít/100 km. Jaecoo 7

Cũng giống Omoda 5, Jaecoo 7 cũng được trưng bày công khai tại Việt Nam để lấy ý kiến, góp ý của giới chuyên môn và người tiêu dùng trước khi chính thức ra mắt. Hiện không có nhiều thông tin về mẫu xe này, chỉ biết rằng đây là phiên bản "song sinh" của Chery TJ-1 được giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện Chery Night diễn ra ngày 7/4 tại Trung Quốc. Xe sẽ có hai phiên bản là dẫn động 2 bánh và dẫn động 4 bánh. Mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản dẫn động 2 bánh là 6,98L/100 km, phiên bản dẫn động 4 bánh là 7,48L/100 km. Phiên bản dẫn động 4 bánh cũng sẽ cung cấp nhiều chế độ lái như: tuyết, bùn và cát để chinh phục nhiều địa hình khác nhau. Ở bản PHEV, Chery Jaecoo 7 còn gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít/100 km. Haima 8S

Ngày 17/12, hãng xe Haima của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu hai mẫu MPV hoàn toàn mới tại Việt Nam là Haima 7X và 7X-E. Hiện tại, hãng vẫn còn một mẫu SUV cỡ C nữa là Haima 8S đang chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam. Theo đó, xe sẽ được phân phối với 3 phiên bản, đi cùng giá bán dự kiến từ 600 - 700 triệu đồng. Xe sở hữu hàng loạt trang bị an toàn như: 6 túi khí, cảm biến trước sau, camera toàn cảnh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên/xuống dốc. Bản cao cấp nhất có thêm ga tự động thông minh, hỗ trợ chuyển làn, phanh tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo chệch làn đường. Tại quê nhà Trung Quốc, mẫu SUV này được trang bị động cơ 1.6 T-GDI với tùy chọn hộp số tự động 6 cấp và tự động 7 cấp ly hợp kép. Skoda Octavia và Superb

Từ tháng 10/2022, hãng xe của Cộng hòa Séc - Skoda đã ký kết thỏa thuận hợp tác với TC Motor để phân phối 4 mẫu xe Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại mới chỉ có hai mẫu Kodiaq và Karoq được trình làng. Người dùng vẫn đang mong chờ hai mẫu xe tiếp theo là Superb và Octavia, lần lượt thuộc phân khúc sedan hạng D và C tại Việt Nam. Hiện thông tin về hai mẫu sedan này vẫn còn hạn chế, khiến nhiều người dùng khá tò mò. Video: Đánh giá nhanh bộ đôi Skoda Karoq và Kodiaq tại Việt Nam.

